Informe Agropecuario

Selección uruguaya en Qatar lucirá trajes con lanas del CRILU

Con todo un país jugándole las “fichas” a la selección uruguaya de fútbol, en el Mundial de Qatar que comenzará el próximo 20 de noviembre, el Consorcio Regional de Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU)“se juega la camiseta” y en las próximas horas, junto al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Ing. Fernando Mattos) y al cuerpo técnico de la selección mayor de Uruguay, encabezado por Diego Alonso, firmaran un convenio por el cual se financia la “Vestimenta Formal” de la selección nacional, que será confeccionada con lanas ultrafinas provenientes del Consorcio.

“Intentamos que fuera lo más novedoso y lo que el mundo hoy está usando, que son prendas de lanas superfinas, dijo el presidente de CRILU, Dr. Juan Pérez Jones a Actualidad Agropecuaria. Pérez Jones agregó que no solo la Vestimenta Formal (trajes) de los jugadores forman parte del convenio, sino que también el de toda la selección incluyendo el equipo técnico y el resto del grupo que acompaña la misma.

Entre otros temas, Pérez Jones se refirió al actual y vigente llamado a interesados a formar parte de la segunda etapa del consorcio, que se extenderá hasta el próximo 19 de agosto.

Dijo que el nuevo llamado, es el resultado de un gran interés de productores interesados en participar del consorcio, pero además, el mismo busca dimensionar al consorcio buscando mejorar la rentabilidad de las empresas, no solo por el afinamiento de las lanas, sino que también trabajando en la carne Merino Australiano, pensando en el sistema intensivo principalmente.

“Tenemos que capitalizar los sistemas de producción, desde el punto de vista de la carne, y las certificaciones a los establecimientos, desde el punto de vista de bienestar animal y conservación del medio ambiente”.

Los interesados deberán comunicarse al correo secretaria@ crilu.org.uy, al teléfono 4632 2407 interno 1306 o al celular 099 969 392.

Haciendas gordas ajustan levemente 1 centavo

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 28 de julio al 3 de agosto, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas ajustan levemente sus referencias. “Con reducción de faena debido a la distorsión generada por problemas sindicales, continúa dispar el mercado; leve ajuste de valores” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal bajas de U$S 0,01 en novillos, vacas y vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,07, Vacas Gordas U$S 4,78 y Vaquillonas Gordas U$S 4,94. Reposición: “Poca oferta. Demanda firme y selectiva, que premia lotes por calidad”, referencias: terneros U$S 2,98 (U$S -0,01); terneras U$S 2,88 (U$S -0,01); vacas de invernar U$S 2,17 (U$S 0,05).

En referencia a los ovinos “Continúa la buena demanda”, corderos pesados U$S 4,78 (U$S =), borregos U$S 4,70 (U$S =), capón U$S 4,29 (U$S 0,01) y ovejas U$S 4,29 (U$S 0,08).

Los paros los de Foica se reflejaron

en la faena que bajo a 29.739 vacunos

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días, al 6 de agosto, se procesaron 29.739 vacunos, fueron 10.411 animales menos que en la semana anterior (26%) y que tiene que ver principalmente al paro de FOICA que comprendió las jornadas del jueves, viernes y sábado pasado.

Los novillos representan el 56.9% de la faena, unos 16.936 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 41,1% con 12.236 hembras industrializadas, de las cuales 7.716 fueron vacas (25.9%) y 4.520 (15.2%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 473 y los terneros fueron 94. En el acumulado del presente año, se van procesando unos 1.520.564 vacunos, un 0,5% más de actividad que a igual semana del 2021.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.358), Ontilcor SA (3.291), Cledinor SA (2.845).

En el caso de los lanares, la actividad industrial en la última semana nuevamente volvió a bajar con 3.570 animales más, posicionándose en 16.900 (27%) ovinos totales industrializados. Los corderos fueron unos 11.069 (65%), las ovejas 3.533, el 21%, los borregos 1.065 (6%), capones 1.018 (6%), y los carneros 215, según la información que divulgó el INAC. De esta manera, en lo que va del año al momento se presenta una faena total de 628.335 ovinos, un -6.8% menos que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras SA (6.737), San Jacinto S.A. (3.301), y Frigocerro (2263).