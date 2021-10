Informe Agropecuario

Con Cledinor y Carrasco sin actividad, faena vacuna disminuyó

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 16 de octubre se procesaron 50.143 vacunos. En comparación, fueron 3.775 animales menos que en la semana anterior (-7%). Los novillos representan el 45,5% de la faena, unos 22.790 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 52,5% con 26.359 hembras industrializadas, de las cuales 19.228 fueron vacas (38,2%) y 7.131 (14,3%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 651 y los terneros fueron 343. En el acumulado del año se van industrializando un total de 2.043.441 vacunos, un 35,7% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó SA (5.096), Canelones (4.702) y Las Piedras (4.582).

En el caso de los lanares la actividad industrial volvió nuevamente a tonificarse en la última semana con 3.873 animales más (11,5%) posicionándose en 37.598 ovinos totales industrializados. Los corderos faenados fueron unos 23.458 (62%), los capones 7.791 (21%), las ovejas faenadas fueron 5.119, el 14%, borregos 987 y los carneros 243 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 945.897 ovinos, un 75,8% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (10.068), San Jacinto (6.951) y Somicar S.A. (6.138).

Mayor oferta ajusta levemente los valores del gordo

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 10 al 16 de octubre, los valores promedio de las haciendas gordas presentan un leve ajuste negativo para todas las categorías. “Con faena estable, aumento de oferta como consecuencia de los buenos valores y la época del año. Se alargan las entradas y el mercado busca una estabilidad” es el comentario según los operadores. Con ajuste de U$S 0,02 en novillos, U$S 0,01 en vacas y U$S 0.03 en vaquillonas, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 4,66, Vacas Gordas U$S 4,37 y Vaquillonas Gordas U$S 4,45. Comentario de Ovinos: “Inmerso en la zafra, el mercado mantiene su firmeza”, Cordero pesado U$S 4,73 y Ovejas U$S 4,41. Reposición: “Mercado firme, buena demanda para todas las categorías. Preferencia por negocios más cortos”, referencias: terneros U$S 2,46; terneras U$S 2,31; vacas de invernar U$S 1,85.

Según Facundo Schauricht, directivo de ACG, el mercado del gordo está en busca de la estabilidad, con una mayor oferta principalmente de ganados de campo, como producto de los muy buenos valores que se presentan y no hacen especular al productor. Schauricht agregó que por estos motivos, la demanda está mejor posicionada por lo que las entradas comenzaron a alargarse en el entorno de los 10 días de promedio, y la industria ya proponiendo valores inferiores a los que se venían manejando en las pasadas semanas, tal como lo demuestra la pizarra de valores. En cuanto a los lanares, dijo que se presenta una mayor oferta, propia de la época del año, a pesar de ello, los valores continúan muy firmes y en aumento para todas las categorías.

La reposición está firme, con corrección de valores hacia arriba así como también con flecha abajo, y una marcada preferencia por los negocios más cortos debido a los sobresalientes valores del gordo.

Inician los cursos de capacitación y de actualización de operador RENAC

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) informa que a partir de este miércoles 20 de octubre comienzan a impartirse los cursos de operadores RENAC, para aquellos veterinarios/as que desean integrarse al registro de profesionales habilitados. Por otra parte, a partir del 3 de noviembre comenzará a dictarse el módulo de Actualización de operadores RENAC, es decir profesionales veterinarios ya habilitados en instancias anteriores.

INAC estará presente con un stand de 250 m2

CIIE China

Del 5 al 10 de noviembre – Shanghai, China. La China International Import Expo, es una feria organizada por el Gobierno Chino (específicamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Gobierno de la Municipalidad de Shanghai). Esta feria cuenta también con las siguientes organizaciones como colaboradores: Organización Mundial del Trabajo, el Programa de Desarrollo de la ONU, la FAO, La Organización de Desarrollo Industrial de la ONU y el Centro Comercial Internacional. “En ediciones anteriores, más de 3.900 expositores provenientes de 130 países en total (de los cuales 1.800 son del sector de Alimentos y Productos Agrícolas), expusieron sus productos en una superficie total de feria de 300.000 m2. Este año será la 4ta edición de la feria anual CIIE que crece año a año.