Informe Agropecuario

PLAZARURAL COMERCIALIZÓ EL 97 % DE LA OFERTA EN SU REMATE 247

as firmas rematadoras que integran Plazarural comercializaron 23.796 vacunos, es decir, el 97% de la oferta que pasó por pantalla entre martes y jueves en su edición 247 a lo que sumó el especial de Plaza Braford. Con éste último remate, sumado al remate de comienzos de mes, el consorcio logró la dispersión total de 40.155 vacunos en el mes de abril.

En líneas generales, se observó mucha demanda en el transcurso de la subasta, con valores muy firmes y destacados como resultado de las ventas. Los diferentes operadores coincidieron en el muy buen nivel de calidad de los ganados, generando un alto porcentaje de preofertas y muy buen dinamismo, con muchas pujas en la comercialización de los ganados.

Carlos De Freitas, presidente de Plazarural destacó la gran conformidad por parte del consorcio, principalmente por el volumen de colocación más que importante, muy cerca del 100%. En referencia a los valores, el consignatario llamó la atención a los promedios referencia que las diferentes categorías dejaron como resultado, tal cual se observa en la planilla.

Entre las novedades que presentó Plazarural en esta edición, Agustín Inthamoussu, experto en cambio climático de Climit, detalló el nuevo desafío en el que Plaza Rural trabaja y tiene como objetivo medir la huella de carbono de sus actividades, convirtiéndose en la primera empresa de ventas por pantalla en tratar de verificar carbono neutro.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,51; terneros -180 kg. U$S 3,29; terneros +180 kg. U$S 3,01; terneros U$S 3,16; novillos 1 a 2 años U$S 2,81; novillos de 2 a 3 años U$S 2,76; novillos más de 3 años U$S 2,69; Holando U$S 2,19; terneras U$S 2,95; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,66; vaquillonas + de 2 años U$S 2,59; vacas invernada U$S 2,23; terneros/as U$S 2,86; mixto más de 1 año U$S 2,60; vientres preñados U$S 978,6; vientres entorados U$S 801,97; piezas de cría U$S 550,43.

MERCADO LANERO AUSTRALIANO PERDIÓ U$S 0,40

CENTAVOS POST RECESO

Reiniciadas las actividades comerciales en el mercado lanero australiano luego del tradicional receso de pascuas, con dos jornadas de ventas en la corriente semana, el Indicador del Mercado del Este (IME) presentó una baja de U$S 0,40 centavos por lo que el IME se ubicó en los 9,80 dólares por kilo base limpia.

Este miércoles, la baja fue importante del orden del 3,6% mientras que este jueves, el ajuste fue mucho más moderado del orden del 0,3%, se vendió el 91,8 % (23213 fardos), el mayor porcentaje de ventas en relación a la oferta de los últimos dos meses.

Hubo buena demanda, especialmente por lanas con buenos resultados en mediciones objetivas.

En Sidney las mayores subas se registraron en lanas menores a 18,5 micras.

En las ventas de Melbourne las mayores subas se dieron por un lado en lanas con diámetro menor a 19 micras y por otra parte en lanas de 26 micras. Es importante tener en cuenta que la oferta de estas últimas es limitada por lo cual la cifra no se considera significativa.

La oferta semanal de fardos aumentó significativamente con respecto a la semana previo al receso: fue de 48.760 fardos de los cuales se vendieron 43.550, el 89,3%.

En referencia, teniendo en cuenta el cierre de la última semana de actividad anterior, las lanas de 17 micras cierran en baja en los 18,71 dólares (-4,5%), las de 19 micras descienden a 12,03 dólares (-4,3%), las lanas de 21 micras bajan a 9,27 dólares (-3,7%), las de 26 micras suben a 4,96 dólares (3,5%).

Las lanas de 28 micras bajan a 2,84 dólares (-1,7%) y las de 30 micras bajan a los 2,26 dólares (-3,0%).

La actividad se retoma la semana que viene con una oferta prevista de 41293 fardos a venderse en Melbourne, Sidney y Fremantle los días martes y miércoles.

Martín Ferreira Pinto

DIRECTORES DEL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA DE LOS

19 DEPARTAMENTOS DE NUESTRO PAÍS