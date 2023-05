Ingrid Figueroa – Centro Bullying Salto «La violencia en los adolescentes y jóvenes está instalada pero no la vemos»

A raíz de una experiencia personal, donde uno de sus hijos fue víctima de bullying, Ingrid madre de dos hijos; Matías y Romina no se quedó de brazos cruzados, sino que salió a buscar soluciones y aliados para enfrentar este tema no sólo por su hijo, sino por todos aquellos que son víctimas de este flagelo instalado en la sociedad.

El bullying y acoso se encuentra, principalmente inmerso en la población juvenil, siendo un detonante que acarrea otras situaciones, las que muchas veces no tienen un buen desenlace.

Sabido es que en nuestro departamento se han registrado (filmado por los propios jóvenes) distintos hechos de violencia y el bullying no escapa, está inmerso en los centros de estudios, siendo este el principal «nido».

La mala experiencia de Ingrid en el club donde jugaba su hijo.

«Matías tenía 13 años cuando jugaba en un equipo de fútbol de Salto, a raíz de esa mala experiencia yo traté de ayudar y que esto no vuelva a suceder con otros chicos, ni en un club deportivo como tampoco en los centros educativos.

Son muchas las familias que sufren este tipo de acoso y no saben donde ir ni a quien recurrir.

Ese hostigamiento que mi hijo sufrió, fue todo un proceso para la familia, género un gran desequilibrio no sólo en él, sino en todos nosotros.

Ver a tu hijo en ciertas situaciones como por ejemplo de angustia, de depresión, de ansiedad, sintiendo mareos y vos sin saber que le está pasando.

Durante cuatro años estuvimos tratando con médicos y psicólogos porque se desataban ataques de pánico y nosotros no teníamos idea de nada.

Jugando fútbol se dió una situación muy fea, muy traumatizante para Matías, de ahí en más todo se intensificó, el estado emocional de mi hijo estaba muy mal.

Por estas razones debimos mudarnos al campo, buscando tranquilidad para él y para la familia, hoy gracias a Dios estamos de nuevo en la ciudad viviendo como antes.

Primero hablar con los grandes, luego con los chicos.

«La concientización nosotros la enfocamos a los adultos, porque directamente somos los responsables del bienestar de nuestros hijos y de los hijos de las otras personas, con las que ellos comparten aulas de estudio o otras actividades.

Nosotros tenemos dos líneas de trabajo bien marcadas. La primera es entablar un diálogo con los padres y responsables de los menores. Sea en un centro de estudio o en un club deportivo. La otra etapa es directamente con los chicos, ojo que cuando decimos chicos nos referimos a los niños, adolescentes y jóvenes.

Salto atraviesa este problema desde hace un buen tiempo y se intensifica.

«Se ha detectado en Salto que ya no es solamente un hostigamiento verbal, sino que se ha transformado en una agresividad física que cada vez va a más. Nosotros vemos que se copian mecanismos y modalidades de otros lugares, por ejemplo lo que ocurre en Montevideo.»

La atención de Lacalle Pou y la respuesta inmediata.

«En una de las primeras visitas del Presidente de la República a Salto le entregué en mano el proyecto, fue cuando el vino a inaugurar las oficinas en calle Artigas y Sarandí. En esa carta le expliqué porque debíamos abrir un centro de este tipo en Salto, le conté mi experiencia y todo lo que a nosotros nos implicó, principalmente mi hijo quien fue víctima.

Al otro día, de inmediato me llamaron de Presidencia de la República diciéndome que tenía todo el apoyo para poner este centro en funcionamiento, fueron asesorándome para cumplir con todos los pasos y tener todo en regla para comenzar el trabajo.

En Salto me reuní con el propio Intendente para solicitar un espacio físico, el me derivó con la directora Miguelina Biassini quien nos puso en condiciones una oficina en Zorrilla 93.»



Días de atención y un teléfono abierto las 24 horas

«Nuestro centro comenzó con un día para atender de manera presencial los martes de 13 a 15 debido a la gran demanda pusimos un día más; los jueves de 9 a 12.

La idea es tener nuestro propio espacio, por eso buscamos socios estratégicos y aliados para lograrlo, así poder atender todos los días.

El teléfono (celular) que está prácticamente las 24 horas activo es el 099 528 352. Ahí atendemos las consultas primarias para después derivar a los distintos integrantes del equipo.»

Equipo de profesionales y un plantel a la altura.

«Cuando presenté el proyecto, en ese momento tenía una psicóloga y una asistente social.

Hoy nuestro equipo de trabajo está conformado por cinco psicólogos cada uno especializado en un área diferente.

Tres asistentes sociales, seis talleristas y más personas que se suman a trabajar, ese el plantel que se ha formado y trabaja en este momento

Es importante contar con los profesionales especializados, porque aquellas víctimas de bullying o acoso no se sabe hacía donde van a dirigirse, o vulgarmente decimos donde van a ‘disparar’.

Los daños emocionales son irreparables en muchos casos, y son peligrosos si no se atienden en el momento justo. Jamás se sabe hacia donde se inclinará una persona que está atravesando este problema.»

El índice en Salto lo estamos conociendo recién ahora, porque con el paso de los días y la intensificación del trabajo vamos descubriendo los distintos casos que hay en la población. Debido a la cantidad de consultas y denuncias te diría que es alto el número de casos que se registran.

El mayor problema que detectamos es que el bullying estaba como asumido y naturalizado, es decir un niño ejerce bullying en un centro de estudio o en el fútbol y eso para la sociedad es normal porque es un varón y actúa de esa manera por su condición natural. Eso no es así, no se debe tolerar este tipo de conductas en ningún caso y lugar.

Estos problemas se dan de pequeños, después continúan y desencadenan en niveles de violencia mucho más grandes y las víctimas en algunos casos hasta llegan a quitarse la vida, fue lo que ocurrió en Salto hace muy poco tiempo donde varios adolescentes lo hicieron.

Es justamente lo que tratamos de evitar. Por eso decimos una vez que asumimos el desafío de estar al frente de un centro de este tipo es que tenemos mucho trabajo por hacer.