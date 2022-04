Informe Agropecuario

Mercado de haciendas no detiene la tendencia y vuelve a subir

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 10 al 16 de abril, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas no detienen su firmeza y vuelven a conquistar nuevos centavos. “A pesar de la menor actividad, por lo particular de la semana, el mercado mantiene sus características de buena demanda y firmeza” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,05 en novillos, vacas y vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,36, Vacas Gordas U$S 5,08 y Vaquillonas Gordas U$S 5,18. Ovinos: cordero U$S 4,56, borregos U$S 4,47, capones U$S 4,08 y ovejas U$S 4,08. Reposición: «Con buena dinámica en los negocios, firmeza en los valores”, referencias: terneros U$S 3,18; terneras U$S 2,99; vacas de invernar U$S 2,12.

En su reunión semanal, los consignatarios coincidieron en que el mercado de ganado con destino a industria continúa con mucha agilidad y una demanda muy fuerte por parte de los frigoríficos, con claras intenciones de mantener los volúmenes de faena, lo que se refleja nuevamente con subas en todas las categorías de haciendas gordas, señaló el integrante de ACG Joaquín Falcón, quién agregó que las entradas se observan muy dinámicas promediando entre los 7 y 10 días.

El consignatario en referencia a la reposición, destacó que también se presenta con mucha demanda por todas las categorías, las cuales vuelven a mantener la firmeza y subas de valores. Falcón dijo además que la operativa sigue acompañando la misma tendencia de las últimas semanas con mucha agilidad para la concreción de negocios.

Faena baja a 36.764 vacunos, actividad industrial más baja de los

últimos 12 meses

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 16 de abril, se procesaron 36.764 vacunos, actividad industrial mas baja desde mediados de marzo del año pasado cuando se procesaron poco más de 32 mil vacunos. En comparación, fueron -15.304 animales menos que en la semana anterior (-29%). Los novillos representan el 45% de la faena, unos 16.660 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 53% con 19.402 hembras industrializadas, de las cuales 13.812 fueron vacas (37,6%) y 5.590 (15%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 595 y los terneros fueron 107. En el acumulado del presente año, se van procesando unos 777.553 vacunos, un 14,6% más de actividad que a igual semana del 2021.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó (3.340), PUL (3.248) y Canelones (3.181).

En el caso de los lanares, la actividad industrial en la última semana volvió a descender con una baja importante, 7.225 animales menos, un -37%, posicionándose en 12.193 ovinos totales industrializados. Las ovejas faenadas fueron 5.678, el 47%, los corderos fueron unos 5.258 (43%), los capones 547 (4%), borregos 487 (4%) y los carneros 223 según la información que divulgó el INAC. Al momento, en lo que va del año, se procesaron 377.230 ovinos, un -5,7% menos que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras S.A. (6.019), Frigocerro (2.462), Bamidal SA (1.654) y Casa Blanca SA (1.452).

LA GRANJA AL DIA PANTALLAZO HORTICOLA

Nueva nave mayorista de pequeños productores y productoras en el Mercado Central de Buenos Aires. Después tanto tiempo, lograron abrir un espacio para pequeños y medianos productores/as para que puedan comercializar sus productos frutihortícolas dentro del predio del Mercado Central sin intermediarios. El objetivo es que las familias productoras accedan a la posibilidad de la venta directa en un gran espacio concentrador y distribuidor frutihortícola como lo es el Mercado Central, para que de esta manera sean incluidos de manera equitativa en esta cadena de comercialización.

El presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levaggi, afirmó que “se está participando de una red comercial que privilegia el desarrollo de una vida más justa para quienes trabajan la tierra y para quienes consumimos”. En principio, se comenzaron con puesteros/as del cordón verde de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza, con la venta de, aproximadamente, 2200 bultos de verdura de hoja, tomate y fruta. Las primeras organizaciones productoras que ya forman parte de este emprendimiento son la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA-FNC), el Frente Agrario Evita, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-“Somos Tierra”. Celia Mayorga, productora cooperativa mendocina y vocera del MNCI-ST agregó: “Esto es una luz de esperanza, tener nuestra producción allí es un gran logro; da mucho margen para poder crecer en un momento complejo con mucha crisis económica y dificultades climáticas en nuestros territorios. Queremos acercarle a muchas más personas nuestros alimentos agroecológicos y avanzar en la conciencia de la producción sana.” ¨Mejorar la calidad de vida de quiénes producen y mejorar la calidad de alimentación del pueblo es el camino. Hoy comenzamos con este pequeño primer paso hacia la equidad comercial¨. La nueva Nave de Productores esta operativa desde este martes 19 de abril en el Mercado Central de Buenos Aires.

En Uruguay la cebolla está subiendo de precios tras varias entradas al mercado.

Tras varias semanas de ir en aumento la cebolla blanca se posiciono en $52 y la colorada a $45 esta semana en la UAM, viene subiendo y aun no termino el otoño. Es un mal síntoma, ya que la escalada no tiene techo aparente, puede que este año a la cebolla le toque ocupar el posicionamiento de villano, como otrora le ha tocado en diferentes ocasiones al tomate y a los morrones, los rojos en particular.

La cebolla a diferencia de los otros productos señalados es una hortaliza de guarda, no se sabe lo que hay guardado, eso vuelve difícil la decisión de los importadores, a sabiendas que Argentina tiene volumen exportable siempre, aunque este año no todas las partidas son de calidad. También favorece la depreciación de su moneda por la inflación. Pero embarcarse a traer y que comience a salir la que está guardada puede ser muy dañino para los que intenten comprarla afuera. Acompaña esa oferta alcista, con altibajos, la oferta de cebollas de verdeo, a $800 la docena de atados, una media de $ 68, por atado de precio mayorista. Es un importe algo mas bajo que hace algunos días, pero sigue siendo elevado para estas fechas en que el histórico siempre lo ubicaba bastante mas abajo. Habrá que ver como evoluciona esa oferta los próximos días y como se clarifica el panorama. De momento está muy bueno para los productores pero no para los consumidores, que lentamente cada vez la pagan más. Aumento de ventas y precios de la cebolla en la región

Registro de cotizaciones ligeramente alto en

Brasil.

Esta semana (11/04 al 14/04), la región de Ituporanga (SC) mostró una mejoría en el caudal con relación a las últimas semanas. Según referentes, el motivo probable de esta reacción del mercado fue la Semana Santa, por lo que aún no se sabe si los pedidos seguirán calentándose en las próximas semanas. El plazo de pago también puede haber contribuido a la mayor liquidez. Además de las ventas para abastecimiento local, los bulbos de Santa Catarina también fueron enviados a otras localidades, como São Paulo, Rio de Janeiro y Fortaleza (CE). En términos de calidad, las cebollas de Santa Catarina fueron mejores que las de Argentina, lo que también influyó en la mayor demanda en Ituporanga que en la frontera de Porto Xavier (RS), por ejemplo. En cuanto a los valores, el precio en la chacra subió un 4,3% esta semana frente a la última, cerrando con un promedio de R$ 1,94 ($u 17,50) por kilo al productor. En Brasil los precios de los tomates siguen altos en abril. La oferta restringida ha estado apoyando las cotizaciones en niveles altos El precio de los tomates para ensalada de Larga Vida sigue siendo alto este abril. En la primera quincena (hasta el día 14), el precio promedio en el interior fue de R$ 107,82/caja (ponderado por clasificación), valor 15,1% superior al obtenido en marzo y 131,2% por encima de las estimaciones de costos de producción, indicando rentabilidad positiva para los productores.

Mercado. Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 18 de abril del 2022: La operativa transcurrió de forma medianamente ágil, con mayor presencia de público comprador que con respecto a la semana pasada. El mayor interés se ubicó por el morrón Verde y alguna hortaliza de hoja. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, morrón Rojo, zapallito, zucchini, chaucha, espinaca, acelga, brócoli, coliflor, nabo, rúcula. Se observaron incrementos en las cotizaciones de lechugas, perejil y morrón Verde.

Emilio Gancedo