INFORME AGROPECUARIO

DGDR extiende el plazo para la presentación de propuestas

hasta el 22 de abril

La Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP extiende el plazo para la presentación de propuestas para la convocatoria “Agrotic: soluciones digitales para la producción familiar”, hasta el 22 de abril. De esta manera se convoca a Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDRs) a la presentación de proyectos de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), para el desarrollo, implementación y/o adaptación de soluciones digitales existentes a problemáticas vinculadas a la producción familiar y que busquen levantar restricciones identificadas al desarrollo rural sostenible en sus territorios de referencia.

Para esto las organizaciones se asociarán con empresas privadas de desarrollo y/o entidades de enseñanza con probada experiencia en la temática, para, de forma conjunta, lograr soluciones a las problemáticas planteadas.

Se financiarán a partir del PDPRII (MGAP/BID), hasta un monto máximo por proyecto de 30 mil dólares, que costearán el desarrollo de las soluciones abordadas; dicho proceso deberá ser en un plazo menor a los 12 meses. Se pretende que sea realizado con alta participación de todos los actores, de forma de lograr la pertinencia a la solución digital proyectada y asegure que el producto logrado sea de interés de los beneficiarios.

Deberán elaborarse propuestas de proyectos en cada ámbito local de forma participativa, donde se valorará especialmente si se cuenta con el apoyo y participación de una entidad pública, como Intendencias, Institutos, UDELAR, UTU, UTEC, etc.

Las propuestas se recibirán hasta el 22 de abril de 2022, a través del correo consultasdgdr@mgap.gub.uy

Detienen a los miembros de una

organización que introducía ilegalmente ganado argentino en Brasil

Ha finalizado con éxito la operación «Boi Viajando» en la que la Policía Federal brasileña ha detenido a cinco ganaderos que habían introducido al mercado brasileño de forma ilegal más de 5.700 cabezas de ganado vacuno procedente de Argentina por un valor estimado de 14,2 millones de reales, casi 2,8 millones de euros.

La operación se ha realizado en las localidades de Dionísio Cerqueira, en Santa Catarina y en Barracão, Bom Jesus do Sul y Santo Antônio do Sudoeste, en Paraná, a través de medidas judiciales emitidas por el Tribunal Federal de Foz do Iguaçu (PR).

Actualmente, el estatus sanitario de Argentina es un área libre de fiebre aftosa con vacunación, por tanto, inferior al de Paraná, un área libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Por lo tanto, el ganado argentino no puede entrar en el territorio de Paraná, a riesgo de perder el trabajo serio de muchos años de esfuerzos coordinados de los organismos gubernamentales, los productores de ganado y las industrias de la carne para erradicar la enfermedad y finalmente ganar el estatus anhelado que garantice la cadena de la carne de Paraná mayor acceso y mejores precios en el mercado internacional de la proteína animal.

Para el presidente del Sindicarne-PR, Ângelo Setim Neto, «hace tiempo que pedimos que se refuerce la vigilancia de las regiones fronterizas del estado contra la entrada ilegal de animales, requisito indispensable para que Paraná logre mantener nuestro estatus sanitario, además de evitar la evasión fiscal y la competencia desleal. Acciones como la deflagrada por PF y Adapar siempre tendrán el apoyo incondicional de la industria cárnica de Paraná.»

Informó eurocarnedigital.