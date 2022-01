Informe Agropecuario

RECONOCIDOS GANADOS EN EL NORTE OFRECE MEGAAGRO EN PANTALLA URUGUAY

A partir de las 9:00 horas, de este viernes, el consorcio de firmas integrantes de Pantalla Uruguay realizará la edición número 234 con ventas desde el Parque Tecnológico del LATU, a través de internet, TV Cable y dispositivos móviles.

Para esta oportunidad, Pantalla Uruguay oferta 6.276 vacunos y 1.456 ovinos. La firma Megaagro destaca a su consignación una oferta de muy buenos ganados de calidad, Marcos Russo, integrante de la misma llamó la atención a los muy buenos lotes del norte, destacando excelente lote de 45 novillos pesando 288 kg. promedio en Estancia El Rincón, Parada María en Artigas, otro muy buen lote de 35 novillos en Salto de Estancia La Gruta, en Levitan, pesando 360 kg promedio. En Paysandú, excelente lote de 124 novillos Hereford pesando 202 kg. promedio de El Catalancito en Piedra Sola, también en Salto, muy buen lote de terneros y terneras pesando 160 kg. promedio de Ingrid Zas en Estación Itapebí. Muy buen lote de 40 vacas de invernada de Facultad de Agronomía en Salto, pesando los 507 kg promedio «un lotazo», completando la oferta 46 piezas de cría de El Pesquero.

BUEN MOMENTO

Russo destacó el mejor momento que se refleja para el sector, con cerca de una semana de lluvias generalizadas en casi todo el país, lo que cambió la operativa para los negocios y el ánimo del productor, dándole mayor tranquilidad para tomar decisiones y sobre todo, reponer ganados. Los valores tanto del gordo como de la reposición también continúan muy firmes y con aumentos sostenidos en las últimas jornadas, a lo que se le suma una mayor presión compradora por sobre la oferta de ganados. Sostuvo que toda la oferta de la firma ya se encuentra con sus informes correspondientes en la web del escritorio y de Pantalla Uruguay con las certificaciones a cargo de Estudio 3.000, con la posibilidad de realizar preofertas y de esta manera operar con un ahorro del 17% de los gastos. Recordó que todos los ganados que se venden en el consorcio cuentan con seguro por 30 días del Banco de Seguros del Estado y las demás herramientas que el consorcio le brinda a los clientes y hacen el negocio más interesante operando en Pantalla Uruguay.

LLUVIAS GENERAN MAYOR TRANQUILIDAD Y LOS PRECIOS PARA LAS HACIENDAS SE AFIRMAN

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 16 al 22 de enero, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas continúan firmes y demandadas. “Con buena faena, a pesar de la menor oferta, mercado firme” es el comentario según los operadores. Con aumento de U$S 0,02 en novillos, las vacas aumentan en U$S 0,03 y las vaquillonas permanecen sin cambios, los promedio son: Novillo Gordo U$S 4,40, Vacas Gordas U$S 4,10 y Vaquillonas Gordas U$S 4,19. Comentario de Ovinos: “Con menor oferta, entradas más ágiles”, cordero pesado U$S 4,03 y ovejas U$S 3,57. Reposición: “A partir de las precipitaciones se reactiva la demanda, que supera a la baja oferta”, referencias: terneros U$S 2,28; terneras U$S 2,12; vacas de invernar U$S 1,75.

Federico García Lagos, integrante de COPAGRAN mencionó que las lluvias que se concretaron en todo el territorio tuvieron su impacto rápidamente, las cuales cambiaron las perspectivas de los productores en general transmitiendo más tranquilidad en cuanto a la oferta forrajera para las próximas semanas. En la reposición, se observó un mayor interés por la demanda para adquirir ganados y atender las pasturas que vendrán, en cambio, hay una mayor expectativa por parte de los vendedores teniendo en cuenta que no persiste la urgente necesidad de vender ganados. De esta manera, el mercado se presentó con valores al alza de forma importante en todas las categorías.

En cuanto a la faena, García Lagos dijo que la demanda continúa muy activa, existe mucha interés de demanda por ganados por parte de la industria con buenas oportunidades de colocación en el exterior. Agregó que con las lluvias, hay muchas expectativas de que se mejoren los perfiles forrajeros, por lo que se espera que los productores sin la urgente necesidad de vender los ganados a medio terminar para alivianar los campos, puedan dejarlos un tiempo más recuperando kilos y se embarquen con mejor terminación capitalizando la oferta forrajera que se pueda generar.

En lanares, señaló que en esta época es normal que la oferta disminuya, la industria se presenta un poco más selectiva en cuanto a las categorías demandadas, pero con colocación ágil y fluída.