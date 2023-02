Instituto de Formación Docente ofrece:

Carreras de Maestro de Educación Primaria, Maestro de Primera Infancia, Profesorado (semipresencial) y Certificación en Inglés

Para este informe EL PUEBLO conversó con Nora Kosolap, quien se encuentra desempeñándose como Encargada de Dirección del Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri”, dado que la Directora Shirley Ferreira se encuentra de licencia pre jubilatoria.

“El 1° de marzo estarían asumiendo las nuevas autoridades, director y sub director efectivos, en este IFD”, comenzó explicando la docente, que se encuentra trabajando “para entregar el Instituto lo más organizado posible, para que comience a transitar el año lectivo con total normalidad. Esto es, que todos los cargos estén cubiertos, aunque la mayoría de las asignaturas ya fueron cubiertas en el mes de diciembre, cuando se hizo la designación. Se hizo una elección de cargos en conjunto con el CERP, ya que compartimos profesores, sobre todo profesores efectivos, y hubo también elecciones en forma particular acá ya que hay algunas asignaturas que no tiene el CERP sino que son solamente de nuestras carreras”.

-El año pasado egresó la primera generación de Maestros en Primera Infancia (MPI), ¿verdad? ¿Esa carrera sigue?

Sí, este año se volvió a abrir la inscripción para MPI, y tenemos por suerte una excelente inscripción. Pero es importante que sepan quienes aspiran a hacer la carrera, que en este nuevo plan se sacó la carrera intermedia. Ellos hasta este momento hacían dos años y obtenían una Tecnicatura en Primera Infancia, luego continuaban dos años más y se recibían como Maestros de Primera Infancia. Pero en el nuevo plan se sacó esa carrera intermedia y lo que se está ofreciendo es la carrera completa de Maestro en Primera Infancia. Para esa carrera tenemos muchísimos inscriptos, incluso estudiantes que ya se habían inscripto en años anteriores e iniciaron algunas asignaturas del tronco común en Magisterio, para no perder ese año, ya fueron adelantando, entonces esos estudiantes van a tener la prioridad para ingresar y luego se va a hacer un sorteo entre todos los inscriptos, porque ya se ha superado ampliamente la cantidad de estudiantes que pueden ingresar a esta carrera.

-Y en cuanto a la carrera de Magisterio común, ¿cómo están?

Es a lo que estamos incentivando con mucho énfasis a que se inscriban, a la de Magisterio, Maestro de Educación Primaria. Para esa carrera hay pocos inscriptos aún. Sucedió que este año las inscripciones surgieron en un período tardío, recién a mediados de enero los futuros estudiantes podían inscribirse. Años anteriores las inscripciones empezaban en diciembre y eso generaba mayor tranquilidad respecto a la organización, uno en febrero ya tenía una proyección clara de la cantidad de grupos que se iban a formar, la cantidad de estudiantes por grupo, se hacía la distribución de los espacios, hacía el ofrecimiento de horas docentes con mayor seguridad de todos los grupos…mientras que este año estamos en esa incertidumbre. ¿Habrá suficientes inscriptos para todos los grupos que tenemos? Porque tenemos habilitados cinco grupos de primer año, y la cantidad de inscriptos no daría todavía para completar esos cinco grupos.

-Así que las inscripciones están abiertas, hay que acercarse aquí…

Exacto, que se acerquen al Instituto, desde las 7 de la mañana y hasta las 20 horas estamos recibiendo al público. Los DOES, que son los docentes orientadores vocacionales, están en todos estos turnos para orientar a todos los jóvenes que se acercan, jóvenes y no tan jóvenes porque a cualquier edad se puede comenzar esta carrera, no hay límite de edad para comenzar. Los docentes orientadores explican en qué consiste la carrera, cuántos años lleva, la cantidad de asignaturas que tiene, etc. Hay estudiantes que dicen: “no puedo hacer una carga horaria tan extensa”; entonces se les explica también que pueden subdividir la carrera, pueden hacer algunas asignaturas y otras más adelante…Porque se inscriben por asignatura, no es necesario inscribirse para cursar el año completo. La persona que está trabajando por ejemplo, puede ir haciendo su carrera de a poco. Así que invitamos a cursar la carrera, ya sea en forma completa, de todo el turno, o cursar aquellas asignaturas que sus horarios de trabajo o su familia le permitan.

-¿Sigue siendo cuatro años la duración?

Continúa siendo una carrera de cuatro años pero con una carga horaria en 1er. Año mayor que la del año pasado. Otra cosa importante a destacar son los horarios, hay tres turnos, desde las 7 hasta las 23.30. El cambio de autoridades puede generar algunos cambios organizativos que crean conveniente, pero lo importante es que las dos carreras, Maestro y Maestro de Primera Infancia, están abiertas para inscribirse y esperamos una mayor afluencia de estudiantes interesados.

-Tenemos entendido que además se ofrece acá otras carreras…

Se puede cursar el Profesorado semipresencial, hay una docente encargada del semipresencial, que es Verónica Acosta y con ella pueden consultar todo lo relacionado a esa carrera. Sobre todo aquellas personas que no pueden asistir regularmente a cursar, tienen esa posibilidad que da mayor flexibilidad horaria. Entonces es importante que asistan a consultar. Tampoco son todos los profesorados que tienen esa posibilidad de cursarlos semi presencial. Y por otro lado también se ofrece la Certificación en Inglés, estudiantes que tienen cierta formación en Inglés pueden venir a cursar algunas asignaturas, hacen la práctica en escuelas, y reciben esa certificación que luego los habilita a desempeñarse en las escuelas que tienen Inglés presencial