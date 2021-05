INFORME AGROPECUARIO

Importante oferta de Indarte & Cia. en 234 remate de Plazarural que comienza hoy

Con una oferta de 24.272 vacunos y 1.107 lanares, desde hoy el consorcio de firmas integrantes de Plazarural realizarán su 234 remate en forma 100% virtual con transmisión por TV e internet.

El escritorio Indarte y Cía. estará participando de este evento, con una muy buena oferta, principalmente de ganados del norte del país.

Ramiro Miranda, en representación de Indarte y Cía. dijo a EL PUEBLO que la oferta a nivel del consorcio vuelve a ser voluminosa, lo que se explica principalmente por la gran participación de terneros ya que estamos situados en «el pico» de la zafra. Mayo es un mes de gran cantidad de ventas de terneros y eso se ve reflejado en los remates.

Además sostuvo que en esta edición hay una oferta de muy buenos ganados Aberdeen Angus en todas las categorías debido a la venta especial del Plaza Angus, es una muy buena opción para el criador de hacerse de buenos ganados negros para la cría con muy buenos vientres así como también de invernada.

En cuanto a la oferta de la firma, Miranda dijo que en este remate en particular, hay muy buenos lotes de terneros y terneras, novillos, vacas de invernada y ganados preñados. En el norte hay una oferta muy destacada como la de terneros Angus y caretas, castrados en Salto y Artigas, también en Salto novillos de 2 a 3 años Angus y cruzas de La Baguala, destacados por volumen y calidad. En Paysandú de Suc. de Alberto Carbo interesantes lotes de terneros y vacas de invernar muy recomendadas, también de La Rinconada excelentes lotes de terneros Angus y caretas castrados de muy buena clase. En Tacuarembó, destacado lote de novillos formados pampas de reconocida clase de Omar Urioste y Otros y también sobresalientes lotes en el resto del país como novillos de 1 a 2 años y vacas de invernada con gran destaque en Flores y excepcionales lotes de vientres preñados Angus en Maldonado, entre otros lotes muy buenos en el resto del país.

Miranda agregó que estamos ante un muy buen momento con valores muy firmes y destacados para las haciendas y una demanda muy importante y sostenida por parte de la industria. Así mismo, reconoció que estamos ante un otoño que se viene presentando muy bien tanto para la ganadería como para la agricultura.

Finalmente agregó que el Plazarural como siempre con todas las garantías de venta como acostumbra el consorcio, 90 días libres del BROU, el descuento por pago contado y Preoferta, los seguros gratis y ahora también lanzando una nueva herramienta como lo es el Precio Justo, resultado de un gran trabajo logístico, de números y contabilidad de gente especializada que trabajo mucho para lograrlo y que tiene como objetivo ponerle valor a la diferencia en peso sobre esos ganados más pesados o con alguna alimentación adicional y que resultan en más kilos.

Destacada oferta de Salto, Artigas y Paysandú ofrece Ruben F. Cánepa en Plazarural

Con ventas que comienzan hoy y continúan mañana y viernes, Plazarural ofrece más de 24 mil vacunos y mil ovinos en su remate 234 al que se suma el especial Plaza Angus. La subasta nuevamente será en forma 100% virtual con transmisión por TV e internet.

«Comenzamos un nuevo remate del consorcio con una muy linda y destacada oferta» dijo Francisco Cánepa quien agregó que el remate pondrá a la venta este miércoles cerca de 5.486 terneros y 2.818 terneras, el jueves los lotes mixtos de terneros y terneras, toda la escalera de novillos, los Holando, 3.269 vacas de invernar y piezas de cría. Finalmente se espera para la última jornada del viernes en el comienzo los lanares, vaquillonas, vientres entorados, vientres pedigree, vientres preñados y al final una oferta de 4 toros PI.

