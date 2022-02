Inglaterra: Liverpool campeón de la Copa de la Liga

Liverpool se coronó campeón de la Copa de la Liga, trofeo que en las últimas cuatro temporadas había levantado el Manchester City y que los diablos rojos no llevaban a sus vitrinas desde 2012.

Empataron 0-0 al cabo de los 90 minutos y en la tanda de penales terminaron 11-10 con 100% de efectividad para el vencedor.

No pudieron romper el cero, por lo que definieron el título en una larga tanda de penales que registró 21 goles y un solo disparo fallado.

El único que no terminó en gol fue el último, ejecutado por el español Kepa,

quien ingresó al final por Mendy procurando atajar penales y no sólo no pudo tapar ninguno, sino que tiró el suyo por arriba del travesaño

ESPAÑA: SEVILLA GANÒ EL CLÀSICO ANTE BETIS Y SIGUE SEGUNDO.

Sevilla derrotó al Betis 2-1 como local por la fecha 26 de La Liga de España, por lo que mantuvo su invicto jugando en el Ramón Sánchez Pizjuán, celebró el derbi con su gente y se afianzó en el segundo puesto con 54 puntos, seis menos que Real Madrid y ocho más que su rival de turno, que marcha tercero.

Villarreal en tanto goleó 5-1 al Espanyol, donde jugó los 90 minutos Leandro Cabrera. Yeremi Pino metió cuatro goles y Boulaye Dia hizo el quinto, al tiempo que descontó Keidi Bare para el elenco periquito, que está 14.º con 29 puntos. El submarino amarillo, por su parte, llegó a 42 y está sexto.

PORTUGAL: GANÒ EL BENFICA CON DOS GOLES DE DARWIN NUÑEZ

Benfica venció al Vitoria Guimaraes 3-0 como local por la fecha 24 de la Primeira Liga de Portugal y llegó a 54 puntos, por lo que está tercero a cuatro del Sporting Lisboa y a nueve del Porto.

Goncalo Ramos abrió el score a los 23’ para el conjunto de Nelson Veríssimo y aumentó a los 37’ el uruguayo Darwin Núñez, quien selló el tanteador a los 52’ de tiro penal. Jugó los primeros 62 minutos y llegó a 20 tantos en el certamen, ampliando a seis la diferencia sobre Ricardo Horta (Sporting Braga), su máximo perseguidor en la tabla de artilleros.