INFORME AGROPECUARIO

Rematazo de Bayucuá ayer en Salto

Con colocación total de toda la oferta, tanto de toros como de hembras. La centenaria Cabaña salteña Bayucuá, de la familia Mattos, logró excelente dispersión de 70 toros Aberdeen Angus, negros y colorados, y más de 100 vientres, que lograron valores muy destacados. Un marco de público muy importante, destacándose gente que vino desde muy lejos, antiguos clientes y otros que llegaban por primera vez. Pocos compradores de muchos animales, pero si mucha gente interesada en cada lote, repartiéndose al final la buena oferta, en varios establecimientos y cabañas de varios puntos del país.

La organización a cargo de las firmas Correa y San Román, y Zambrano y Cia, con los martillos de Martin San Román y Gerardo Zambrano. En recuadro detallamos los valores tanto de hembras como de machos. Destaque para las hembras planteleras, que tuvieron un valor máximo valuado en 24 mil dólares. Se vendió el 50% de Nika, una hembra joven con excelente futuro. El promedio habla a las claras, ya que por 6 animales llegó a los 11.940 dólares.

Las 101 hembras vendidas lograron promediar los 2.575 dólares. En lo que hace a los toros, Marakatu un Plantelero, se logró 16.800 dólares. Los 70 toros vendidos, lograron un promedio general de 4.946 dólares.



SATISFACCIÓN TOTAL

Finalizadas las ventas, Maria Mattos en nombre de la Cabaña, señaló que “ Quedamos muy conformes, más que nada por la gente que nos acompañó, Vino el Nene Godiño, con sus casi 90 años, Cesar Muselli y tantos clientes que nos acompañaron hoy. Eso es lo que valoramos, la consecuencia de nuestros clientes que confían en nuestro trabajo. Ha sido un buen año para la ganadería, lo que el país necesitaba después de tantos golpes con esto de la Pandemia.



CARLOS MARTIN CORREA

En representación de la firma Correa y San Román, señaló “ felicitamos a la cabaña por lo bien que presentó los animales desde el comienzo hasta el final. El remate fue muy parejo, la demanda estuvo presente tanto para toros como para hembras. La oferta estuvo toda, buena demanda en todas las categorías,, y se puede admitir que hubo mucho interés por las hembras. Bayucuá se caracteriza por desprenderse del cerno de la cabaña para que todos tengan la facilidad de adquirirlos. Nada es casualidad, aquí hay mucho trabajo y esto tiene una causa. Los animales muy bien presentados y ese es el trabajo de un gran equipo.”



GERARDO ZAMBRANO

El martillero señaló que “ Realmente fue un remate muy bueno. Venimos en una muy buena zafra y cuando surge una cabaña como Bayucuá que vende animales para cabañas. Fíjense lo que fue la fila de hembras, donde había terneras, vaquillonas, los toros padres, es un mix realmente interesante. Cuando llegamos a los toros de campo vimos lo que había . Sin lugar a dudas todos estamos muy contentos y esperamos que los dueños también. En una raza como esta, con la genética que tiene Bayucuá se forma un combo muy importante.

VALORES

38 Toros PI máx. U$S 16.800, mín. U$S 3.600, U$S 5.125 promedio; 20 Toros PC máx. U$S 5.760, mín. U$S 4.080, U$S 4.884 promedio; 12 Toros SA máx. U$S 6.000, mín. U$S 3.840, U$S 4.480 promedio; 20 Vientres PI máx. U$S 24.000, mín. U$S 3.000, U$S 6.216 promedio; 12 Vientres PXC máx. U$S 2.520, mín. U$S 1.920, U$S 2.260 promedio y 69 Vacas SA máx. U$S 1.980, mín. U$S 1.260, U$S 1.575 promedio.

U$S 5.046 Promediaron

los 113 toros de «El Yunque»

Con ventas a cargo de Megaagro, ayer martes, en la propia estancia en Fraile Muerto, Cerro Largo, los 113 toros Angus de Cabaña EL YUNQUE promediaron los U$S 5.046, con un máximo de U$S 28.800. En cuanto a los vientres, las 38 vaquillonas de pedigree se vendieron a razón de U$S 4.355, con máximo de U$S 12.000 por las dos primeras ofrecidas.

«Fue un rematazo»dijo el Ing. José Pedro Aicardi, quien llevó adelante las ventas con el martillo, agregó que hacía muchos años no vivía un remate con tanta intensidad y muchas pujas. Desde el comienzo fue un fuego mencionó Aicardi, comentó que el primer toro lo comenzaron en U$S 500 la cuota y se terminó vendiendo en U$S 2.400 con varios interesados picando en vivo en el lugar, en fín más de 50 compradores operaron en las ventas.

«Es uno de los remates de una sola raza más voluminosos de la zafra, lo que marca la importancia y nos deja muy conformes con el resultado».

VALORES

113 Toros PI, máx. U$S 28.000, mín. U$S 3.000, U$S 5046,37 promedio; 38 Vaquillonas PI máx. U$S 12.000, mín. U$S 2.400, U$S 4.354,74 promedio, 53 vaquillonas Angus SA vacías U$S 1.440; 43 vaquillonas Angus SA preñadas U$S 2.040; 28 vaquillonas Angus SA coloradas preñadas U$S 2.400; 20 vacas Angus SA coloradas preñadas U$S 2.760 y 31 vacas Angus SA preñadas otoño U$S 1.320.

96% De colocación en

el remate 168 de lote 21

El consorcio de firmas rematadoras realizó su edición número 168 desde el Club de Golf, este martes con la financiación de banco Santander.

En total, se colocó el 96% de la oferta,

Estamos atravesando una primavera que llegó muy bien, hace varias semanas que el clima y las lluvias viene acompañando en todo el país, sumado a los valores del ganado gordo que se han mantenido muy bien y la faena que presenta muy buenos volúmenes, por eso la gente se anima a vender y también necesita reponer, mencionó Federico Rodriguez, presidente del consorcio.

Finalmente Rodriguez destacó la conformidad de Lote 21 con las ventas, agradeció a clientes y amigos que participaron una vez más e invitó a el próximo remate del consorcio el 10 de noviembre.

VALORES

Terneros hasta 140 kg.: 2,83 (12.75%); terneros + de 140 kg.: 2,39 (3.91%); terneros generales: 2,43 (4.29%); novillos 1 a 2 años: 2,29 (5.53%); novillos 2 a 3 años: 2,35 (8.80%); novillos más de 3 años: 2,00 (11.11%); novillos de 1 a 2 Holando: 1,75 (2.34%); novillos de 2 a 3 Holando: 1,75; vacas de invernada: 1,86 (9.41%); terneras: 2,30 (5.99%); terneros/as: 2,26 (0.44%); vaquillonas de 1 a 2 años: 2,15 (2.38%); vaquillonas sin servicio: 2,20 (9.45%); vaquillonas preñadas: 844 (19.91%); vacas preñadas: 763,75 (2.48%); vientres entorados: 1,95 (13.37%); piezas de cría: 408 (4.73%).