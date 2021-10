INFORME AGROPECUARIO

Mercado Lanero con reducida operativa y negocios puntuales

El mercado lanero local, continúa con una operativa reducida y los negocios que se realizan son puntales. La preferencia de la demanda es por lanas con alguna certificación, ya sea de bienestar animal u orgánica y principalmente por lanas muy finas. Según la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana de nuestro país, se concretaron algunas pocas operaciones.

En referencia, en la semana anterior se concretaron negocios de 7,00 dólares de promedio por lanas certificadas de Merino Australiano/Dohne de 20 a 20,9 micras y 6,00 dólares de promedio por lanas grifa verde de 21 a 21,9 micras. Corriedale fino de 27 a 27,9 micras, lote certificado en 2,45 dólares. Barriga y subproductos finos, promedio grifa verde y certificada 1,00 dólar, para barriga y subproductos general el promedio de lanas certificadas es 0,60 dólar.

U$S 3.015 promediaron los

Angus y Hereford de San Rafael

Con ventas a cargo de Zambrano y Cía. y la colaboración de Alejandro Arralde, en la Agropecuaria de Salto cabaña San Rafael realizó su 19° remate anual de reproductores.

Una oferta destacada de Angus y Pampas fue la que presentó la cabaña para esta edición, lo que se reflejó en el dinamismo y agilidad de las ventas ya que en poco más de una hora se vendió la totalidad de la oferta. Operaron compradores de varios departamentos, sobre todo del norte del país, Paysandú, Salto, Artigas y Tacuarembó principalmente.

Los 27 Angus y Red Angus se vendieron a un máximo de U$S 4.200, un mínimo de 2.400 y un promedio de U$S 3.000; los toros PC hicieron un máximo de U$S 3.720, un mínimo de U$S 2.520 y un promedio de U$S 3.320, los toros PI se comercializaron a un máximo de U$S 4.200, mínimo de U$S 2.400 y promedio de U$S 2.916 y los toros SA un máximo de U$S 3.600, mínimo de U$S 2.640 y un promedio de U$S 3.046. En referencia a los 13 toros Polled Hereford, hicieron un máximo de U$S 3.240, un mínimo de U$S 2.640 y un promedio de U$S 3.046.

En hembras, las 60 Terneras Angus de San Gabriel Rural SRL se vendieron en U$S 480, las 12 Vacas SA preñadas de La Porteña de Fernández Prol se vendieron en U$S 960 y las 67 Vaquillonas + 2 años SA se vendieron en U$S 780 (58) y U$S 660 (9).

«Deja un remate muy positivo en balance con ventas totales, estamos muy contentos» dijo Omar Burutarán, director de la cabaña quien agregó que este fue un año muy especial para la cabaña la cual felizmente tuvo un muy buen desempeño en las exposiciones del Prado y Salto. Mencionó que fue un remate muy dinámico y con mucha avidez. Por su parte Matías Burutarán dijo que ya comienzan a trabajar para lo que será la próxima edición y agradeció a todo el personal de campo que son una parte fundamental para lograr el éxito de la cabaña.

Gerardo Zambrano dijo que fue un muy buen remate, donde se vendió muy rápida toda la oferta, la preoferta jugó un papel importante en la agilidad de las mismas. Agregó que la zafra se va desarrollando de muy buena forma, y el hecho de tener un remate con colocación total y agilidad en las ventas, deja conforme a todas las partes.

El Gobierno argentino y la

industria cárnica renuevan el acuerdo para fijar los precios de determinados cortes de la carne de vacuno

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, acordó ayer con representantes de la cadena de producción y comercialización de la carne bovina renovar hasta el próximo 31 de diciembre el acuerdo de cortes a precios accesibles, que estará disponible en más de 1.000 establecimientos cárnicos.

El acuerdo, que se rubricó ayer por la tarde en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, contempla la comercialización de al menos 6.000 toneladas mensuales, para asegurar la oferta a los consumidores de todo el país. Además, se mantendrán los precios de venta que estaban establecidos en el acuerdo previo: el asado de tira sigue a $359 el kilo; el vacío, a $499; el matambre, a $549; la falda, a $229; la tapa de asado, a $429; la cuadrada / bola de lomo, a $515; el roast beef / aguja, a $409; la carnaza / cogote, a $379; y la paleta, a $485 el kilo.

Dichos cortes estarán disponibles a esos precios todos los días de la semana, en las más de 1.000 supermercados y las cadenas de carnicerías de los frigoríficos.

Al igual que en el acuerdo previo, en la región de la Patagonia los precios de venta al público tendrán un adicional de 6% por costos logísticos, y no se comercializarán los cortes con hueso al sur del río Colorado dadas las restricciones establecidas por la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.

Representando al Gobierno, firmaron el acuerdo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi. También estuvieron presentes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman informó eurocarnedigital.

Por parte del sector privado participaron de la firma el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino; el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez; el presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía -que participó de la reunión de manera virtual-; y el presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), Gustavo Valsangiácomo. También participaron del acuerdo el Consorcio de Exportadores de Carnes de Argentina (CECA); y los frigoríficos exportadores nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF).