INFORME AGROPECUARIO

Con más de 1.300 vacunos, Megaagro remata hasta el viernes en

Pantalla Uruguay

Pantalla Uruguay comenzó este miércoles su edición 241 más la Ganadera Hereford con una oferta que llega a los 22.853 vacunos y más de 6.000 ovinos.

En la primer jornada, se ofrecieron 6.451 terneros y 2.583 terneras, mientras que hoy jueves, las ventas comienzan con la oferta de 1.470 terneros y terneras, 1.665 novillos de 1 a 2 años, 374 novillos de 2 a 3 años, 86 novillos de más de 3 años y 1.743 vacas de invernada.

Finalmente, mañana viernes se comercializarán los ovinos, 1.500 vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años, 331 vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años, 2.476 vientres preñados, 85 vientres entorados y 1.042 piezas de cría. La firma Megaagro destaca una muy buena oferta tanto por volumen como por calidad de los ganados.

En tal sentido, Marcos Russo integrante de Megaagro en Salto, señaló que nuevamente el consorcio sorprende con una voluminosa oferta para cerrar abril, a lo que se suma la Ganadera Hereford que presenta como en cada edición, ganados reconocidos en todo el país. En cuanto a la oferta de la firma, Russo dijo que participan con muy lindos lotes de la zona norte, destacando para el resto de las jornadas en la categoría de terneros y terneras, 65 animales pesando 110 kg. de Diego de Brum en Sequeira, Artigas.

En referencia a los novillos, llamó la atención a los buenos lotes de novillos de 1 a 2 años de Corral De Palma en Rocha, entrando 53 animales de 260 kg. promedio y 210 novillos de 350 kg., también 37 novillos Hereford de 410 kg promedio.

Además de Gustavo Silveira dos lotes de novillos de 2 a 3 años en Cerro Largo, uno con 70 novillos de 402 kg. y otro de 151 animales de 410 kg. Completando la oferta de vacunos, 32 Vacas de invernada de Marcelo Olivera en Lavalleja promediando los 420 kg.

En lanares, muy buen lote de 275 corderas sana, ideales para encarnerar a corto plazo, son cruzas Milchschaf con algo de Corriedale ubicadas en Colonia.

Demanda y agilidad posicionan los valores de las haciendas

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 17 al 23 de abril, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas continúan en creciente ascenso.

«Con recuperación en la actividad, continúa la buena demanda y dinámica de negocios en el mercado» es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,06 en novillos, U$S 0,08 vacas y U$S 0,05 vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,42, Vacas Gordas U$S 5,16 y Vaquillonas Gordas U$S 5,23. Ovinos: Con reactivación de la demanda, mercado firme, cordero U$S 4,59 y ovejas U$S 4,10. Reposición: «Con buen nivel de oferta, acorde a la época, mercado estable en valores. Preferencia por negocios cortos y terneros castrados y destetados», referencias: terneros U$S 3,18; terneras U$S 3,05; vacas de invernar U$S 2,14. Juan Manuel Fabián, socio de ACG señaló que el mercado de haciendas gordas continúa con excelente demanda y los muy buenos valores «históricos» para las categorías, con mucha agilidad, gran dinámica y mucha fluidez por parte de la industria que volvió a normalizarse y no deja que se «acolchone» la oferta, además de entradas muy cortas en el eje de la semana. Sobre la reposición se encuentra muy estable en referencia a los valores y con un muy buen nivel de oferta en medio de la zafra de terneros. Sostuvo además que continúa la preferencia por los negocios más «cortos», con mayor agilidad y avidez por las categorías como el de la vaca de invernada, el de los novillos formados y vaquillonas formadas para encerrar. En cuanto a los terneros, la preferencia se centra en los castrados y destetados principalmente.

Ing. Andrés Treglia es el nuevo director

departamental del MGAP en Salto

Quedó conformado el equipo de los 19 directores departamentales del MGAP, que se incorporaron este martes 26. El ministro, Fernando Mattos, el subsecretario, Ignacio Buffa, la Directora General, Fernanda Maldonado y el director de Descentralización, Luis María Carresse participaron del acto de bienvenida en la sede central del ministerio.

El Ing. Andrés Treglia, quien hasta el momento se desempeñaba a nivel privado como asesor lechero y en la actividad educativa a través de la Universidad Católica (UCU), en diálogo con EL PUEBLO, señaló que encontró en el llamado a director departamental, una oportunidad de darle mayor sentido al trabajo por el desarrollo rural del departamento. En tal sentido, sostuvo que su objetivo es aportar y trabajar junto a un gran equipo que posee el MGAP en Salto, buscando lograr cumplir con los objetivos de la institución y sus diferentes unidades. Durante la actividad, estuvieron presentes los 19 representantes, quienes de acuerdo a una agenda ya prevista, en la próxima semana realizarán a través de conferencia de prensa la asunción de sus cargos en sus respectivas sedes departamentales, con la presencia del ministro y demás autoridades. El resto de los departamentos se completa con los siguientes nuevos directores:

Artigas: Gonzalo Jaureche Ballefin; Canelones: Gustavo Julio Moratorio Garayalde; Cerro Largo: José Leonardo Pastorino Escobal; Colonia: Patricia Rosaura Aguiar Caorsi; Durazno: Jacqueline Gonnet Curbelo; Flores: Fabia Viviana Fernández Langenhin; Florida: Daniel Pablo Berti Caputi; Lavalleja: Adolfo Valentin Beracochea Toledo; Maldonado: Paola Alejandra Márquez Galli; Montevideo: Carina Elizabeth González Rocha; Paysandú: Carlos Oyanarte; Rio Negro: Javier Humberto Lopez Davvt; Rivera: Ignacio Elgarte Saravay; Rocha: Alejandro Manovsky Estomba; San José: Gabriel Vignoli Caorsi; Soriano: Miguel Andres Etulain Cresci; Tacuarembó: Juan Domingo Ramos Pirez y Treinta y Tres: Féix Raúl Menéndez Dutra.

Faena vacuna se normaliza

y aumenta un 42%

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días, al 23 de abril, se procesaron 52.308 vacunos, actividad industrial que vuelve a normalizarse luego de la semana de turismo. En comparación, fueron 15.544 animales más que en la semana anterior (42%). Los novillos representan el 47.4% de la faena, unos 24.811 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 50,7% con 26.494 hembras industrializadas, de las cuales 19.799 fueron vacas (37.9%) y 6.695 (12.8%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 744 y los terneros fueron 259. En el acumulado del presente año, se van procesando unos 730.007 vacunos, un 13.7% más de actividad que a igual semana del 2021.

Las plantas más activas fueron Canelones (4.526), Las Piedras (4.511) y Tacuarembó (4.139).

En el caso de los lanares, la actividad industrial en la última semana se mostró a la suba con 975 animales más, un 8%, posicionándose en 12.193 ovinos totales industrializados. Los corderos fueron unos 6.582 (50%), las ovejas faenadas fueron 5.105, el 39%, los capones 812 (6%), borregos 413 (3%) y los carneros 256 según la información que divulgó el INAC. Al momento, en lo que va del año, se procesaron 390.548 ovinos, un -8.0% menos que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras S.A. (5.016), San Jacinto (3.124) y Frigocerro SA (2.476).