Informe Agropecuario

Un invierno con menores precipitaciones a las medias, con noches frías y días con temperaturas altas

En diálogo mantenido con el programa ACTUALIDAD AGROPECUARIA, los responsables de Hidrología y Meteorología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Licenciado Hidrólogo Gonzalo Sapriza e Ingeniero Juan Badagián, entrevistados por el periodista Claudino Ferreira Pinto, analizaron la situación climática en la región, al norte del Rio Negro, para los próximos meses. Por ahora aún persiste la presencia del fenómeno de la niña, en su última fase, con registros pluviales por debajo de la media, pero con secuencias semanales o quincenales, que en algunos casos, han provocado lluvias importantes en poco periodo de tiempo. Por estar la zona comprendida en lo que hace a suelos de basalto superficial, esto hace que se concentre en toda la cuenca inmediata del Río Uruguay, un volumen de agua importante, ya que hay ríos como el Arapey y el Cuareim que reciben mucha agua de arroyos del norte que vuelcan en definitiva al lago de Salto Grande. De todas maneras estamos inmersos en una situación de estiaje prolongada, que por ahora se estima va a continuar.



¿Qué pasará con el tiempo?

En ese sentido se señaló que continuará más o menos como se viene dando hasta ahora. Un régimen de lluvias con un milimetraje menor a la media nacional para estos meses, pero sin que se pueda hablar de sequía. El próximo invierno será seguramente con estas características, con temperaturas bajas en la noche, pero que rápidamente en el día, se van a levantar. Habrá entonces días muy soleados, manifestaron.

«Si uno analiza los pronósticos de los principales centros mundiales de prevención climática, tanto a mediano plazo (30 días) como a 3 meses, todos coinciden en que vamos a tener niveles de precipitaciones por debajo de lo normal para todo el invierno, continuando con estas mismas condiciones que ya venimos afrontando durante estos últimos dos meses de déficit de lluvias, señaló Badagián. A su vez, agregó que «esto no quiere decir que las lluvias se corten, sino que se concreten con mayor distanciamiento en el tiempo».

En cuanto a las temperaturas, en este sentido señaló que la situación es más compleja y con mucha incertidumbre ya que «los diferentes centros mundiales consultados no coinciden en lo que pasará en el invierno. Algunos indican que las temperaturas podrían estar por encima de lo normal, otros que indican lo contrario y algunos que hasta no saben que puede pasar por lo tanto no indican previsibilidad». Teniendo en cuenta esta información, el profesional dijo que «el panorama»no está muy claro de qué es lo que pueda llegar a ocurrir con certeza en la próxima estación del año, pero teniendo en cuenta el régimen menor de lluvias y por ende, menor humedad y días más claros, la aptitud térmica sería mayor con temperaturas mínimas muy bajas y máximas altas. También señalaron que nada hace suponer por ahora que haya un pasaje hacia el fenómeno de el Niño para la primavera, sino que más bien se espera lleguemos a una situación más neutra.

El USDA reduce las perspectivas de producción de carne de cerdo y aumenta la de vacuno

EE.UU.

La producción de carne de vacuno en la actualidad está fijada en 12,655 millones de t, 118.000 t más que en abril debido a tasas de sacrificio más altas, con un precio promedio de buey de 116,30 dólares por quintal, 0,30 dólares más, y aumentos en las importaciones, exportaciones y consumo.

La carne de cerdo se estima en 12,8 millones de t, 24.993 t menos debido al menor peso de la canal, con un precio promedio para determinados cortes de $ 67.20, un salto de $ 1.70, importaciones ligeramente más altas, un gran salto en las exportaciones y una modesta reducción en el consumo.

La producción de pollos de engorde se estima en 20,3 millones de t, 6.803 t menos debido a los precios más altos del alimento, con un precio promedio de $ 0.927 por libra, una ganancia de poco más de $ 0.08, mayores importaciones, mayores exportaciones y un consumo constante.

Para 2022, el USDA ( Servicios del United States Department of Agriculture , Departamento de Agricultura EEUU ) anticipa una menor producción de carne de vacuno y pollos de engorde, una mayor producción de cerdo y pavo, junto con aumentos de precios para la carne de vacuno, pollos de engorde y pavo, y una pérdida para la carne de cerdo.

Suben por séptimo mes consecutivo los precios internacionales de la carne

Los precios internacionales de la carne subieron en abril un 1,7% frente al mes anterior, representa el séptimo aumento mensual consecutivo y empuja el índice un 5,1% por encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado. Así lo recoge el índice de precios de los alimentos que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En concreto, las cotizaciones de las carnes de vacuno y ovino subieron “apoyadas por la sólida demanda de Asia oriental, ante la escasez de la oferta en Oceanía provocada por la reconstitución en curso de la cabaña ganadera y los bajos niveles de existencias”, indica la organización.

Por su parte, las cotizaciones de la carne de porcino “se reforzaron como resultado del elevado nivel de compras continuas de Asia oriental, pese al aumento del total de los envíos de la UE, mientras que Alemania siguió sin acceso al mercado chino debido a la preocupación suscitada por la peste porcina africana”, subraya la FAO.

