Con el objetivo de informar

El pasado viernes estuvieron en Salto, en el marco de una gira informativa por todo el país, integrantes de la Comisión Nacional, por el Si a la derogación de 135 artículos de la LUC. En la oportunidad, en conferencia de prensa, presentaron algunos de los ejes centrales de la campaña de cara al referéndum del 27 de marzo. Es bueno señalar que, desde el lanzamiento de la campaña rumbo al 27 de marzo, la Comisión Nacional por el SI, ha destacado que: “Hemos recorrido algunos aspectos de LUC, esta recorrida da cuenta que la misma aborda temas muy diversos, pero todas las normas tienen algo en común que ya señalamos antes: van en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, y la protección de los sectores más vulnerados”. Y en lo que tiene que ver con giras informativas a lo largo y ancho del país, han sido claro en señalar que: “Hasta el referéndum del 27 de marzo, la campaña se enfocará en comunicar el contenido de los artículos y poner foco en los indecisos”.

En la conferencia de prensa brindada en nuestra ciudad, Romina Espinosa por La Comisión Departamental por el SI, se refirió a actividades realizadas en nuestro departamento. Luego hicieron uso de la palabra integrantes de la delegación visitante.

“UNA BATALLA DE IDEAS”:

Así consideró al modelo que trae la LUC (Ley de Urgente Consideración) Amira Fagundez , representante de la FEUU en la Comisión Nacional por el Si. Fagúndez señaló que el propósito de la gira es la de charlar con los vecinos sobre los temas de la LUC y que le resulta un placer hacerlo, y que ese fue el mecanismo utilizados desde que se inició con la recolección de firmas. “Explicarle a los vecinos el por qué de la derogación de esos 135 artículos, y porque la LUC es una ley retrógrada”. Sostuvo también que: “Faltan siete semanas para el Referendum, y ninguno de estos días nos va a encontrar desmovilizados. Y lo vamos hacer, como lo venimos haciendo, charlando con los vecinos, planteándole, los temas y sobre todo, planteándole el Uruguay que queremos”. Más adelante señaló, “queremos un Uruguay mas sensible, un Uruguay más empático, y sabemos que el modelo que trae la LUC, no solamente en lo normativo, sino en la ideología, en valores,. Es una batalla de ideas la que estamos dando, y por eso es que invitamos a la ciudadanía de Salto a sumarse a la campaña”, finalmente dijo Amira Fagúndez, que este es el momento defender todo lo conquistado como país.

LA EDUCACIÓN, Y DOS

ARTÍCULOS PARA ANALIZAR

El profesor Sergio Sommaruga, también integrante de la Comisión Nacional por el SI, apuntó a dos artículos de la LUC referidos a la Educación, que lo desvelan. Como el artículo 140, que, según afirma, retira la obligatoriedad del inicio de la Educación en la Primera Infancia. También dijo Sommaruga que argüir que el Referedum intenta ser algo así como una impugnación al gobierno, cae por su propio peso. Señalo también que esta campaña tiene que ser una campaña basada en argumentos, explicar en forma sencilla, de un lado y del otro. Señaló que es importantísimo cuidar la convivencia, el buen trato entre los ciudadanos. Expresó que de los artículos de la LUC, hay algunos que son nocivos, y se refirió concretamente al Artículo 140, “ el articulo 140 va en contra de lo que está pasando en el mundo, introduce la no obligatoriedad de la Educación en la Primera Infancia. Según los estudios neurológicos científicos, de 0 y 6 años se desarrolla el 80% de la capacidad neurológica del ser humano, que es importante la educación de 0 a 3 años. Y el gobierno en el artículo 140 dice que en esa franja de 0 a 3 años, la Educación no es obligatoria. No habrá que ir en otra dirección, precisamente en la contraria, asegurar el derecho de Educación para asegurar un presente de derecho y un futuro de libertades, para esos niños y niñas?”.

Sommaruga manifestó en su intervención que el articulo 193 de la LUC, hiere la laicidad del sistema educativo uruguayo.

“Dice el artículo: Que la ANEP o sea el Organismo Publico que gobierna el sistema educativo nacional, va a delegar a los directores y a las directoras de los centros educativos qué maestras o profesores pueden trabajar, y quien no, en las escuelas y los liceos, quien puede dar clase, según el criterio del director. Esto, habilita el ingreso de la política partidaria en los centros educativos, esto, habilita la discriminación. Esto, vuela por los aires los criterios de ecuanimidad y pluralidad del ejercicio de la profesión docente», dijo Sommaruga, para finalmente invitar a la ciudadanía salteña a acompañar el voto por SI el 27 de marzo.

135 ARTICULOS QUE SON

INCONVENIENTES

Por su parte, el senador del FA e integrante de la Comisión Nacional por el SI, José Carlos Mahia, dijo en la conferencia de prensa brindada en Salto que los 135 artículos de la LUC impugnados, son inconvenientes y negativos para sociedad uruguaya en su conjunto. “Lo que nosotros vamos hacer es informar, porque esta ley se votó en circunstancias muy particulares. Se hizo en medio al comienzo del gobierno, en los primeros días de la pandemia, cuando todos los uruguayos y las uruguayas estábamos todos concentrados en ese fenómeno que se venía, y que pasaba con la vida y con las fuentes laborales. En ese marco y utilizando la Ley de Urgente Consideración se llevó adelante una propuesta con mas de 500 artículos con una enorme diversidad de temas, en un tiempo record, porque esa modalidad se utiliza una sola vez en el período de gobierno, cada cinco años, y tiene la característica que si el Parlamento no le toca ni una letra, el proyecto sale si o si por el Ejecutivo. Por lo tanto no le dio al Parlamento la posibilidad democrática de discutir tantos temas, como todas las leyes del país. Por lo tanto, buscando que el pueblo pudiera decidir, fue que se juntaron unas ochocientas mil firmas”.

Mahia dijo que el Referendum es una piedra en el zapato para el gobierno que a esta altura no pensaba tener que discutir una ley que nunca quiso discutir. Pero también sabemos que esto no es solo una decisión partidaria o de las fuerzas sociales, sino que esto lo generó la gente con sus 800 mil firmas. Mahia aclaro que esto no es contra el gobierno, sino contra una decisión del gobierno, “que es distinto”. En otra parte, Mahia señaló que: “Lo mas importante es informar, y que la gente sepa, no debatir sobre mentiras”.

“Hay artículos que se hacen para asustar a la opinión pública, para confundir. Nosotros vamos por la verdad, no es la verdad que tengamos cada uno de nosotros, como con soberbia, sino que es la verdad de nuestros argumentos”. Finalmente, Mahia señaló que: “el triunfo del SI puede traer consecuencias favorables para la población en su conjunto, más allá de su derogación y el triunfo del NO, puede traer consecuencias desfavorables para la población, más allá de los artículos. Y me refiero algunas leyes que están prontas para ponerse en marcha, y que se han frenado por las ochocientas mil firmas. Particularmente me refiero a la ley que va a reformar la Seguridad Social, que tiene muchas cosas negativas”, Sostuvo que afectará en particular a trabajadores que se van a jubilar dentro de un tiempo ya que se cambiarán las reglas de juego, la edad, los años de trabajo y los montos. Dijo que esa ley está agazapada, como otras, y que si triunfa el NO se les dará un rápido trámite.