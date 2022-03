Insultos de un vecino a militantes en Constitución

Constitución siempre se destacó la muy buena relación y respeto de los que militantes en la política ,de los propios vecinos que se encuentran todos los días en tiempo de campaña.

Siempre reinó el buen respeto entre unos y otros . El dirigente Jonatan De Melo se acercó a Diario El Pueblo para realizar una denuncia pública sobre un hecho de violencia que según él se desarrolló el sábado 12 pasado.

Ésta relación antes mencionada se vio afectada y empañada el día sábado cuando dirigentes del partido colorado realizaban entrega de folletos y papeletas celeste por el NO cuando en un momento dado se le acercó un vecino, cuenta De Melo, un caballero se le acercó gritándole improperios , exclamando palabras irreproducibles .También De Melo expresó a este diario que el caballero les gritaba que aquí en la Villa todos iban a votar el SÍ, que los que votaran por el no los iba a matar a todos .Agregó que se le acercó e hizo mención con el puño para una agresión física que no se llevó a cabo , cuenta De Melo , porque él no reaccionó a los improperios e insultos .El grupo optó por continuar su camino dejando al caballero antes mencionado gritando .

De Melo expresó que repudia totalmente actos violentos , que cuenta con muy buenas relaciones de amistad con personas que trabajan por el SI .Que esto no se trata de medir fuerzas de quién es más guapo basado en la violencia , sino que es una opción de ideas y por ende el apoyo a una opción que nos parece que son las más acertadas. Nosotros apoyamos el NO porque estamos convencidos que las leyes , los artículos están muy bien en defensa de nuestras familias , de la seguridad, en la educación , etc .Creemos que acompañan nuestros ideales. Pero mas allá de creer o estar convencidos ,jamás nos pasaría por la mente agredir a quiénes piensan diferente. Somos vecinos que nos chocamos todos los días en la calle, comercio y no es sano que sucedan éstas cosas en democracia por andar con una bandera colorada y una papeleta por el NO, finalizó De Melo.