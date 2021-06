INFORME AGROPECUARIO

Octava semana de subas para el Mercado del Gordo

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 23 al 29 de mayo, los valores promedio de las haciendas por octava semana consecutiva vuelven a aumentar para las principales categorías. “Con ajuste de faena y menor oferta se dilatan las entradas. Mercado firme.” es el comentario según los operadores. Con un incremento de U$S 0,02 en novillos y vaquillonas y U$S 0,03 en vacas, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,95, Vacas Gordas U$S 3,71 y Vaquillonas Gordas U$S 3,84.

El consignatario Santiago Sanchez integrante de Victorica y Asociados en referencia al mercado del gordo señaló que si bien la suba de la última semana fue menor, lo importante es que hubo ajuste positivo. Dijo que el mercado está con una oferta más bien reducida, así mismo en las últimas jornadas a aumentado algo más en lo que refiere al ganado de campo teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, «los verdeos no están funcionando en su totalidad por lo que no hay mucha oferta de ganado de verdeos».

Destacó el momento de estabilidad y firmeza que atraviesa el mercado, reconociendo que la industria por estos días se encuentra algo mejor posicionada, con entradas más largas incluso con cargas de hasta 15 días. En cuanto a las referencias, señaló que para el novillo los valores se sitúan entre los 3,90 y 4,00 dólares por esos ganados «de punta los cuales no hay mucha oferta», para la vaca, los valores oscilan entre los 3,65 y los 3,80 dólares para las especiales también con reducida oferta al igual que los machos. Agregó que la industria hoy está abocada en su gran mayoría a cumplir con la ventana cuota por lo que habrá que esperar como culmina para saber cómo se posicionan los valores.

En lo que refiere al mercado de la reposición, sostuvo que hubo un aceleramiento importante en la semana pasada en cuanto a la comercialización debido al parate en las actividades por la vacunación anti aftosa de este mes de junio para los bovinos menores a 2 años. Agregó que si bien la oferta está presente para las diferentes categorías, la demanda se presenta «un poco cautelosa y selectiva». Para el mercado de ovinos señaló que la demanda está muy activa con oferta muy reducida y negocios muy puntuales. El comentario de los operadores para los lanares en esta semana fue «Buena demanda para todas las categorías».

Expertos de México, Brasil, Costa Rica y Uruguay expondrán sobre acciones

colectivas contra el Cambio Climático

Día Mundial del Medio Ambiente.

En el marco del próximo Día Mundial del Medio Ambiente, se llevará a cabo un intercambio entre expertos sobre dicha temática, el cual podrá seguirse en vivo a través del Facebook del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La actividad que contará con la participación de representantes de México, Brasil, Costa Rica y Uruguay, se llevará adelante el viernes 4 de junio, a las 12:00 horas de Uruguay.

Expositores de Acciones colectivas contra el Cambio Climático

El evento denominado “Acciones colectivas contra el Cambio Climático”, contará con la exposición de la Ing. Agr. Cecilia Jones, coordinadora del área de Sostenibilidad y Cambio Climático del MGAP. Jones, quien cuenta con vasta experiencia, dirige el proyecto Ganadería y Clima del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Participarán además, Luisa Massarani, Periodista científica en Brasil y Dra. en Comunicación de la Ciencia; el Politólogo mexicano, Pablo Montaño, coordinador de la organización Conexiones Climáticas y Vanessa Valerio, Académica e investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de Costa Rica, especialista en gobernanza climática y desarrollo local.

Ganaderos de Argentina terminan

cese de comercialización de vacunos

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- Las cuatro mayores patronales agropecuarias de Argentina resolvieron este miércoles no extender el cese de comercialización de ganado vacuno como acción de protesta en contra de la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de cerrar temporalmente las exportaciones de carne bovina.

«Habiendo demostrado fehacientemente que el sector rechaza la medida gubernamental, así como también el modo con el que se gestan e implementan políticas, decidimos mantener la propuesta original de que finalice esta medida de fuerza», según afirma un comunicado conjunto de las entidades agropecuarias.

La entidades rurales, integradas en la denominada Comisión de Enlace, habían dispuesto no enviar ganado vivo a los mercados de remate donde compran los frigoríficos desde el pasado jueves 20 y hasta la medianoche del viernes pasado, pero resolvieron extender la medida hasta este miércoles, inclusive.

El cierre de exportaciones rige desde el 20 de mayo, por un mes, y el Gobierno alega que la medida busca frenar el precio de la carne, que en abril registró un alza interanual del 66,1 %, por encima de la variación general de precios, del 46,3 %.

Las entidades señalan en el comunicado que durante el paro de 14 días «hubo un altísimo acatamiento».

E indican que buscarán «avanzar con instancias de diálogo» con el gobierno nacional -harán un pedido de audiencia con el presidente, Alberto Fernández-, con gobernadores de provincias y legisladores.

Recuerdan que con la medida buscaban «hacer notar el malestar» en el sector por las políticas «reiteradas y erradas» y «de manera inconsulta» que aplica el gobierno nacional, en especial por el cierre de exportaciones de carne vacuna.

Señalan que en este lapso «los precios de la carne no bajaron», por lo que reiteran que «cerrar las exportaciones no es una medida adecuada para generar un impacto real que implique la mejora de los precios que pagan los argentinos por la carne».

«Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional», advierte el comunicado.

Argentina es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna.

Y envía al exterior un 30 % de su producción, con exportaciones que en 2020 totalizaron 2.719,4 millones de dólares, motorizadas por la demanda de China, que acapara un 75 % de las toneladas exportadas. EFE