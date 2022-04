Innovador taller con caballos

Por Lourdes Bellagamba Caputto.

Sinceramente después de estar tres años debido a la pandemia y otros motivos con mi actividad como instructora de yoga, guía vivencial, etc reducida a casi nada hoy me toca volver.



No miento si digo que siento cierto miedo por aquello de fueron 3 años fuera de practica y me sentía oxidada, pero ya me puse aceite en el sentido metafórico y quiero volver, sentí que colaborar en este taller iba a ser algo lindo, porque es a beneficio de la equinoterapia que fue la institución que mi padre murió presidiendo, incluso estando esperando el transplante él seguía trabajando, ayudar le hacía bien a él y a otros, lo ayudaba a vencer el miedo que cualquier persona puede sentir si está entre la vida y la muerte, por eso esta vuelta se la dedico a él. Yo voy a estar en calidad de docente de yoga enseñando unos ejercicios de respiración y colaborando en lo necesario, les dejo mi celular por cualquier consulta 099302908, desde ya gracias por la solidaridad. Y ya doy comienzo a las preguntas que le hice y ella amorosamente respondio para que uds puedan saber de que se trata este taller y esto nuevo que ya está en Salto.



De que se trata el taller?

Este taller trata de enfocar nuestra mirada hacia nuestro interior, poder conectar con los caballos nos invita a poner toda nuestra atención en nosotros. Dejar de mirar afuera para mirar adentro, allí está la clave. Además, las técnicas de respiración nos permiten entrar en armonía con el entorno y eso es percibido por los caballos quienes nos van dando el feedback inmediato y honesto, de modo que podemos ir calibrando nuestro estado de presencia.

Es una invitación a aprender a vivir a modo caballo, en el aquí y ahora, disfrutando de lo esencial, “lo esencial es invisible a los ojos”, dicen. Nuestro objetivo es poder abrir una puerta para quienes quieran comenzar el camino de encontrarse a partir de la conexión con los

caballos.

¿Hay que tener experiencia con caballos?

Estas actividades son todas pie a tierra, lo que significa que no se monta a caballo y por lo cual no es necesario tener ningún tipo de conocimiento sobre su manejo. Es un espacio cuidado con personas que forman parte de un equipo de trabajo y que están para facilitar las experiencias de una forma lo más segura posible.

¿A quiénes está dirigido?

En esta oportunidad está dirigido a personas mayores de edad para centrarnos en una franja etárea nada más, pero se pueden realizar con público de todas las edades sin problemas.

¿Qué beneficio aporta a nuestra vida la participación en el mismo?

Los beneficios que la persona adquiere al vivenciar un taller de esta categoría son muchos, por nombrar algunos: registrar las sensaciones que podemos percibir al acercarnos a un animal tan grande y con tanta presencia nos permite aprender a identificar luego que sensaciones nos producen las emociones que se generan a lo largo del día; las técnicas de respiración son aplicables a momentos que necesitamos hacer un parate en nuestra rutina y volver a conectar con nosotros para no caer en estados de ansiedad, que luego nos lleva a distintos estados de ánimo; entre otros que dependerán de lo que la persona experimente desde su propia experiencia.

¿Dónde nació tu necesidad de formarte como Facilitadora de Coaching con Caballos?

Bueno, desde muy pequeña mi vida gira entorno a los caballos, primero porque mi abuelo vivía en el campo, y bueno, era mi lugar favorito en el mundo; pero luego cuando crecí fui eligiendo siempre relacionarme con estos seres sintientes tan mágicos para mi, porque sentía una necesidad de estar con ellos todo el tiempo que podía. Yo soy Docente de Secundaria y si bien me he adaptado a este trabajo, siempre sentí que no era lo que me llenaba, algo dentro de mi me decía que estar con los caballos era lo que me hacía feliz. Hasta que llegó la Pandemia y me calló la ficha, hice un proceso de introspección, me volví a mi interior, a mi ser, me puse a buscar las respuestas que durante tantos años no me animé a responder, y fue allí que conocí el Coaching.

Me formé como Coach Ontológica, en una escuela de Argentina avalada por la IAC, -en formato online por la Pandemia por supuesto- y fue una de las mejores decisiones que tomé hasta ahora en mi vida. Esto me llevó a conectar la profesión de Coaching, con esto que amo, que es la conexión con los caballos. No tenía idea de que existía el Coaching con caballos y para mí fue como entrar a un mundo nuevo, fui aprendiendo así a recorrer este camino de aprendizaje, donde cada día aprendo algo nuevo de mi, en base a la observación y la conexión conmigo misma.

¿Cómo te desarrollas en esa área y cuál es tu

campo de trabajo?

El Coaching con Caballos es una herramienta más para aprender a trabajar en uno mismo, se usa para acompañar a las personas a que logren proponerse objetivos y alcanzarlos, desarrollando habilidades para ello. Se pretende que la persona logre desarrollarse tanto a nivel personal como profesional y así alcanzar un nivel de vida más saludable, emocionalmente como físicamente. El plus que le dan los caballos a este proceso es maravilloso, por todas las cualidades que ellos tienen, permitiéndonos distintas instancias de aprendizaje. Los caballos actúan como un espejo, en el sentido de que podemos mirarnos en ellos para ver cómo estamos siendo, cómo estamos actuando en distintas situaciones. Nos ayudan a extrapolar lo que llevamos dentro y que muchas veces no podemos ver por nosotros mismos. Los procesos se acortan de forma sorprendente, a veces toma tiempo que la persona pueda entrar en confianza y abrirse para poder trabajar, los caballos logran esto, acortar esta brecha y potenciar lo que la persona trae para mostrarle su propia conducta.

Es abrirse a un mundo de posibilidades.

¿Qué le dirías al público para que tome la decisión de asistir a este Taller?

Bueno, les diría que si algo de esto que conté les resuena no se priven de vivir la experiencia, un momento vivido vale más que mil lecturas y palabras; llevar a la práctica todo lo que escuchamos es lo que más importa para mi. Además que desde mi experiencia, conectar con los caballos, con la naturaleza es un mundo fascinante que no van a querer dejar más. Vengan a vivir la experiencia, en un ambiente super natural.