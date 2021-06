INFORME AGROPECUARIO

Faena vacuna se reduce un 11% en la útima semana

El instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 19 de junio se procesaron 48.420 vacunos, 6.074 animales menos que en la semana anterior (-11%). Disminuyeron los ganados provenientes del corral con destino a cuota 481 con la finalización temporal de la actividad, además, nuevamente se suman problemas sanitarios en algunas plantas por casos positivos de covid 19 en el personal lo que redujo la actividad de faena. Los novillos representan el 43,8% de la faena, unos 21.229 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 53,4% con 25.826 hembras industrializadas de las cuales 20.033 fueron vacas (41,4%) y 5.793 (12%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 879 y los terneros fueron 486. En el acumulado del año se van industrializando un total de 1.148.792 vacunos, un 28,5% más que el año anterior.



Las plantas más activas fueron Tacuarembó (4.279), Carrasco SA (3.619), Canelones (3.556), PUL (3.426) y Ontilcor SA (3.293).

En el caso de los lanares la actividad industrial presentó recuperación en la última semana con 1.074 animales más (8,7%) posicionándose en 13.380 ovinos totales industrializados. los corderos fueron unos 6.373 (48%), las ovejas faenadas fueron 5.165, el 39%, los capones 1.153, borregos 543 y los carneros 147 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 554.461 ovinos, un 119,4% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron San Jacinto (5.831), Bamidal (2.939) y Somicar S.A. (2.554).

Mercado del gordo con oferta de calidad despareja, disparidad en precios y entradas

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 13 al 19 de junio, los valores promedio de las haciendas por décima primera semana consecutiva vuelven a presentar aumento para las principales categorías. «Con leve ajuste de faena, mercado firme» es el comentario según los operadores. Con un incremento de U$S 0,01 en novillos y vacas, las vaquillonas permanecen con valores igualados, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,99, Vacas Gordas U$S 3,77 y Vaquillonas Gordas U$S 3,90.

Según Ignacio Trigo vicepresidente de ACG, el mercado de reposición se mostró con una oferta equilibrada muy similar a la de las últimas semanas. Agregó que se observa una demanda más selectiva, con algunas categorías presentando mayor dificultad para la colocación como la vaca de invernada y las vacas preñadas más livianas. En cuanto a la categoría de terneros, sostuvo que hay mejor agilidad para la comercialización de los animales más pesados. En líneas generales, el consignatario subrayó que el mercado está con una demanda selectiva y una oferta moderada.

Para el mercado del gordo, Trigo mencionó que se encuentra «desparejo en calidad de gordura» observándose mucho ganado flojo de estado proveniente de establecimientos que tuvieron que alivianar las cargas por falta de comidas. En referencia a los valores que se manejan para los negocios concretados durante los últimos días, dependiendo de la calidad de los ganados y las cargas, destacó para la vaca negocios entre 3,70 y 3,85 dólares, para el novillo las referencias oscilan entre 3,95 y 4,05 dólares con algún centavo más para aquellos animales excepcionales y con poco flete. Las cargas que se manejan según los consignatarios responden a fin de mes y primeros días del mes de julio.

Para el mercado lanero, Ignacio Trigo dijo que la operativa se encuentra con una gran demanda por todas las categorías y una alta escasez de la oferta, con un leve aumento en la faena y entradas cortas.

Arabia Saudí rebaja las exigencias para la importación de carne de vacuno brasileña y

permite la entrada de su carne de ovino

La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita (SFDA) retiró la norma que limitaba a 30 meses la edad para los animales sacrificados cuya carne se podía exportar a Brasil. Así ha quedado constatado en el nuevo certificado internacional.

Además, Arabia Saudita ha abierto la puerta a la importación de carne de ovino de Brasil.

Entre los países del Golfo Pérsico, Brasil había abierto el mercado de Kuwait a su carne de ovino.

Pese a la apertura de estos mercados, la producción de este tipo de carne aún es menor en Brasil en comparación con la demanda de estos países.

Informó eurocarnedigital.