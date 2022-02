Inspectora Departamental de Educación Física confirma que la Plaza de Deportes está abierta y a disposición del público

Prof. Marcela Fontes

En un extenso diálogo mantenido con EL PUEBLO, la Inspectora Departamental de Educación Física, Prof. Marcela Fontes, sostuvo que actualmente la Plaza de Deportes está funcionando de puertas abiertas tanto en la mañana como en la tarde y, además, ya recibiendo inscripciones para las actividades de invierno que darán comienzo en marzo. Esto viene a desmentir las múltiples versiones que hemos recibido, que hablan de que la Plaza estaría «cerrada con candado todo el tiempo». Pero, seguramente quienes así lo afirmaban, se basaron en que durante varios días (en enero) efectivamente el lugar estuvo cerrado, en la mañana, por estar el funcionario cursando el Covid. Y antes, en plena pandemia, permaneció cerrada completamente. Todo esto lo explicó la Profesora Fontes en esta entrevista:



-Para que quede bien claro, ¿de quién depende la Plaza de Deportes?

Depende de la Secretaría Nacional de Deportes. Claro que la Intendencia nos ayuda mucho, dependemos de muchos servicios de la Intendencia, por ejemplo tuvimos la colaboración de Servicios Públicos que cortó el pasto y quedó muy lindo, quieras o no es otra imagen, está todo prolijo y cuidado. Pero las Plazas de Deportes N°1, la N°2 (Dos Naciones) y la que está en Villa Constitución, son de la Secretaría Nacional de Deportes.



-Hablemos de la Plaza N°1, de la que escuchamos varias quejas estos días, ¿cómo está en este momento?

Está bien, está empezando operativamente a funcionar. Hay que aclarar que tuvimos un verano diferente; este verano los docentes nos abocamos al río, una propuesta nueva que estuvo muy buena, promoviendo actividades terrestres y acuáticas, recreativas… Por lo tanto las plazas estuvieron solamente con funcionarios de servicio. También hay que decir que tenemos que tener licencia, en nuestro organismo nos dividen que la mitad sale un mes y la otra mitad el otro mes, entonces tengo que repartir los funcionarios para sus licencias. Por lo tanto, el personal está restringido al máximo, es muy poco, y somos de la idea de que hay que cuidar las instalaciones, hay que cuidar lo que tenemos.



-Hablando de cuidar el lugar, ¿han sufrido vandalismo?

Ahora no, ahora no se da porque estamos más cuidados. La pandemia trajo muchas cosas feas, pero ¿sabés qué trajo bueno?, aprender a cuidar espacios, aprender a controlar. Nosotros a raíz de la pandemia tuvimos que cerrar la plaza totalmente, no podíamos abrir. Cuando se fue abriendo llevamos un control estricto de todos los que ingresaban, todo el que ingresaba lo registrábamos. A medida que se fue abriendo más a todo público, lo que hicimos fue que el responsable del grupo se encarga de llevar la trazabilidad a ver quiénes concurren a cada clase, entonces de esa manera si había un foco de Coronavirus sabíamos quiénes habían estado en la Plaza ese día… Hoy por hoy no. Hoy les puedo decir que la Plaza está abierta, el tema es que no teníamos docentes, no teníamos actividades, pero la Plaza está abierta.

-Hay gente que dice que ha ido y encontró los portones cerrados…

En enero teníamos un funcionario en la mañana y uno en la tarde. El funcionario de la mañana contrajo Covid y no teníamos quién cubriera ese horario. La Plaza estuvo cerrada sí, pero porque el funcionario estaba con Covid.



-Volvemos al tema de la falta de funcionarios de la que hablaba…

Exacto. Pero no es mala voluntad, él estuvo con Covid, le costó recuperarse y cuando se recuperó volvió a la normalidad.



-¿Y ocurrió solo en la mañana entonces?

