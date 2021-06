INFORME AGROPECUARIO

Faena vacuna bajó un 24 % en la última semana

El instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 29 de mayo se procesaron 45.005 vacunos, 10.707 animales menos que en la semana anterior (-24%) una cifra muy similar a la que se presentaba a mediados del pasado mes de abril y que en esta última semana, descenso que responde a un día menos de actividad en las plantas por «el día de la carne» además de la no actividad de la planta B.P.U. que generalmente está dentro de las más numerosas en cuanto a la actividad semanal. Los novillos representan el 53,1% de la faena, unos 23.914 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 45% con 20.267 hembras industrializadas de las cuales 15.341 fueron vacas (34,1%) y 4.926 (10,9%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 587 y los terneros fueron 237. En el acumulado del año se van industrializando un total de 987.722 vacunos, un 28% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.301), PUL (4.046), Canelones (3.766), Ontilcor SA (3.754) y Carrasco (3.520).

En el caso de los lanares la actividad industrial vuelve a presentar un descenso en la última semana con 1.550 animales menos (-12%) posicionándose en 12.597 ovinos totales industrializados. Las ovejas faenadas fueron 6.203 (49%), el 35% fueron corderos, unos 4.432, los capones 1.744 (14%), borregos 89 y los carneros 129 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 512.165 ovinos, un 116,9% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron Somicar S.A. (3.930), San Jacinto (2.814), Casa Blanca (2.573) y Las Piedras (1.196).

Negocios puntuales por novillos especiales llegaron a los u$s 4,12

El ganado gordo continúa manteniendo la tónica alcista, con una continua recuperación de valores, aumentando centavos semana a semana. En los últimos días, consultados varios consignatarios de todo el país, ubican al novillo gordo con referencia de 4,00 dólares por kilo en cuarta balanza, por esos ganados mejor terminados y muy buscados por la industria. Esto significa no sólo la referencia máxima de valor en este corriente año sino que la mayor desde la semana del 8 al 14 de diciembre de 2019 la cual ACG ubicaba al novillo gordo en los 4,03 dólares por kilo en cuarta balanza. Actualmente, los valores generales por negocios concretados para los novillos gordos, supera un 26% a los valores de hace un año atrás (3,18 dólares ACG semana 24-30/05/2020).

Claro esta que el valor referencia depende del tipo de ganado, la terminación, la planta, la distancia, entre otros factores ya conocidos, por lo que la flecha al momento de concretar el negocio puede mantenerse, ubicarse a la baja o por lo contrario, si los ganados son realmente especiales y «sobresalientes», premiarse con algunos centavos más. Es así que en los últimos días se han llegado a concretar negocios «puntuales» por ese tipo de ganado destacado que llegan a los 4,12 dólares.

En diálogo con Alejandro «Nano» Nuñez integrante de la firma Valdez & Cía. señaló que el mercado está muy bien, donde se han concretado negocios por encima de los 4,10 dólares hasta las 4,12 dólares por un lote de 100 novillos Hereford reconocido sola marca muy definido a los que catalogó como «ganados estupendos, que pesaron 630 kilos en plantas con un rendimiento del 53,5%, consiguiendo casi 1.500 dólares por animal».

El martillero sostuvo que si bien en la última semana el precio del novillo se ajustó, la impresión es que continúe firme y en aumento debido a una «muy buena demanda» a pesar de la alta participación de ganado cuota en la faena. En referencia a las suspensiones temporarias de las exportaciones de carnes argentinas, agregó que «los vecinos nos han dado un empuje para que tengamos más optimismo del que ya hay». Destacó el muy buen momento de valores muy firmes y muy buenos ya sean en los 3,90 o los 4,05 dólares.

En cuanto a la vaca, dijo que encuentra muy buena aceptación, sobre todo, la vaca que da corte de carcaza sobre los 230 kilos. Sostuvo que los valores están y hay que aprovecharlos al igual que los precios que se encuentran en la reposición por los ganados «empulpados, carne blanca, camarita». Agregó que los valores del ganado gordo hoy repercuten inmediatamente en esos ganados que se ubican muy cerca de la categoría.

Finalmente remarcó que «hay que hacer negocio a negocio, después que se llega a los 4,00 dólares no es tan fácil bajar. No todos los ganados son iguales y no todos los negocios son iguales».

Exportación cárnica

Argentina inhabilita la operación de doce empresas exportadoras de carne

El Gobierno de Argentina inhabilitó la operación de doce empresas exportadoras de carne por presuntas irregularidades, informaron fuente oficiales.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina dijo este lunes en un comunicado que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario procedió a suspender o inhabilitar para exportar a doce empresas “por irregularidades tales como no liquidar divisas o haber consignado domicilios falsos, entre otras imputaciones”.

La medida fue adoptada en momentos en que Argentina mantiene cerradas las exportaciones de carne de res por un mes con el objetivo de bajar el precio de la carne en el mercado doméstico, una decisión que cuestiona fuertemente ganaderos, frigoríficos y exportadores.

Según indicó Luciano Zarich, director de Control Comercial Agropecuario, con el control a las empresas “se busca eliminar la competencia desleal en el mercado de exportación de carne congelada”.



De acuerdo al comunicado, desde el organismo de control ha avanzado con las primeras denuncias penales contra dos de los operadores que presentaron “graves irregularidades“.

Argentina es uno de los mayores consumidores mundiales de carne vacuna por habitante, con 45 kilos anuales.

A su vez, es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna.

El país suramericano envía al exterior un 30 % de su producción, con exportaciones que en 2020 totalizaron 2.719,4 millones de dólares, motorizadas por la demanda de China, que acapara tres de cada cuatro toneladas de las colocaciones argentinas.

Como protesta en contra del cierre de exportaciones que rige desde el 20 de mayo, desde ese día los ganaderos mantienen un cese de comercialización de ganado vivo que, en principio, se extenderá hasta el próximo miércoles, inclusive.