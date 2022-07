Integrantes de la Asociación Civil Voluntarios al Servicio de la Comunidad realizaron curso de RCP

La Asociación Civil Voluntarios al Servicio de la Comunidad

de la ciudad de Salto, con Personería Jurídica desde el 2 de enero de 2010 recientemente realizó un curso de capacitación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y lleva adelante varias actividades de capacitación. Carlos Díaz Simoes, presidente de la institución dialogó con EL PUEBLO y brindó detalles de todas las actividades que vienen desarrollando en pos de la profesionalización.





La institución tiene como misión brindar sus servicios a la sociedad y compartir sus conocimientos como primera respuesta en situaciones de emergencia (primeros socorros). “Somos nueve miembros de Comisión Directiva y socios” – reveló Díaz Simoes.

Desde nuestro nacimiento nos hemos ido capacitando, en un gran porcentaje fuera del país.

A la fecha contamos con un instructor que es Leonardo Hernández con certificación de ACES (Argentina) y AIDER ( Canadá) en lo referente a RCP y DEA. Además es Licenciado en Enfermería.

El curso de RCP consta de cinco horas reloj, tres horas virtuales y dos horas presenciales .Se vienen desarrollando en diferentes instituciones comerciales y deportivas como por ejemplo cooperativa COSALCO Y Gladiador F. C

Nuestra aspiración es llegar a la mayor cantidad posible de personas e Instituciones, considerando que contar con dicho conocimiento salvavidas”.

LA RCP

Es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardíorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales.

Es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencias, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido.

La reanimación cardiopulmonar puede mantener la circulación de la sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta que un tratamiento médico de emergencia pueda restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo ya no recibe sangre oxigenada. La falta de sangre oxigenada puede causar daño cerebral en solo unos minutos.

El procedimiento para hacer RCP a un niño de un año hasta la pubertad es esencialmente el mismo que para un adulto.

Es fundamental el reconocimiento precoz de esta situación para empezar a realizar el soporte vital básico. El soporte vital básico se trata de una serie de técnicas que tiene como finalidad sustituir la función cardiaca y la función pulmonar con medios básicos como son las manos y la boca. Se trata de una serie de técnicas muy sencillas que pueden ser realizadas por cualquier tipo de persona, edad, y sobre todo que no requiere de unos conocimientos sanitarios específicos. Con las manos se realizarán las compresiones torácicas y con la boca se realizarán las ventilaciones de rescate.

Lo que se pretende conseguir es mantener de forma manual la función contráctil del corazón con la finalidad de que a nivel cerebral y coronario se mantenga la perfusión sanguínea y de esta manera mantener estos órganos oxigenados durante el mayor tiempo posible para que cuando llegue el equipo de emergencias sanitarias puedan restablecer el ritmo cardíaco organizado y disminuir la secuelas neurológicas y cardíacas y por tanto la calidad de vida y la tasa de supervivencia.

-¿Qué lectura hace del curso y cómo suma en la capacitación?

“Se visualiza que es un tema de interés en nuestra sociedad dada la demanda de información sobre el curso y ya contamos con agenda para los siguientes tres meses”

¿Cómo se viene vuestra agenda en el presente año?

– “Como institución de servicio no es la única actividad social que se realiza dada su condición voluntaria y honoraria, sin fines de lucro. Por una cuestión de tiempos y responsabilidades personales de los miembros, en este momento, estamos enfocados en este tipo de capacitación. La idea es continuar capacitandonos en diferentes áreas como por ejemplo ampliar el curso de Rescatistas en Primeros Socorros. Queremos dejar claro que los temas que aprendemos y nos certificamos, los compartimos, no nos quedamos con el saber, sino que los multiplicamos y replicamos. Creemos que la manera de enfrentar las emergencias con eficiencia es con conocimiento como primeros respondedores, hasta la llegada de los idóneos (emergencias médicas )

– ¿Qué más nos puede contar acerca de sus actividades de servicio a la comunidad?

– “Desde el 2005 también nos desempeñamos como bomberos voluntarios apoyando a la DNB cuando ésta así lo requiere. En el momento la Asociación Civil Voluntarios al Servicio de la comunidad estamos gestionando ante la IDS un terreno en zona Extremo Este de la ciudad para instalar nuestra sede, lo cual nos permitiría una mayor visibilidad y acercamiento a la comunidad”.

– Reflexión: “Creo en el voluntariado como filosofía de vida pero considero que no basta sólo con las ganas de hacer algo por los demás, hay que involucrarse y capacitarse. Nada es posible en solitario, es necesario el compromiso de otros actores sociales y voluntades políticas departamentales y nacionales,para llegar a responder de la mejor manera posible a las necesidades de la gente.

La asociación civil nada tiene que ver con la Dirección Nacional de Bomberos; el voluntariado se ejerce de forma individual y personal, a criterio de cada uno.