Inteligencia Emocional ¿Clave para ser exitosos?

La Lic. En Psicología Antonella Bastitta nos responde

Sabido es que no son las personas más capaces las que logran alcanzar el éxito ni las que logran la realización personal.

Muchos seres humanos son académicamente brillantes, no obstante socialmente ineptos y sin éxito en sus relaciones laborales y personales.

La capacidad intelectual o su coeficiente intelectual no es suficiente por sí solo para lograr el éxito en la vida. Hete aquí el rol importante que juega la inteligencia emocional ¿De qué se trata? Para adentrarnos en estos conceptos nuestra redacción mantuvo entrevista con la Licenciada en Psicología Antonella Bastitta, quien reveló que es “debemos empezar por reconocer nuestras emociones y sentimientos para saber de dónde provienen y así tener control sobre los mismos”.

-¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en el ser humano?

“Para empezar a hablar de inteligencia emocional, me parece necesario entender de que se trata. Es una capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, ya sea expresándolas, comprendiéndolas o gestionándolas. Poder reconocer diferentes sentimientos y etiquetarlos de una manera correcta.

Entender cómo funcionan nuestras emociones y sentimientos nos hace capaces de utilizar esta información a nuestro favor, podemos regir nuestros pensamientos y conductas, y de esta manera poder adecuar nuestras emociones a diferentes ambientes y conseguir objetivos”.

-¿Qué aspectos hacen a la naturaleza de la inteligencia emocional?

-”Me parece importante aclarar que existen diferentes formas de inteligencia emocional: la empatía (entender cómo se sienten los demás), habilidades sociales (creas buenas relaciones interpersonales), el autoconocimiento (reconocer los sentimientos que uno tiene) , la motivación (tiene que ver con lograr los objetivos que uno se plantea), la autorregulación (aprender técnicas de autocontrol)”.

-¿Cómo podemos encontrarnos con nuestras propias emociones?

-” Cómo para entender un poco más algunos ejemplos pueden ser apreciar las metas logradas por los demás sin entrar en comparaciones, aceptar cuando nos equivocamos y ser capaces de perdonarnos, entender que todos somos diferentes, con nuestras propias emociones y relaciones, no juzgar si nos sentimos bien o mal ya que son emociones temporales que pasan, entre otros.

La inteligencia emocional se puede desarrollar claramente, lo primero qué hay que empezar a hacer es reconocer nuestras emociones y sentimientos, para así saber de donde provienen y así poder tener control sobre estos”.

-¿Qué grado de importacia tiene para el ser humano desarrollar esa facultad en el transitar de su vida?

-”Es una capacidad que se entrena y se puede lograr con mucha persistencia, hay que darse tiempo para reflexionar sobre lo que uno siente e investigar cuáles son las causas. No se debe negar lo que uno siente, sentir emociones malas también es humano y humano, lo que cuenta es como expresas esa emoción.

Desarrollar esta capacidad tiene un grado de importancia muy alta, entre otras cosas nos ayuda a mantener relaciones sanas con las personas, y nosotros somos seres sociales justamente, incluye la habilidad entender lo que sienten los demás.

Cabe destacar que es muy probable que las personas que sean puedan desarrollar esta habilidad, son más capaces de lograr el éxito en cualquiera de los aspectos de su vida, que logren tener menos estados emocionales negativos y así ser más felices”.

IMPORTANCIA CLAVE DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL

-”La educación emocional en niños es muy importante, hay que enseñarles a reconocer y gestionar sus emociones también, les permite poder controlar y percibir de manera adecuada lo que les sucede, aspecto primordial para desarrollar una adecuada autoestima y autoconcepto, una manera apropiada de enseñar esta capacidad a los niños es a través del juego, que les permite incorporar recursos para luego usarlos en la vida cotidiana.

Es importante remarcar que también hay que enseñarle a transitar las emociones negativas, los niños que generan una adecuada tolerancia a la frustración luego mantendrán relaciones sociales más satisfactorias.

Algunas personas tienen más habilidades naturales en cuanto a la inteligencia emocional, otras tienen que trabajar un poco más en ellos. La buena noticia es que todo el mundo puede mejorar éstas habilidades”.

Las emociones son piezas importantes de información que te hablan de nosotros mismos y de los demás, pero ante el estrés que nos saca de nuestra zona de confort, podemos sentirnos abrumados y perder el control de nosotros mismos. Con la capacidad de manejar el estrés y permanecer emocionalmente presentes, podemos aprender a recibir información perturbadora sin dejar que anule nuestros pensamientos y autocontrol. Podremos tomar decisiones que le permitan controlar nuestros sentimientos y comportamientos impulsivos, manejar sus emociones de manera saludable, tomar la iniciativa, cumplir con los compromisos y adaptarnos a las circunstancias cambiantes.