INFORME AGROPECUARIO

Soc. Gan. San Salvador en la cima del Angus Uruguayo

Por Martín Ferreira Pinto

Cayó el telón para la Raza Aberdeen Angus este miércoles en el Prado. El tiempo se asoció a la fiesta en un día muy soleado que atrajo a mucha gente a la rural y la tradicional pista de la raza no estuvo ausente de esa concurrencia. Al igual que pasó ayer en hembras, una pista muy pesada donde en la mañana las categorías jóvenes mostraron el potencial y el futuro de una raza en constante evolución.

Reservado Gran Campeón Angus Prado 2021, Sierra Madera S.A.



Si lo de la mañana fue bueno, lo de la tarde colmó con creces las expectativas que habían en lo previo. Cuando ingresaron los grandes reproductores se pudo apreciar cuánto trabajo previo hubo en la cabaña para llegar en la mayoría de los casos con sangre uruguaya a la genética que busco la raza, que no se hace de un año para el otro y que realmente se encuadra en lo que es una ganadería de futuro que apunta a lo que el mundo requiere en calidad de carnes de valor. Los grandes campeones de la raza, tanto en hembras como en machos, claramente son animales representativos de lo que el productor desea tener su descendencia en cualquier rodeo.

Gran Campeón Angus Prado 2021, Soc. Gan. San Salvador



El Angus hoy es una raza que no solamente brilla en las exposiciones, sino que luego en los rodeos comerciales muestra a las claras un tipo de animal adaptado a lo que son los campos uruguayos que en muchos casos no son los mejores pero la rusticidad y la fácil adaptación y conversión en kilos de carne, produce muy fácilmente y en forma precoz estos animales. El jurado Enrique Bonino, hombre muy campero lo define claramente en los conceptos brindados después de terminada la jura. El Ing. Rodrigo Fernandez Abella señaló que si bien el triunfo fue de San Salvador, el origen de la genética Angus de esta cabaña, es todo Frigorífico Modelo, ambas cabañas dirigidas por la familia y que suman ya 22 grandes campeonatos en el Prado. El gran campeón es un toro distinto, un animal que no nace todos los días, está al nivel de «Cardenal» por eso vamos a apostar a la venta masiva de semen de este animal en toda Sudamérica, dijo Fernández. Agregó que es el toro más usado hoy en los rodeos de Frigorífico Modelo y San Salvador, «produce terneros pesados por lo que seguramente será muy usado a nivel comercial». El gran campeón, es un toro de dos años y medio, pesa 1160 kilos, es un animal que no es grande, la distribución de sus kilos está en el largo, en los huesos, un toro que según el jurado lo impresionó desde el principio.



LA PISTA MÁS COMPETITIVA

Fernández dijo que el nivel del prado no tiene que envidiarle a la pista de Palermo, con un nivel genético excepcional, que se vio reflejado en los animales de la última fila, con un campeón con sangre de madre y padre uruguayo. Agregó que en los remates de la zafra se venderán hermanos con sangre de este gran campeón del Prado 2021.

Veredictos de la Expo Prado

YEGUARIZOS:

APPALOOSA (Jurado: Marcelo Guinovart, Juan Manuel Alvez y Diego Guedes).

Gran Campeón: María Patricia Germino Yardino.

Gran Campeona: Ganadir S.A.

APPALOOSA PREP. (Jurado: Marcelo Guinovart, Juan Manuel Alvez y Diego Guedes).

Gran Campeón: Nicola De Angelis.

Gran Campeona: Nicola De Angelis.

DEPORTIVOS (Jurado: Pablo Barreto).

Gran Campeona: Serv. Vet y de remontada del Ejercito.

AKHAL TEKE (Jurado: Mario Grandal).

Gran Campeón P.O: Lockhart Quintana Hnos.

PERCHERON (Jurado: Pablo Barreto).

Gran Campeona: El Albardon S.G.

ARABE (Jurado: Mindy Peters).

