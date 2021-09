Informe Agropecuario

En su edición 238 Plazarural comercializó el 96% de la oferta

En su edición correspondiente al mes corriente, Plazarural logró la dispersión de un volumen importante de toda la oferta comercializando en total unos 13.490 vacunos.

Con ventas desde el Hotel Cottage y financiación del Banco República, nuevamente quedó demostrado que el «negocio más corto» continúa siendo el más demandado y con valores que se vuelven a afirmar.

«Fue un remate brillante» dijo Denis Capdeville integrante de la firma Indarte & Cía., señaló que desde el escritorio y el consorcio hubo mucha conformidad con el desarrollo del mismo. Fue una subasta de muchos terneros pesados, categoría que al bulto anduvo muy bien y donde se observó una menor demanda en aquellos más livianos operando en menor medida la exportación.

Agregó que fue un remate muy dinámico y demandado prácticamente en todas las categorías donde las referencias vuelven a aumentar en la mayoría, donde además, las ventas iban muy rápidas y adelantadas en horas de transmisión del remate, afirmó.

Capdeville sostuvo que las últimas precipitaciones dejaron un mejor ánimo y mucha tranquilidad en el productor, lo que se suma al muy buen momento que se plantea, con la primavera prácticamente instalada y los valores tanto para el campo como para el gordo que se presentan con gran firmeza y estabilidad.

VALORES

Terneros -140 kg. U$S 2,67 (1,3%); terneros -180 kg. U$S 2,44 (-4,8%); terneros +180 kg. U$S 2,23 (-4,6%); terneros U$S 2,28 (-6,1%); terneros/as U$S 2,41 (5,5%); novillos 1 a 2 años U$S 2,12 (0,1%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,13 (2,1%); novillos + de 3 años U$S 2,20 (6,8%); vacas invernada U$S 1,85 (6,1%); terneras U$S 2,22 (-3,2%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,10 (0,5%); vaquillonas + de 2 años U$S 1,98 (-1,2%); vientres preñadas U$S 741,73 (-1,4%) y piezas de cría U$S 444,29 (4,5%)

MERCADO LANERO LOCAL CON LEVE MOVIMIENTO

Sumado al comportamiento del mercado internacional de las últimas semanas, las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada de Uruguay durante el mes de agosto, fueron inferiores a las registradas en el mes de julio, factor que colabora para que la actividad en el mercado interno sea menor. Según el consignatario José Luis Trifoglio, las operaciones son reducidas y no se logra armar una corriente de negocios mayor, a pesar del volumen de lana disponible que hay en los galpones de los productores. Mientras tanto, y a pesar de las inclemencias climáticas de esta semana, se lleva un buen nivel de lana esquilada. Según datos publicados por el SUL en el sitio web SIRO.UY (Sistema Integral del Rubro Ovino), el 27,3 % del total esquilado grifa verde en el país a la fecha, fue en departamento de Salto, el 21,3% en Artigas, el 17,5% de Paysandú y el 11,4% en Tacuarembó.

Según los consignatarios laneros, en la semana se concretaron negocios de 4,80 dólares de promedio por lanas sin acondicionar de Merino/Ideal/Cruzas Dohne de 22 a 22,9 micras. Corriedale Fino de 27 a 27,9 micras, grifa verde promedio 2,40 dólares. Barriga y subproductos finos, promedio sin acondicionar 1,00 dólar y para barriga y subproductos general el promedio grifa verde es 0,60 centavos de dólar.

LOS PRODUCTORES AUSTRALIANOS VOTAN PARA DECIDIR SI AUMENTAN EL APOYO ECONÓMICO A AUSTRALIAN WOOL INNOVATION

Entre el 13 de septiembre y hasta el 5 de noviembre, los productores australianos, votarán para definir qué porcentaje de sus ingresos por la venta de su lana están dispuestos a invertir en investigación, desarrollo (I + D) y marketing realizado por AWI. Australian Wool Innovation es una empresa sin fines de lucro que realiza investigación, desarrollo y marketing a lo largo de toda la cadena textil lanera mundial que utiliza lana australiana para aumentar la rentabilidad a largo plazo de los productores de lana australianos. Todo productor que haya pago al menos 100 dólares australianos de esa tasa en los últimos 3 años financieros, está en condiciones de poder votar. Trifóglio, agregó que existen cinco opciones para elegir, de tasa 0%; 1,0%; 1,5%; 2,0% y 2,5%. A partir del mes de julio de 2019, la tasa vigente hasta mediados del año próximo está situada en 1,5%. Hay varias asociaciones que están intentado llevar esa tasa a 2%, pero, en definitiva, el resultado no se sabrá hasta que finalice. En general, se considera que AWI ha tenido un muy buen desempeño en estos últimos años y que es necesario continuar realizando campañas de marketing inteligentes que generen ventas adicionales y aumenten la demanda de lana a largo plazo. Un foco clave seguirá siendo China, Europa, Reino Unido y Estados Unidos.