INFORME AGROPECUARIO

Faena vacuna se incrementa un 9% y se acerca a las 55 mil cabezas en la última semana

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 23 de octubre se procesaron 54.672 vacunos. En comparación, fueron 4.529 animales más que en la semana anterior (9%). Los novillos representan el 46,6% de la faena, unos 25.493 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 51,5% con 28.143 hembras industrializadas, de las cuales 21.038 fueron vacas (38,5%) y 7.105 (13%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 792 y los terneros fueron 244. En el acumulado del año se van industrializando un total de 2.098.113 vacunos, un 35% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó SA (5.119), PUL (4.860) y Canelones (4.768).

En el caso de los lanares la actividad industrial nuevamente volvió a tonificarse en la última semana con 1.482 animales más (4%) posicionándose en 39.080 ovinos totales industrializados. Los corderos faenados fueron unos 25.628 (66%), las ovejas faenadas fueron 5.928, el 15%, los capones 5.733 (15%), borregos 1.429 y los carneros 362 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 984.977 ovinos, un 71,5% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (9.228), San Jacinto (8.189) y Somicar S.A. (5.020).

Con un 50% del area sembrada, zafra de arroz 2021/22 rondaría las 170 mil hás.

En medio de un escenario con buenos precios del cultivo en el mundo y una clara mejora en la rentabilidad para el arroz, existe una gran expectativa en poder concretar una nueva zafra récord alcanzando las casi 170.000 hectáreas sembradas. El desarrollo de la siembra, actualmente se encuentra al 50% a nivel país, con un volumen muy avanzado en la zona Norte (Artigas y Salto), que como es tradicional, comenzó los trabajos con anterioridad al resto de las zonas y está muy próximo al 70%. Un menor porcentaje del orden del 30% en el Centro (Rivera, Tacuarembó y el oeste de Cerro Largo) y la zona Este cerca del 45%, la cual es la de mayor área a nivel nacional (Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y el este de Cerro Largo), así lo confirmó Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Lago sostuvo que la prioridad para el productor es llegar en tiempo y forma con la operativa de siembra, ya que será determinante de las propiedades a futuro. El factor clima, principalmente las lluvias más copiosas registradas en este corriente mes de octubre, han determinado que el avance en la siembra sea más moderado, a diferencia del año anterior que se presentó más seco. El titular de la gremial de productores destacó que para esta zafra 2021/2022, se espera un incremento del orden de las 20 mil hectáreas lo que significa que se pueda llegar a un total del área sembrada muy próximas a las 170 mil hectáreas. Señalo además que las represas y las reservas de agua a nivel de la zona Centro y Este se encuentran a pleno, no así la zona Norte, la cual determinó también la no explotación al 100% del área determinada. A este ritmo, seguramente la siembra se termine al 100% en la primera quincena del mes de noviembre, agregó.

En cuanto a las variedades cultivadas, Lago dijo que se continúa en la misma línea de las últimas zafras, INIA Merín con un promedio del 60% del área, la variedad INIA Olimar también como una de las más destacadas a nivel mundial y en menor proporción INIA Tacuarí y otras variedades que completan la superficie sembrada en el país.

Registro productor familiar

En diciembre se dará de baja a los registros que vencen durante el 2021

La Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP informa algunos aspectos a tener en cuenta respecto al Registro de la Producción Familiar Agropecuaria:

Los registros se renuevan cada 3 años y es responsabilidad de quienes suscriben mantener la información actualizada.

Recientemente, la DGDR dio de baja aquellos registros que se vencieron en el 2020, para dar tiempo a las personas a que pudieran renovar, dada la situación sanitaria.

La cantidad de productores/as familiares prácticamente se mantuvo en este año y medio de pandemia, a pesar de las dificultades transitadas respecto a la apertura de oficinas para realizar el trámite.

El trámite es abierto todo el año y es gratuito.



Completar la Declaración Jurada no significa ser productor familiar, sino que para ser considerado/a como tal, hay que cumplir con los requisitos indicados en la normativa vigente. Los criterios son la extensión de la actividad productiva, la distancia de la residencia respecto de éste, la cantidad de mano de obra contratada y que la familia no perciba ingresos por fuera de la actividad productiva mayores a 14 BPC mensuales (bruto).

En diciembre se dará de baja a los registros que se vencen durante el 2021.

Solicitamos a los/as productores/as consulten por su situación y agenden día y hora para asistir a la oficina DGDR-MGAP más cercana a realizar el trámite.

En la página del MGAP se encuentra la información respecto a qué documentación presentar.

El director de Desarrollo Rural, Carlos Rydström, expresó respecto a este tema: «Desde la Dirección General de Desarrollo Rural nos parece fundamental comunicar y a amplificar el mensaje de la vigencia de las declaraciones juradas de los productores que hayan sido registrados como productores familiares y que pretendan seguir contando con los distintos beneficios y políticas asociadas al registro, ya que ante la situación de la pandemia se realizaron varias postergaciones automáticas, que no necesariamente siguen en vigencia, y por lo tanto aquellos productores que tengan duda sobre su situación, que se acerquen al Ministerio, a través de las oficinas o de cualquier contacto de la DGDR, para cerciorarse de su vigencia ante el Registro».