Gran Campeón: Estancias Las Rosas.

Gran Campeona: Marepa S.A.

SANGRE PURA DE CARRERA (Jurado:Pablo Barreto).

Gran Campeona: Andrea Carolina Viera Silvera.

OVINOS:

POLL DORSET (Jurado: Francisco Donagaray).

Gran Campeón P.O: Las Rosas Estancia.

Gran Campeona P.O: Las Rosas Estancia.

Gran Campeón P.I: Cabaña Salto, Limitour.

Gran Campeona P.I: Cabaña Salto, Limitour.

TEXEL (Jurado: Thiago Machado de Mattos).

Gran Campeón P.O: Lucas La Cava Vela.

Gran Campeona P.O: Lucas La Cava Vela.

Gran Campeón P.I: Lucas La Cava Vela.

Gran Campeona P.I: Santa Marta de Mataojo.

HAMPSHIRE DOWN (Jurado: Dr. Pedro Scremini).

Gran Campeón: Gabriel García Pintos y flia. y José Díaz.

Gran Campeona: Mauricio Nicoletti Emani.

FRISONA MILCHSCHAF P.O. (Jurado: Ing. Agr. Marcos García Pintos – Sr. Matías Orihuela).

Gran Campeón: Mundanil SRL.

Gran Campeona: Mundanil SRL.

SUFFOLK (Jurado: Sr. Jose Rafael Gorozurreta – Sr. Francisco Gorozurreta).

Gran Campeón: Pio Segredo.

Gran Campeona: Pio Segredo.

ILE DE FRANCE (Jurado: Ing. Agr. Javier Echeverría).

Gran Campeón: Rubio Barbachan Hnos.

Gran Campeona: Rubio Barbachan Hnos.

SOUTHDOWN P.O. (Jurado: Ing. Agr. Marcos García Pintos).

Gran Campeón: Horacio Castells Montes.

Gran Campeona: Horacio Castells Montes.

BOVINOS:

ABERDEEN ANGUS (Jurado: Sr. Enrique Bonino).

Gran Campeón: Soc. Ganadera San Salvador LTDA.

Reservado Gran Campeón: Sierra Madera SA.

Tercer Mejor Macho: Suc. Nelson Bentancur «El Pobrecito».

Gran Campeona: San Gregorio Ganadera y otros.

Reservada Gran Campeona: Milkland LTDA.

Tercer Mejor Macho: Frigorífico Modelo y otros.

HEREFORD (Héctor Bonomi Danza).

Gran Campeona: Walter Carlos Romay Elorza.

Reservada Gran Campeona: Ebatel SA.

Tercer Mejor Macho: El Baqueano SA.

POLLED HEREFORD (Héctor Bonomi Danza).

Gran Campeona: Ganadera Inquieta.

Reservada Gran Campeona: Agustín Alvarez Minetto.

Tercer Mejor Macho: J. Ernesto Alfonso e Hijos.

BRAFORD (Jurado: Dr. Marcos Berrutti).

Gran Campeón: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Reservado Gran Campeón: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Tercer Mejor Macho: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Gran Campeona: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Reservada Gran Campeona: Stolovas Hnos.

CHAROLAIS (Álvaro Díaz Nadal).

Gran Campeón: José Jorge de Boismenu.

Reservado Gran Campeón: Horacio Bianchi.

Gran Campeona: Horacio Bianchi.

Reservada Gran Campeona: José Jorge de Boismenu.

SENEPOL (Jurado: Sr. Javier Ezcurra).

Gran Campeón: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

Gran Campeona: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

Reservada Gran Campeona: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

WAGYU (Jurado: Dr. Santiago Bordaberry).

Gran Campeón: Senfex SA.

Gran Campeona: Senfex SA.

LIMOUSIN (Jurado: Sr. Juan O. Godiño).

Gran Campeón: Viejo Pancho, Julio Severi.

Gran Campeona: Valentines Chicos, Andrea Viera.