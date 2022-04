Informe Agropecuario

Destacados valores premiaron la genética en PANTALLA URUGUAY «SELECT»

antalla Uruguay realizó este martes su primer remate «Select» en el que se ofrecieron unos 5 mil terneros y terneras de las razas británicas Aberdeen Angus y Hereford puros definidos y sus cruzas. La comercialización final fue del 97% con valores que premian aquellos lotes de ganados destacados con genética por detrás.

Fue una iniciativa muy interesante del consorcio con el apoyo de Angus y Hereford, dos razas muy importantes y mayoritarias en el país, que culminó con muy buenos promedios y que seguramente para el próximo año tengamos un mayor volumen de oferta con mayor tiempo de organización, dijo Daniel Dutra.

VALORES PROMEDIO

Terneros menos 140 kg U$S 3.44; terneros entre 140 y 180 kg U$S 3.26; terneros más 180 kg U$S 3.11; terneros U$S 3.22; terneras hasta 140 kg U$S 3.09; terneras más de 140 kg U$S 3.03; terneras U$S 3.04 y terneros y Terneras U$S 2.90.

Lote 21 concretó el 97% de ventas

Con el 97% de la oferta comercializada, Lote 21 concretó su remate 173, con la financiación del banco Santander.

La firmeza de los valores que presenta el ganado gordo, replicando en la reposición y el clima que acompaña en todo el país, se reflejaron en el resultado del remate que culmina con un altísimo porcentaje de colocación y referencias de valores que vuelven a afirmarse, sostuvo Marcelo Cravea, integrante del consorcio. En referencia a las ventas de las dos jornadas, los ovinos se mostraron con total demanda y valores sostenidos, con 100% de ventas. En referencia a los vacunos, se observó un mercado muy dinámico y con mucha agilidad, con destaque en la categorías más jóvenes de machos y hembras, así como también en los negocios más cortos.

VALORES PROMEDIO U$S

Terneros hasta 140 kg.: 3,28; terneros más de 140 kg.: 3,00 (+8.30%); terneros generales: 3,03 (+7.83%); novillos 1 a 2 años: 2,62 (+2.34%); novillos 2 a 3 años: 2,57 (+1.98%); novillos más de 3 años: 2,54 (+5.83%); novillos de 1 a 2 Holando: 1,99 (+0.51%); novillos de 2 a 3 Holando: 2,12; vacas de invernada: 2,16 (+6.40%); terneras: 2,81 (+6,04); terneros/as: 2,73 (+7,91); vaquillonas de 1 a 2 años: 2,54 (+7,17); vaquillonas sin servicio: 2,51 (+0,40); vaquillonas preñadas: 795,71 (-6.68%); vaca preñadas: 880 y piezas de cría: 507,50 (+3.73%); corderos/as: 52; corderos/as mamones: 44,50; borregas 2 dientes: 60; borregos 2 dientes: 62; ovejas de cría: 93,50; ovejas de invernada: 68,25.

Novillos promedian u$s 5,22 y el mercado sigue subiendo

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 27 de marzo al 2 de abril, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente marcan subas y reafirman el buen momento. “Mercado que continúa con buen nivel de actividad, lo que le da firmeza a todas las categorías” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,09 en novillos y U$S 0,07 vacas, mientras que las vaquillonas suben U$S 0,05. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,22, Vacas Gordas U$S 4,94 y Vaquillonas Gordas U$S 5,04. Comentario de Ovinos: “Buena demanda, mercado firme”, cordero pesado U$S 4,60 (+0,07) y ovejas U$S 4,06 (+0,05). Reposición: “Con un clima que favorece a las pasturas y una relación flaco/gordo que incentiva a la demanda, mercado firme en todas las categorías”, referencias: terneros U$S 3,05; terneras U$S 2,87; vacas de invernar U$S 2,08.

El directivo de ACG, Joaquín Falcón analizó la reunión y señaló que el mercado continúa estando muy firme en referencia a los valores, con subas en todas la categorías, y a la actividad industrial lo que genera que a esta época del año se observa un incremento del 15,6% por encima del año pasado. Con este escenario, Falcón agregó que existe mucha dinámica en la concreción de negocios los cuales de forma muy ágil se logran cerrar. En relación a las entradas, dijo que dependiendo la planta y la categoría, se manejan entre 7 y 12 días.

Sobre la reposición, Falcón dijo que está muy demandada, ya finalizando el período de vacunación anti aftosa se observa mayor fluidez en los negocios, observándose mayor oferta de terneros propio de la época y en plena zafra, con un mercado más selectivo con respecto a la demanda y con predominio por los negocios «más cortos» como las vacas de invernada y novillos.