Informe Agropecuario

Se concretan negocios de u$s 4,70 por mejores novillos

as lluvias de algunos días atrás, incluso de las últimas horas, sobre todo de Paysandú hacia el sur del país, han impactado fuertemente en el comportamiento del mercado de haciendas. Con pasturas bien recuperadas, el aumento de la demanda se posiciona sobre la oferta y los precios de las haciendas, tanto del ganado para el campo como del ganado gordo, no escapan a esta nueva realidad que proponen los negocios.



Al término de una nueva semana, la operativa fue muy activa y movida para los negocios, más allá de las nuevas referencias de valores que dejó en el mercado, el remate de Pantalla Uruguay, destacó Martin San Román, director de la firma Correa y San Román en Salto. El martillero mencionó que los actuales valores, animaron a muchos productores a ofrecer sus ganados en venta, y se observó también, a muchos compradores dispuestos a absorber este nuevo escenario, claramente muy de la mano de la firmeza que presenta el ganado gordo y acompañado del buen clima a excepción del norte.

Hablando de números, San Román destacó negocios en el mercado de reposición con valores de 1,85 – 1,90 dólares en vacas de invernada, novillos de más de 350 kg. en 2,25 – 2,30 dólares, además en ganados de cría, se concretaron negocios en el orden de 490 – 500 dólares por los mejores ganados y en el eje de los 450 dólares por ganados comerciales.

En cuanto al mercado del gordo, destacó negocios concretados por novillos bien terminados en 4,70 dólares y en referencia a las vacas, señaló que los negocios son más puntuales según la planta, pero con entradas cortas, observándose disparidad de valores entre las industrias, pero con mucha avidez en general.

En otro sentido, San Román sostuvo que los valores de 4,50 dólares para los novillos gordos y de 4,20 dólares para vacas, son promedios muy buenos y firmes, además agregó que el comportamiento de la faena dependerá del crecimiento de los corrales, «sinó no veo otra forma de que se pueda sostener» señaló.

EXPORTACIÓN EN PIE

En referencia a las perspectivas para la exportación de ganados en píe para este nuevo año, San Román dijo que las noticias que se reciben son muy buenas según los exportadores tanto de vientres como de terneros. Si bien destacó que estas últimas jornadas han sido de muy baja concreción de negocios, hay muy buenas expectativas para los próximos meses con barcos que trimestralmente estarán cargando.

OVINOS

En el mercado de ovinos, en esta semana la operativa continúa con la misma tónica de las últimas jornadas, donde claramente se ve una mayor demanda sobre la oferta, se conversan y se concretan negocios a negocios, con valores referencia de consignatarios, incluso algún centavo más para todas las categorías, concluyó Martin San Román.

Pedro Scremini sobre dichos de Buffa: «Lamentable, una tomada de pelo»

Si estuvo bien o mal, si fue correcto o no, eso queda en el criterio de quien considere las circunstancias y la problemática que jornada a jornada viven muchos productores del rubro ovino en todo el país. Más allá o más acá, el objetivo que pretendían concretar un grupo de productores agropecuarios, acompañados por representantes de Un Solo Uruguay, quienes el viernes pasado reclamaron frente a la Torre Ejecutiva en la capital con ovinos muertos y heridos producto de ataques de jaurías de perros, fue dar a conocer la realidad que padecen y su preocupación por la nula acción por parte de las autoridades, y principalmente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) ante esta problemática.

La polémica se instaló y las repercusiones no tardaron en llegar. No solo desde lo previo a la llegada a Plaza Independencia cuando se intentó «poner paños fríos» y buscar el diálogo por parte del secretario de presidencia, Álvaro Delgado y también del ministro de ganadería, Fernando Mattos, sino, que días después con la renuncia de Gastón Cossia al frente del INBA.



«La solución es hacer lo que expresa la Ley, que no debe haber perros sueltos en la calle» dijo el productor rural Pedro Scremini quien agregó que si las autoridades ayudarán a que eso no pase mediante el control, tal como «se controla el tráfico», la realidad sería diferente.

Scremini dijo que este problema ya viene aumentando de años atrás, «todas las autoridades ya lo saben, día por medio estamos denunciando y enviando las pruebas por WhatsApp y por mail». El productor también calificó de «lamentable y una tomada de pelo» a dichos del subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa donde aseguró que los productores tienen herramientas jurídicas para encarar y solucionar el problema de los perros a través del artículo 125 del Código Rural, que habilita a matar perros dentro del establecimiento. Agregó que de esta manera, las autoridades utilizan tal artículo para sacarse responsabilidades. Las decisiones en el tema no se toman por «la mayor fuerza que tienen los animalistas y las protectoras que juegan su partido», dijo Scremini además de señalar que es un tema para trabajarlo con madurez y no pensando en los costos políticos que pueda generar. Así mismo, otro de los flagelos que se generan en este sentido, es el de la falta de contralor por parte de las autoridades departamentales que directamente «no hacen nada», agregó.

Scremini destacó que hace un tiempo, las 15 gremiales ovinas de nuestro país le entregaron en mano al ministro Mattos y a Delgado, una carta dirigida al presidente de la república, detallando toda esta problemática, «Mattos es un tipo de campo, conoce el tema, sabe lo que hay que hacer, pasa que ahora no es productor ni germanista, sino que es político y está jugando su rol de político».