Insistimos en el control de los controladores

No nos cansaremos de insistir, porque estamos convencidos de que lo que falta es control y buenos controladores. El problema es que casi dos uruguayos por día pierden la vida o quedan con esta comprometida para el resto de su vida, a raíz de los accidentes de tránsito.

Alguien la ha llamado este problema la pandemia de nuestros días, y no anda muy errado, Nos preguntamos ¿Qué pasará cuando la mayoría de los vehículos sean eléctricos, porque el combustible fósil se acabará. Que sepamos los vehículos eléctricos no hacen ruido alguno, por lo tanto si sus conductores no respetan las exigencias actuales no queremos imaginarnos lo que puede pasar. Hay automóviles, camiones y lo que es peor las motos y otros vehículos menores silenciosos que se mueven impulsados por electricidad y sobre todo éstos son conducidos por menores de edad, con la intrepidez y las imprudencias propias de la edad.

Insistimos en una cosa. Los controles deben controlar, deben hacerse, porque hemos visto frecuentemente que hay controladores “sumergidos” en sus celulares o sin ganas de “complicarse” haciendo cumplir las exigencias.

Sabemos que el número de controladores es escaso, que falta gente, pero para nosotros tal como lo hemos dicho una y otra vez, la cuestión es que se cumpla con lo que se debe cumplir.

En este caso como en todas las áreas que conocemos diríamos que hay mucho por hacer si cada quien cumple su función.

No basta con revisar, se debe cumplir con la función asignada. No se suple la función humana con la tecnología o la instalación de radares, porque éstos ayudan a multar, pero nunca a saber qué transporta el vehículo.

No ignoramos que existe contrabando en el país, como ha existido siempre, pero la única manera de controlarlo y mantenerlo en números aceptables es precisamente controlándolo,

Que sepamos es poco lo que se controla en Salto Grande, porque el interés ha pasado a ser otro. Que aporten el “óbolo” que corresponde para que Salto Grande haga luego política con lo que recauda.

Pero volvamos al principio, existe hoy por hoy un destacamento de Policía especializada en la región, al que se le ha anexado otro. Pero… ¿alguien sabe que tipo de controles tienen. Alguien sabe quien controla su labor?

Volvemos a decir, mientras no hay un mínimo de control a los controladores nada habrá de cambiar en este sentido.

A.R.D.