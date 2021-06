Intendencia aclara que la prima por riesgo para inspectores de Tránsito no dependerá de las multas aplicadas

Movilidad Urbana

Ante trascendidos en redes sociales y declaraciones realizadas por dirigentes políticos respecto a un artículo incluido en el Presupuesto Quinquenal, presentado por la Intendencia de Salto para estudio de los ediles de la Junta Departamental, referente a una prima por riesgo a inspectores de Tránsito de la comuna; el director de Movilidad Urbana, Henry Albarenque, aclaró que este incentivo no está determinado, ni por el valor, ni por la cantidad de multas aplicadas por los funcionarios, sino que depende del cumplimiento de una serie de requisitos mensuales que no están determinados por los montos recaudados.



El artículo 31 del Presupuesto Quinquenal establece que «los inspectores de Tránsito que se desempeñan en el control y verificación del cumplimiento de las normas de tránsito del departamento, percibirán un importe equivalente al 5% del sueldo básico establecido para un grado 9» ($U 2609 al día de hoy). Albarenque explicó que este porcentaje es fijo y únicamente puede aumentar su valor en pesos por ajustes salariales, no por multas o sanciones aplicadas. A su vez, cada funcionario deberá cumplir una serie de condiciones para acceder a este beneficio: participar en, al menos, dos operativos nocturnos por mes; asistir a no menos de 18 jornales de 8 horas mensuales; al tiempo que la recaudación por concepto de multas de todo el cuerpo inspectivo no debe ser inferior a lo efectivamente percibido durante el mismo semestre del año 2020.



De esta manera, el Gobierno departamental reconoce la labor de los funcionarios de esta área, quienes desempeñan una loable pero difícil tarea, especialmente durante la realización de operativos nocturnos o especiales. La prima contemplada en este presupuesto es, al igual que la insalubridad para funcionarios de cementerios y Recolección o por trabajo con tendido eléctrico para funcionarios de Alumbrado Público, un mecanismo para incentivar a los inspectores a continuar con la importante labor de fiscalizar y educar en materia de seguridad vial, haciendo del tránsito en Salto, día a día, más y más seguro.