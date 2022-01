Informe agropecuario

PRIMERA FERIA DEL AÑO DE GAUDIN HNOS. HOY EN PARADA HERRERÍA

Con una destacada feria, sobre todo por la calidad de la oferta, la firma Gaudín Hnos. inicia las actividades de este nuevo año esta tarde a partir de las 15 horas en su local de Parada Herrería.

Por pista pasarán en el entorno de los 500 lanares y 250 vacunos, llamando la atención a la liquidación de unos 200 vacunos Aberdeen Angus y cerca de 450 lanares sola procedencia por entrega de campo.

Santiago Gaudín, resaltó que dentro de la liquidación, la mayoría corresponden a vientres Angus sola marca con genética de cabaña, entrando en su mayoría vacas nuevas «ganado excepcional como para seguirlas», además completan esta oferta vaquillonas, terneros y piezas de cría.

En lo que respecta a la oferta de lanares, Gaudín sostuvo que dentro de la liquidación se destaca una parte por lanas medias y otra parte cruza Corriedale, «una majada muy interesante para seguirla, con un manejo muy prolijo, un negocio muy bueno para hacerse de esta muy linda oferta».

Completando dicha liquidación, pasarán por pista unos diez reproductores Angus, como parte de la producción genérica de la empresa, a lo que se le suman a la feria, ganados generales entrando novillos y vientres en sus diferentes categorías.

ESCASEZ DE GANADOS BIEN TERMINADOS Y ENTRADAS QUE SE ACORTAN MARCARON LA OPERATIVA DE LA ULTIMA SEMANA

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 9 al 15 de enero, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente se reafirma. “Mercado firme, con notoria diferencia en valores según el tipo de ganado. Afectación en rendimientos debido a la seca” es el comentario según los operadores. Con aumento de U$S 0,01 en novillos, las vacas aumentan en U$S 0,02 y las vaquillonas ajustan a la baja en U$S 0,02, los promedio son: Novillo Gordo U$S 4,38, Vacas Gordas U$S 4,07 y Vaquillonas Gordas U$S 4,19. Comentario de Ovinos: “Menor oferta; mercado estable”, cordero pesado U$S 4,27 y ovejas U$S 3,80. Reposición: “Con pocas operaciones, mercado expectante por el clima”, referencias: terneros U$S 2,24; terneras U$S 2,06; vacas de invernar U$S 1,74.

Joaquín Falcón, directivo de ACG, destacó la firmeza en el volumen de la faena superando las 50 mil reses en la última semana. Señaló que persiste una gran escasez de ganados gordos bien terminados por lo que la oferta es reducida, producto principalmente del déficit hídrico y forrajero a causa del clima. En referencia a las cargas, sostuvo que se observan entradas más cortas, dependiendo las plantas, pero que oscilan entre una semana a diez días. En lanares, el mercado está menos ofertado, con valores que prácticamente se mantienen iguales a la semana anterior, dijo Falcón y agregó que el mercado de la reposición se mantiene muy expectante por las lluvias que se concreten en estos días en todo el país.

FAENA VACUNA SUPERÓ LAS 50 CABEZAS EN LA SEGUNDA SEMANA DEL AÑO

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 15 de enero, se procesaron 50.370 vacunos. En comparación, fueron 2.741 animales más que en la semana anterior (6%) producto de la normalización de la actividad industrial. Los novillos representan el 43.6% de la faena, unos 21.982 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 55% con 27.667 hembras industrializadas, de las cuales 20.590 fueron vacas (40.9%) y 7.077 (14.1%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 548 y los terneros fueron 173. En el acumulado del presente año, se van procesando unos 97.999 vacunos, un 17.4% más de actividad que a igual semana del 2021.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó (5.123), Las Piedras (4.620) y Canelones (4.493).

En el caso de los lanares, la actividad industrial continúa en descenso en la última semana, con 4.667 animales menos (-21%) posicionándose en 17.643 ovinos totales industrializados. Las ovejas faenadas fueron 7.054, el 40%, los corderos fueron unos 6.022 (34%), los capones 2.865 (16%), borregos 1.570 (9%) y los carneros 132 según la información que divulgó el INAC. Al momento, en lo que va del año, se procesaron 39.953 ovinos, un 5.9 % más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras S.A. (5.712), Bamidal SA (3.747) y Sidercol SA (3.132).