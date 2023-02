Instituto Mundo Nuevo inicia sus cursos apostando al desarrollo integral en un amplio abanico de cursos y talleres

En el año de su 50° Aniversario

Para el instituto Mundo Nuevo, este 2023 es de alguna manera un año muy especial, dado que alcanza nada menos que medio siglo de vida (siempre en su local de calle Rivera 1644), aunque para su Directora y fundadora, Margarita Baldassini, lo importante es que “comenzamos el año de los 50 años como siempre vinimos haciéndolo, es decir con las nuevas energías y ganas del primer día, con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión. Lo que pasa es que muchas veces, y en las diferentes profesiones puede suceder, es que se cae en la rutina…El lunes porque es lunes, el martes porque es martes, el invierno porque es invierno y el verano porque es verano, entonces eso no. Hay que tener la impronta de ponerle asombro y expectativa a cada día, eso es maravilloso para esperar cada día a cada alumno”.

Las inscripciones para este año ya están a pleno. Pero además, “en febrero estamos realizando talleres”, dijo Margarita al conversar con EL PUEBLO, en tanto en marzo comienzan todos los cursos anuales, cursos cortos, talleres, seminarios. Respecto a los talleres que se realizaron en febrero, dijo que son “talleres cognitivos y lúdicos muy significativos sobre todo para aquellas personas que trabajan en la Educación, aunque no solo en la Educación, lo han realizado también personas mayores, madres que tienen chicos y no con problemas, al contrario, que quieren darle mayores posibilidades de que aprovechen las capacidades que tienen”.

PROPUESTA 2023

En cuanto a la propuesta para 2023, a grandes rasgos es la siguiente (aunque resulta importante que los interesados en participar de los cursos se comuniquen para conocer más detalles):

Administración y Gestión Empresarial, Educadora en Nivel Inicial, Gestor Contable, Gestión Comercial y Atención al Cliente, Community Manager, Marketing Digital, Informática (diversas propuestas), Teletrabajo, Recursos Humanos (Relaciones Humanas, Personalidad y Comunicación).

Se trabaja en talleres con diferentes temáticas: Gestión de dinámica de grupos, Psicomotricidad, Títeres y Teatro, Autoestima y Seguridad, Liderazgo, Marketing y Ventas, etc.

Mundo Nuevo trabaja además capacitando a empresas en distintas áreas, entre otras: Recursos Humanos, El cliente de hoy, Marketing (conocer fortalezas y debilidades de la empresa), Liderazgo (el perfil del líder y del mando medio).

Aquí, a modo de ejemplo, lo que abarcan algunas de las carreras:

Administración y Gestión Empresarial: excelente preparación para desempeñarse en el área administrativa, empresarial, con una visión integral que brinda conocimientos, herramientas, estrategias para realizar trabajos de oficina, recepción, etc.

Gestión Comercial y Atención al Cliente: incluye cultura organizacional y atención al cliente, Gestión Comercial y Marketing, Gestión y Control de Caja, etc.

Educadora en Nivel Inicial: a través de las diferentes asignaturas y un profesional equipo de docentes, se brindan los conocimientos necesarios para desempeñarse con niños de 0 a 5 años.

Gestor Contable: brinda conocimientos y herramientas para las personas interesadas en trabajar en áreas contables (empresas, oficinas, instituciones), seguir con estudios contables, etc. Temática general: documentos, medios de cobro y/o pago, sueldos, aguinaldos, etc.

Informática: procesador de texto word, planilla electrónica excel, presentador gráfico power point, internet, etc.

UNA APUESTA A UN DESARROLLO INTEGRAL

Luego de brindar los detalles mencionados, Margarita reflexiona sobre los desafíos actuales: “El mundo de ahora ya no es el de antes, las empresas de hoy ya no son las de ayer. Por eso estamos cumplimos medio siglo pero seguimos siendo un “mundo nuevo”, un lugar diferente, un lugar nuevo. El nombre de la institución nos da esa frescura, es decir, el nombre no quedó obsoleto. Fuimos adaptándonos, fuimos capacitándonos, la adaptación vino por el conocimiento, porque no escatimamos esfuerzos para preparar a los profesores por ejemplo y para ver qué está necesitando el mundo hoy, no solo Salto sino el mundo, que ya pasó a ser una aldea”. Destacó asimismo que esta es una institución “que hace una apuesta al desarrollo integral, esto quiere decir que la persona que llega va a tener realmente una preparación curricular pero hacemos una apuesta fundamental al desarrollo como persona”. En ese sentido, recuerda al psicólogo Daniel Goleman, quien sostiene que las empresas exitosas del futuro serán las que tengan buena tecnología pero además, que tengan personas con buen desarrollo de su inteligencia emocional. “Para eso -comentó Margarita- es importante generar un ámbito de trabajo donde se pueda desarrollar la salud mental y ese es un objetivo importante de Mundo Nuevo, así como el hecho de que en los docentes se conjugue la calidad humana y con la calidad profesional”.

Informes e inscripciones: Rivera 1644 – Tel. 473 35635 -Cel. 098 235 635