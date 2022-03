Informe Agropecuario

Hoy finaliza Pantalla Uruguay 239 y Megaagro ofrece destacada oferta

Hoy jueves, la firma Megaagro ofrece muy buenos lotes para cerrar el mes de marzo con Pantalla Uruguay. La edición 239 del consorcio destaca para esta jornada casi 2.300 lanares, además de 1.200 terneras; 1.100 terneros y terneras; 1.600 vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años; 330 vaquillonas de 2 a 3 años; 1.700 vientres preñados; 130 vientres entorados; 890 piezas de cría; 7 vientres PI y 1 Toro, junto a la primera Ganadera Brangus.

Con ganados de todas las zonas del país, Megaagro destaca una importante oferta por volumen y calidad. Marcos Russo, en referencia a la oferta, dijo que todas las categorías están bien representados con ganados de mucha clase, bien reconocidos y de mucha calidad, en ese sentido, destacó en terneras, un reconocido lote de Cabaña Don Roberto de Marcelo Texeira Nuñez en Salto, terneros y terneras de Laura Ferreira en Durazno y de Estación Experimental San Antonio que también participa con un destacado lote de vaquillonas sin servicio, a lo que se le suma otro excelente lote de hembras de Jorge Hiriart e hijos en Salto.

En Artigas y Salto, reconocidos lotes de vientres preñados de Cabaña Tres Cerros de Stolovas Hnos, así como también de Santa María del Quebracho en Durazno. Finalmente, la oferta de la firma se completa con un muy interesante lote de piezas de cría Brangus en Rivera de El Tacurú.

Las ventas comienzan a la hora 9, desde el Parque Tecnológico del LATU, a través de internet, TV Cable y dispositivos móviles, con la financiación del banco Itaú.

Russo agregó que previo a las ventas de los lotes, está vigente la posibilidad de realizar preofertas y de esta manera operar con un ahorro del 17% de los gastos. También mencionó que todos los ganados que se venden en el consorcio cuentan con seguro por 30 días del Banco de Seguros del Estado y las demás herramientas que el consorcio le brinda a los clientes.

Finalmente, recordó que la firma se encuentra inscribiendo lotes para el próximo 5 de abril fecha en la cual se realizará el primer remate “Select” razas británicas, que busca ofrecer terneros Hereford y Aberdeen Angus, puros definidos y sus cruzas.

Para “encuadrar”, vacas gordas u$s 5,00 y novillos u$s 5,30

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 20 al 26 de marzo, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas continúan en ascenso, marcado promedios y valores de punta históricos, acompañados por volúmenes de faena vacuna muy firmes, que al día de hoy se encuentran por encima del 13% superior al año anterior. “Con faena que mantiene su excelente nivel de actividad, continúa la buena dinámica en negocios y valores, que convalidan la firmeza del mercado” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,05 en novillos y vacas, mientras que las vaquillonas suben U$S 0,06. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,13, Vacas Gordas U$S 4,89 y Vaquillonas Gordas U$S 4,99. Comentario de Ovinos: “Buena demanda que reafirma la valorización en todas las categorías”, cordero pesado U$S 4,53 y ovejas U$S 4,01. Reposición: “Con aumento de oferta, y demanda sostenida, mercado firme”, referencias: terneros U$S 3,02; terneras U$S 2,79; vacas de invernar U$S 2,06.

El mercado del gordo esta muy dinámico, demandado y difícil para pasar precios, hoy los negocios se concretan lote a lote, día a día, señaló el consignatario salteño Juan Martín Martinicorena, quien agregó que el momento es para “encuadrar”, con valores muy interesantes para todas las categorías de haciendas, con la industria muy demandante por todo tipo de ganados y entradas muy ágiles, así como también con el factor clima que finalmente está acompañando en todo el país.

En referencia de valores, el representante de la firma Walter H. Abelenda en el norte, destaco que los mejores novillos especiales de carcazas bien pesadas llegan a los 5,30 dólares, al igual que las mejores vacas, especiales, bien terminadas de verdeos, que hoy llegan a los 5,00 dólares. De todas formas, sostuvo que la oferta de ganados gordos esta bastante reducida, principalmente de esos ganados especiales, sobre todo en la zona norte.

Faena vacuna ajusta cerca del 6% en la pasada semana

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 26 de marzo, se procesaron 54.971 vacunos. En comparación, fueron 3.316 animales menos que en la semana anterior (-5,7%). Los novillos representan el 49% de la faena, unos 26.877 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 49% con 26.981 hembras industrializadas, de las cuales 20.407 fueron vacas (37%) y 6.574 (12%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 904 y los terneros fueron 209. En el acumulado del presente año, se van procesando unos 635.174 vacunos, un 13,3% más de actividad que a igual semana del 2021.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó (5.068), Las Piedras (4.595) y Est. Colonia SA (3.996).

En el caso de los lanares, la actividad industrial vuelve a descender en la última semana, con 4.723 animales menos, un 18% posicionándose en 21.249 ovinos totales industrializados. Las ovejas faenadas fueron 12.441, el 59%, los corderos fueron unos 6.787 (32%), borregos 997 (5%), los capones 808 (4%) y los carneros 216 según la información que divulgó el INAC. Al momento, en lo que va del año, se procesaron 320.248 ovinos, un -5,1% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron San Jacinto SA (5.969), Las Piedras S.A. (4.912) y Somicar SA (2.892).