Informe Agropecuario

Hoy reunión clave en Artigas por cuarentenario para exportaciones en pie

Desde hace muchos años en nuestro país, son muchos los diferentes actores que vienen trabajando en la creación de un cuarentenario como el que actualmente funciona en Aceguá, que permita a los productores al norte del Río Negro por sobre todo, ingresar con animales en pie a Brasil a través del Puente de la Concordía que une las ciudades de Barra do Quaraí, Brasil y de Artigas, Uruguay. En realidad se trata de un paso de control sanitario, de inspección, que la mayoría de las veces se realiza arriba del camión y que desde el pasado mes de diciembre, las autoridades del MGAP informaron que el local Chiflero está momentáneamente habilitado mientras no se hace el paso de frontera en la terminal de carga.

Jorge Riani, presidente de la Agropecuaria de Artigas, confirmó que este lunes 7 a las 14 horas se llevará una reunión muy importante con los técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de brasil y los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Cónsul de Barra do Quaraí, Brasil y de Artigas y también se espera que participen los intendentes de ambas ciudades, de manera de profundizar en el tema y afinar los detalles para dejar todo pronto pensando en una próxima instancia contar con el ministro Uriarte y firmar los acuerdos correspondientes «estamos más cerca, después de mucho trabajo y ansiedad por parte de los productores, ya esta muy adelantado el tema, creemos que no hay marcha atrás ahora» dijo.

«Si bien entendemos que hoy, los precios con la demanda de China han subido bastante y quizás no es tan necesario, abrir un mercado como Brasil con la posibilidad de acceder desde la zona norte le da mayor competitividad sobre todo al rubro ovino, el cual afronta un problema de venta del producto que es muy sacralizado. Si no logras vender de agosto a noviembre después los precios caen» señaló Riani quien agregó que se deben crear estas alternativas para competir con los precios de la industria y obtener mejores precios sobre todo en los meses que hay sobre oferta. «Estamos convencidos que los precios internacionales de la carne ovina son muy superiores».

Finalmente en referencia al tema, Riani dijo que en todos estos años se han perdido muchas oportunidades de negocios debido a que el único paso fijo autorizado en el país está en Aceguá, Cerro Largo, por lo que los costos de traslado, fletes, etc. desde el norte hacen poco rentable la ecuación. También adelantó que se está construyendo un Frigorífico en Quaraí para faenar los lanares que ingresen a Brasil por Artigas, «esperemos que con esto nos ayude a mejorar los precios y darle más estabilidad a la venta del producto carne ovina».

REUNIÓN DE FEDERACIÓN RURAL (FR) CON MGAP

Al ser consultado sobre la reunión que se llevó adelante el pasado lunes entre la gremial de productores y la División de Sanidad Animal del MGAP, teniendo en cuenta la grave situación que afronta sobre todo el norte del país por la alta presencia de Garrapata en los establecimientos, el vicepresidente de FR dijo que desde la gremial se celebra el cambio de actitud que ha manifestado el ministerio en el último tiempo. En tal sentido, sostuvo que «están convencidos de que la única manera de que las campañas sanitarias funcionen es involucrando a los productores a participar, nosotros estamos convencidos también de que la integración público privada es muy importante. La única manera de que se terminen la garrapata, el pijo, la sarna o la brucelosis es que los productores se involucren en el tema y no la miren de afuera, es un tema nuestro, quién mejor que nosotros que sabemos quien hace las cosas bien y quien no» concluyó.