En cuanto a la oferta del escritorio Ruben F Cánepa dijo que concurren con excelentes lotes en Salto, Artigas y Paysandú, terneros de Pasey SA, también de Mabel Courdin en Paysandú, de Julietta Galliazzi terneros negros muy buenos de 190 kg promedio y de Estancia San Lorenzo en Baltasar Brum, Artigas otro excelente lotes de terneros pesando 227 kg promedio. Además, novillos de 1 a 2 años de Estancia El Rincón, ganado Hereford nuevo muy bueno pesando 230 kg promedio «ideal para seguirlos», novillos de 2 a 3 años de Pasey SA, vacas de invernar de La Doble F de Diego Martinicorena en Pueblo Cayetano, ganado Hereford excepcional. Lotes mixtos de terneros y terneras de Estancia la Chiquita, también de Pasey SA que participa con vaquillonas de 1 a 2 años y de más de 2 años así como también de vientres preñados y Estancia La Horqueta con vientres preñados y piezas de cría.

Cánepa sostuvo que las ventas comienzan a las 9 horas en un momento muy bueno para la concreción de negocios, con valores muy estabilizados para las haciendas para el campo y gran firmeza para el ganado gordo.

Douglas Cortela sostiene que autoridades e instituciones agropecuarias «lo dejaron solo»

Otro ataque de perros a ovejas:

Otra vez las jaurías de perros son la noticia. Nuevamente atajaron ovejas en el departamento de Colonia al productor Douglas Cortela. En las últimas horas, son al menos 18 ovinos Hampshire Down afectados y suman unos 120 ovinos atacados en los últimos 10 meses.

El productor que en la mañana de este lunes decidió cargar con dos de los animales mutilados aún vivos y llevarlos a la plaza de Carmelo para que la prensa y la gente sepa de estos lamentables y reiterados sucesos, señaló que «ya no sabe qué más hacer».

Cortela sostuvo que desde el pasado 20 de abril viene padeciendo el ataque de perros a sus majadas, primero fueron las Merino Australiano por lo que decidió cambiar y dejar en el predio otra majada Hampshire Down hasta que este domingo a la mañana se encontró con el lamentable suceso. Según el recuento de la policía son 18 animales entre los mordidos y muertos dijo el productor quien agregó que lamentablemente la policía no cuenta con las herramientas ni el personal necesario para atender la zona, «hay solo un patrullero para recorrer casi medio departamento y cinco funcionarios para atender tres turnos, es imposible» sostuvo.

SIN RESPUESTAS

Además, consultado por la respuesta de las autoridades, dijo que en este último tiempo mantuvo diálogo con varias instituciones por este tema y no encuentra respuestas, «cuanto más hablo más me asusta, hoy hay presupuestos, hay instituto y cada vez se hace menos». En este sentido, mencionó que habló con el ministro Larrañaga quien le manifestó que este tema le correspondía al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y una vez hechas las gestiones ante éste ministerio, la respuesta fue que «no hay nada para hacer más que algún chipeo y castracion» agregando que desde el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) lo único que hicieron fue ir hasta el establecimiento y sacarse una foto.

Cortela sostiene que con esto «se rebasó el vaso», indignado con la situación señaló que si las autoridades competentes no se hacen cargo de los controles correspondientes, pedirá al estado una indemnización por cada animal afectado teniendo en cuenta que los impuestos los sigue manteniendo al día y en estas condiciones es imposible seguir trabajando.

De seguir con esta realidad, Duglas Cortela asegura que podría abandonar el rubro, «es único en el Uruguay perder en un año el 10 % de una majada con carga genética, no puede ser». Dijo además que el establecimiento ya tiene comprado ovinos en Argentina para mejorar la producción a un costo realmente importante de inversión, pero con estas circunstancias no tiene claro el destino de la compra, si la situación no cambia seguramente los animales importados se vendan en el establecimiento el próximo febrero.

Sin perder las esperanzas, el productor señaló que pidió una entrevista con el presidente de la república para transmitirle personalmente la lastimosa situación que está padeciendo y de concretarse la misma, espera una respuesta directamente del mandatario sobre el tratamiento que merece el tema y el peligro de la continuidad de los productores del rubro.

ME DEJARON SOLO

Finalmente Cortela sostuvo que por las instituciones agropecuarias se siente solo, «estoy acompañado por los amigos, la prensa de todo el país que me han llamado pero de las instituciones agropecuarias hay mucho que desear».