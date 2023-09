Instituto Mundo Nuevo cumplió 50 años de vida

¡Llegó el medio siglo! El Instituto Mundo Nuevo, referencia ineludible en nuestro medio en cuanto a capacitación de personal para diferentes empresas, ha llegado a los 50 años de vida este pasado 1º de setiembre.

Margarita Baldassini, su Directora desde siempre, conversó con EL PUEBLO y en un momento, “al volver la vista atrás”, dijera el poeta español, reflexionó: “…en tantos años cambió todo, el mundo cambió, nosotros en los inicios enseñábamos a escribir a máquina, algo que para entrar a trabajar al Banco era uno de los requisitos imprescindibles, había que escribir más de 40 palabras por minuto… Eso no existe más, eso nos está mostrando el cambio que hubo. Pero es un pequeño ejemplo, porque ha cambiado todo. La parte de exigencias, la capacitación, la persona tiene que estar más preparada, y a la vez el que se prepara está más exigente a la hora de pedir cosas. Lo importante es que cada uno pueda saber qué capacitación tiene para ver qué puede exigir. Nosotros siempre buscamos en estos 50 años la parte curricular, preparar a la persona, pero prepararla para la vida, por eso apostamos siempre al desarrollo integral.

Porque a veces pasa que una persona puede ser un gran científico por ejemplo, pero no en lo humano; después que hablás con esa persona tenés que ir a una terapia prácticamente por lo mal que te trata. Entonces, cuán importante es conjugar calidad humana y profesional. Eso es lo que, en general, quizás está faltando un poco en el mundo de hoy, quizás por el desánimo, o por la situación que está viviendo esta parte del país… Pero esto ha sido cíclico, siempre ha sucedido. Entonces es importante esa formación general en todos los aspectos”.

Luego, ya hablando de la responsabilidad de un estudiante antes y ahora, expresó: “en eso ha habido un giro también, porque ha habido un cambio en el concepto de responsabilidad, en el concepto de dar la palabra, en el compromiso…Esto tal vez se agudizó con la pandemia, cuando hubo determinadas tolerancias”; y a propósito de la pandemia señaló: “significó un giro y un aprendizaje, conectarnos con todo lo que es on line; y hay cosas que llegaron para quedarse, pero no sé si hay la madurez suficiente para asumir eso que quedó, eso de estudiar on line, es todo un desafío…”.

Sería casi imposible enumerar todos los cursos que en medio siglo ha brindado la institución, aunque podrían sintetizarse así, en palabras de su Directora: “toda la parte administrativa, de formación empresarial, toda el área de informática con todo lo que iba surgiendo, toda la formación para educadoras preescolares y un pilar fuerte de Mundo Nuevo fue trabajar con Recursos Humanos y Marketing en las empresas…”.

Luego prosiguió el diálogo, del que destacamos estos pasajes:

“Creo que el 1º de setiembre es un día de gloria y de orgullo para Salto, Instituto Mundo Nuevo cumplió 50 años en la noble misión de educar. Cimentó su trayectoria conjugando calidad humana y profesional, educación en valores, desarrollo integral, colaborando en la Educación con una gran misión altruista. Pasaron por aquí miles de personas de Salto, de la región, de Argentina, de Brasil, que han dejado su huella y han llevado una excelente preparación que les ha permitido un crecimiento personal, profesional, laboral”.

LO QUE PASA CUANDO SE ENCUENTRA CON PERSONAS QUE PASARON POR MUNDO NUEVO

“Ciertamente emociona el encontrarnos con tantas personas tan agradecidas por haber estado en Mundo Nuevo, por lo que recibieron en este rinconcito, en este lugar del mundo. Las palabras tan sentidas que transmiten cuando cuentan lo que ha sido su pasar por las aulas de esta institución. Como Directora, los recuerdos son innumerables…Comenzando por la primera máquina de escribir, el teclado tapado para no mirar y luego, el resonar de más de treinta máquinas que con su tiqui taca, tiqui taca, han marcado una época y todo lo que a partir de ahí se fue anexando a medida que los cambios lo exigían para estar siempre a la vanguardia en la enseñanza”.

TRABAJO EN EQUIPO

“En estas 5 décadas quiero resaltar que Mundo Nuevo ha contado siempre con personal administrativo, secretarias, profesores, que han dado lo mejor de sí para que cada egresado pudiera adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para abrirse camino en la vida. También destaco a todas aquellas personas que colaboraron de diferentes maneras para que Mundo Nuevo sea un lugar diferente por la calidad humana pero también por sus espacios de estudio, por sus cálidos ambientes..Agradezco a todas estas personas por haber sido parte de la maravillosa trayectoria que hemos recorrido”.

¿QUÉ DEJAN ESTOS 50 AÑOS TRABAJANDO EN LA EDUCACIÓN?

“Satisfacción espiritual, hemos luchado, hemos trabajado siempre con fe, responsabilidad, alegría, actualizándonos para brindar lo mejor, para estar a la vanguardia de acuerdo a los cambios y a las exigencias del mundo. Los 50 años son el broche de oro a una trayectoria en la que he buscado siempre dar lo mejor de mí, como persona. como directora, como profesional, para que cada persona que llegara a calle Rivera 1644 de la ciudad de Salto, Uruguay, encontrara realmente un MUNDO NUEVO, un lugar diferente, un lugar que le permitiera salir enriquecido plenamente”.

LEGADO

“Como Directora, es mi deseo, que todas aquellas personas que han pasado por Instituto Mundo Nuevo, lleven en alto la bandera de esta institución, a través de sus conocimientos, sus valores, su calidad humana y profesional y siembren la semilla de un MUNDO NUEVO”.

¿ALGO MÁS QUE AGREGAR?

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!