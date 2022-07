Insistimos en la verdadera causa

En muchas ocasiones nos hemos referido a lo que consideramos una pérdida de tiempo. Es centrar el esfuerzo de un gobierno de las autoridades en encuestas, cifras y números, y presentarlos de tal manera que “muestren”que si hay inseguridad no responde a la política actual, sino a la de sus antecesores, siempre ha sido así.

Nos molesta tanto como nos molesta a mas de dos años y medio de que se siga tratando de hablar, directa o indirectamente de la “pesada herencia”, recibida y no de mostrar lo bueno que se ha hecho y lo que se intenta hacer.

Nos explicamos, mal que nos pese el camino que se ha seguido hasta el momento por todos, ha sido a nuestro entender equivocado. No sólo porque en algunos rubros al menos los delitos han aumentado, como también lo ha hecho el número de delincuentes en las cárceles, sino porque en éstas siguen rigiendo “reglas” que permiten que aún desde las cárceles se sigan manejando estas bandas.

Es lo que sigue siendo”invisible” (porque no se quiere ver).

El narcotráfico y sus nefastas consecuencias ha seguido y sigue avanzando en el país y nada de lo que se ha hecho antes y después parece ser capaz de detenerlo.

Lo último en este sentido es la detección de bandas brasileras en la frontera con el país norte;o que intentan manejarse en el Uruguay como lo hacen en otros lares.

Entendámonos bien. Esto no sería posible si no contarán con “contactos” en nuestro país y a veces con quienes menos sospechas despiertan. Es hora de saber que no hay una sola policía, como considera el Ministerio del Interior, ni todos los incorruptibles

Se sigue insistiendo en la represión. En castigar con mayor dureza todos los delincuentes que son capturados. No nos oponemos a ello, pero estamos seguros que no es el camino que puede llevarnos a una realidad diferente en el futuro.

Mientras el sistema les ofrezca “rendijas” para ganarse mucho dinero sin esfuerzo o con el mínimo de este. Mientras sea posible comprar, alquilar o munirse de armas de fuego ilegalmenten, no podemos esperar otra cosa.

Sigue resonando en nuestros oídos, la respuesta dada por un delincuente al que se intentó volverlo a la senda del trabajo honesto: “para qué voy a trabajar si con armas de fuego puedo hacer en cinco minutos lo que un trabajador no logra hacer en toda su vida…”

Mientras esta sea la realidad y la única razón que le ofrece el sistema, no esperemos que las cosas cambien.

A.R.D.