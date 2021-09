INFORME AGROPECUARIO

Buenos ganados del Norte ofrece Indarte & Cía. en Plazarural 238

En su edición 238, Plazarural ofrece nuevamente una voluminosa oferta en tres jornadas de remate que comienzan hoy desde las 9 de la mañana desde el Hotel Cottage con protocolo sanitario para el público presencial, además de la transmisión por TV Cable, Internet, dispositivos móviles y streaming de audio.

Estamos en un momento «soñado», las lluvias llegan justas, es lo que hacia falta, el productor estaba esperando y transmite mucha tranquilidad, dijo Denis Campdeville, integrante de la firma Indarte & Cía. Hoy los días ya son más largos con mayor temperatura lo que ayuda a que los campos se recuperen y los ganados comiencen a ganar kilos, agregó.

En referencia a la oferta destacada del escritorio, sostuvo que Indarte & Cía. concurre con más de 25 lotes solamente en la categoría de terneros en esta primera jornada. Lotes de Río Negro, Durazno, Salto, Paysandú y Soriano. También en la primer jornada muy buenos lotes de novillos de 1 a 2 años en Río Negro; novillos de 2 a 3 años en Río Negro y Flores y novillos de más de 3 años en Durazno. En la segunda jornada, el escritorio ofrece destacados lotes de vacas de invernada en Artigas, Paysandú y Durazno; Importantes lotes de terneras en Paysandú, Salto y Río Negro; terneros y terneras en Paysandú y vaquillonas de 1 a 2 años en Paysandú. En la última jornada del viernes, la oferta se completa con lotes de vientres preñados.

«Vamos muy conformes con la cantidad pero sobre todo por los excelentes lotes de calidad que llevamos desde el escritorio aquí en el Norte del país». Ya contamos con preofertas en varios lotes y diferentes categorías lo que demuestra el interés comprador existente», mencionó.

Finalmente, Capdeville recordó que todas las herramientas están vigentes, como lo son el Crédito Plus para todos los productores clientes del Banco República con crédito previamente concedido dispondrán de un plazo de hasta 120 días sin intereses, además de los 180 días para los vientres preñados. La Preoferta, donde los compradores interesados pueden obtener descuentos en la compra, además del remate asegurado que brinda tranquilidad y garantías para el comprador.

Faena vacuna de la ultima semana marca un records entre los ultimos años

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 4 de setiembre se procesaron 58.284 vacunos, volumen semanal de los más importantes en los últimos años. En comparación, fueron 8.477 animales más que en la semana anterior (17%) teniendo en cuenta la vuelta a la normalidad en los días de actividad industrial. Los novillos representan el 51% de la faena, unos 29.854 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 47% con 27.784 hembras industrializadas, de las cuales 19.953 fueron vacas (34%) y 7.831 (13%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 524 y los terneros fueron 122. En el acumulado del año se van industrializando un total de 1.734.029 vacunos, un 35,6% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron PUL (4.818), Carrasco (4.585), Tacuarembó (4.550), Canelones SA (4.429) y Ontilcor SA (4.344).

En el caso de los lanares la actividad industrial nuevamente vuelve a aumentar en la última semana con 4.059 animales menos (18%) posicionándose en 25.977 ovinos totales industrializados. Los corderos faenados fueron unos 15.703 (60%), los capones 4.554 (18%), las ovejas faenadas fueron 4.263, el 16%, borregos 1.307 (5%) y los carneros 150 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 793.093 ovinos, un 109,3% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron San Jacinto (6.909), Las Piedras (6.568), Casa Blanca (3.504) y Somicar S.A. (3.049).

Mercado del gordo firme y equilibrado

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 29 de agosto al 4 de setiembre, los valores promedio de las haciendas se muestran muy firmes y presentan un leve ajuste para la categoría de novillos manteniendo los mismos de la semana anterior en vientres. “Se mantiene la excelente faena, con una demanda activa y dispar, que lleva a acortar las entradas. Continúa la firmeza en el mercado” es el comentario según los operadores. Con un ajuste de U$S 0,01 en novillos, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 4,27, Vacas Gordas U$S 4,04 y Vaquillonas Gordas U$S 4,14. Comentario de Reposición: “Con oferta acorde a la época, y pretenciosa, la demanda actúa con cautela. La mayor frecuencia de negocios se acentúa en un mercado con valores estables”, referencias: terneros U$S 2,33; terneras U$S 2,20; vacas de invernar U$S 1,67.

El directivo de ACG, Alberto Gallinal señaló que la semana anterior mantuvo un excelente ritmo de faena tanto para los vacunos como para lanares. Agregó que fue una semana que inició con los precios «tímidos», los cuales se fueron afirmando los valores a partir de mediados de semana. En referencia a los valores, sostuvo que están estabilizados con plantas que difieren en tiempos de carga. El mercado está firme con perspectivas a futuro muy buena, teniendo en cuenta que se presenta una primavera muy diferente a la del año pasado, con volúmenes de lluvias muy aceptables, lo que va a generar volúmenes de pasto y ganados gordos, generando un ritmo de faena para adelante muy bueno.

En cuanto al mercado de reposición, Gallinal sostuvo que se encuentra con buenos valores firmes, con una oferta en constante aumento, muy firme y demandado por todas las categorías.

En lanares, mencionó que se observa mayor oferta teniendo en cuenta que estamos en la mitad de la esquila. El mercado para los ovinos está muy firme, con valores muy buenos similares a los de los vacunos gordos, además de una demanda muy sostenida.