En la mañana. De hecho en otros horarios hubo actividades, como la de los chicos con obesidad, del Centro Médico, que se desarrollaron normalmente, hubo profesores que iban a entrenar a alguien particular y accedían perfectamente. Fueron unos 15 días que no tuvimos funcionario para estar abiertos, y reitero que fue solo en la mañana.



-Podemos asegurar entonces que en este momento tanto de mañana como de tarde, quien quiera puede ir y la Plaza de Deportes está abierta y a disposición…

Exacto; abierta de mañana y de tarde, portón abierto, funcionario en la mañana y funcionario en la tarde… Mirá, esto es de hace un momento (extrae su celular y nos exhibe un video donde se observa portones abiertos y mucha gente, a media mañana, practicando deportes). Además, el Polideportivo, que en enero estuvo cerrado totalmente por disposiciones de ANEP y de Secretaría, ahora en febrero ya está operativo. Yo entiendo a veces que la gente se pone impaciente, que le gusta ir a la plaza, pero los invito a que concurran, a que se interioricen en lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, qué transformación queremos para la Plaza de Deportes.



-Uno de los comentarios puntuales que nos llegó es que se habrían detectado, dentro del predio, episodios de prostitución y consumo de estupefacientes…

El tema prostitución, y soy muy sincera con esto, no tengo conocimiento, nunca tuve denuncia, nunca pasó por mí una denuncia de esas características.

Del consumo te puedo decir que se iba a fumar y por suerte con estas normativas nuevas de «Espacio Libre de Humo», hemos podido erradicarlo y la verdad que en la Plaza no podés fumar nada, ningún tipo de tabaco, cigarro, pipa, nada… Es espacio libre de humo, entonces eso también se fue erradicando, que tampoco fue tarea fácil, porque había gente que le gustaba ir a fumar y había que decirle, el funcionario tenía que tener mucha amabilidad para decirle, pero se fue logrando, la gente empezó a respetar y ver que es la nueva realidad.



-¿No es que se cerró la Plaza por ese motivo entonces?

No, no. No sé de dónde salió eso, de ninguna manera. Aparte esto de fumar ya hace más de dos años que venimos sacándolo, que el niño que fuera a jugar o a practicar deportes no tuviera que sentir ese aroma a humo.

En la Plaza, es aire libre. Me gustaría decir que también recibo comentarios de muchos vecinos que nos agradecen que el barrio está lentamente mejorando, cambiando, que la iluminación está mejor y entonces el barrio se ve mejor, así que también me quedo con eso. Y reafirmo que la Plaza de Deportes está abierta… Yo invito a los vecinos que se acerquen, tenemos una comisión de apoyo que se está conformando y todas las sugerencias son bienvenidas. Que se acerquen a formar la comisión o simplemente a dar sugerencias, pero que se acerquen. Yo soy la Inspectora, no estoy permanentemente ahí porque tengo que recorrer otros lugares, pero siempre hay gente, está la Directora, hay profesores… Pido que la gente vaya, de nada serviría la Plaza de Deportes sin gente, perderíamos el rumbo.



-Y reafirma que está funcionando normalmente…

Funcionando normalmente diría que todavía no, porque no tenemos aún ninguna actividad nuestra. Pero ya en marzo iniciamos esas actividades de invierno, para las que ya estamos inscribiendo en la propia plaza.



-¿Cuáles son?

Gimnasia para el Adulto Mayor, tanto hombres y mujeres, Escuela de Gimnasia Artística, Gimnasia para Hombres, tenemos también médicos cardiópatas para gente con problemas de corazón, que es una gimnasia controlada, tenemos Fútbol de Salón, y unas cuantas propuestas más.

Además quisiera recordarle a la gente que le gusta caminar por ejemplo, que toda la manzana de la Plaza, hace unos años ya, a raíz de la iniciativa de un vecino se cambiaron las baldosas para que el piso esté llano, limpio… Un vecino de apellido Gonzaga me acuerdo que nos hizo la sugerencia, iniciamos el trámite y conseguimos que el Ministerio cambiara todo, son 400 metros para caminar.

