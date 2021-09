INFORME AGROPECUARIO

Alta demanda y valores destacados en 11° Remate Virtual del Norte

Con ventas a cargo de los escritorios Azanza & Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau Negocios Rurales, se concretó en Salto este sábado el décimo primer «Remate Virtual del Norte». La asistencia financiera nuevamente fue de Scotiabank. Las ventas fueron totales para los vacunos, quedando un solo lote sin comercializar en los ovinos por no alcanzar las pretensiones del vendedor. El mercado se mostró con mucha avidez, un alto porcentaje de los lotes ya contaba con pre oferta en lo previo, lo que marcó también el gran dinamismo que encontraron las ventas de principio a fin, en una subasta nunca se trancó.



El martillero Ignacio Beriau sostuvo que en líneas generales fue un muy buen remate, donde se pudo colocar prácticamente el 100% de toda la oferta, lamentando no poder conformar las pretensiones del vendedor de un lote de borregas que no se comercializó. Beriau destacó la demanda de compradores de Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó, sumándose nuevos clientes una vez más a dicha propuesta del consorcio. Agregó que las últimas lluvias registradas generaron entusiasmo en el productor que demostró un buen ánimo comprador.

Fue un remate de mucha satisfacción, señaló Gerónimo Azanza, mencionó que las ventas dejaron una gran conformidad visualizandose valores destacados como el caso de los terneros y terneras vendiéndose cerca de los 3,00 dólares. Sostuvo que el resultado confirma el buen momento y acompaña la firmeza del mercado del gordo, a lo que se le suma el excelente comienzo de la primavera.

Por su parte, Francisco Migliaro agradeció a clientes y amigos compradores y vendedores consecuentes y nuevos que confiaron una vez más en la propuesta del consorcio. Destacó la compra de productores argentinos que poseen campos en el norte de nuestro país y además dijo que comienzan a trabajar para la próxima edición la cual aún está por confirmarse la fecha, dependiendo de la disponibilidad de espacio de las pantallas, pero que en principio estaría concretando a finales de octubre.

VALORES PROMEDIO:

Cordeas U$S 45; Corderos U$S 50; Corderos/as U$S 34; Borregas U$S 75; Ovejas U$S 50; Ovejas con cría al pié U$S 48; Capones U$S 84; Terneros U$S 2,87 (-5,6%); Terneros/as U$S 2,505 (17,6%); Novillos 1 a 2 años U$S 2,27 (12%); Vacas invernada U$S 1,90; Terneras U$S 2,38 (4%); Vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,10; Vacas preñadas U$S 687 (1,5%).

Mercado lanero local con marcada diferencia de la demanda por lotes certificados

El interés de la demanda en el mercado local, al igual que en las últimas semanas, continúa concentrada en lotes de lana muy finos y con algún tipo de certificación. José Luis Trifoglio dijo que hay que destacar que se observa una importante diferencia de precios entre los lotes que son certificados (ya sea en bienestar animal u orgánicos) frente los lotes que no cuentan con ningún tipo de certificación. A título informativo y como orientador de la situación, lotes de lana Merino, con datos objetivos similares y acondicionados grifa verde, marcan una diferencia de precios entre un lote certificado y un lote sin certificación en el entorno del 10% y algún punto más en los lotes muy finos.

Trifoglio agregó que la diferencia está dada por el interés de algunas empresas del exterior por este tipo de lanas, que además de la diferencia de precio, puede llegar a ser determinante en la venta o no de los lotes. En el sector de lanas medias la situación continúa sin cambios, es decir, con una demanda retraída y con una alta disponibilidad de lana en poder de los productores sin comercializar.

Si bien esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, no publicó su planilla de precios, en las últimas horas, en Salto se concretó un destacado negocio de lana en el norte del país. La comercialización estuvo a cargo del Escritorio Federico Zaldua, en esta oportunidad se trata de un lote de 6.500 kilos aproximadamente de lana Merino Australiano, 17,5 micras, certificación Organica , Nativa y RWS a 11,90 dólares por kilo de vellón, un precio récord en la presente zafra y de los más altos de los últimos meses.