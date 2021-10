INFORME AGROPCUARIO

Pantalla Uruguay comercializó más del 94% de la oferta

Este martes y miércoles, Pantalla Uruguay, realizó su remate 232 correspondiente al mes de setiembre, donde se colocó el 94,2% de la oferta, unos 9.042 vacunos, y los casi 5 mil ovinos que pasaron por la pantalla.

Martin San Román, director de la firma Correa y San Román que participaba con la oferta de los casi 5 mil ovinos, dijo que fue un remate muy ágil y dinámico, con mucha demanda por todas las categorías. En referencia a los ovinos, dijo que se dispersó el 100% de la oferta en cuatro martillazos, disputados con muchas pujas entre la industria y compradores productores con praderas y mucho trébol blanco.

En vacunos señaló que la vaquillona pesada sorprendió tanto por la agilidad como por los valores obtenidos en la subasta así como también destacó las ventas de terneras.

En tanto, Marcos Russo integrante de la firma Megaagro, destacó la gran conformidad por parte del consorcio con el desarrollo del remate, el cual tuvo incrementos en todas las categorías en cuanto a los valores referencia. De lo más destacado en ese sentido, Russo dijo que la vaca de invernada fue de las que mayores aumento tuvo, también los terneros livianos, novillos de 2 a 3, vaquillonas de 2 a 3 y piezas de cría. En cuanto a la oferta del escritorio señaló que también se comercializó la totalidad de la oferta, resaltando que desde lo previo un gran porcentaje de lotes ya contaban con preoferta lo que también agilizó el transcurso de las ventas.



VALORES PROMEDIO

Terneros menos 140 kg.: U$S 2,66 (7%); Terneros entre 140 y 180 kg.: 2,47 (2%); Terneros más 180 kg.: U$S 2,30 (2%); Terneros: U$S 2,39 (2%); Novillos 1 a 2 años (78%): U$S 2,28 (6%); Novillos 2 a 3 años: U$S 2,27 (8%); Terneros y novillos Holando: U$S 1,86; Vacas de invernada: U$S 1,84 (9%); Terneras hasta 140 kg.: U$S 2,47 (8%); Terneras más 140 kg.: U$S 2,20; Terneras: U$S 2,23 (1%); Terneros/as: U$S 2,22 (3%); Vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años: U$S 2,17 (3%); Vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años: U$S 2,16 (8%); Vacas preñadas: U$S 706; Vaquillonas preñadas: U$S 663; Piezas de cría: U$S 419 (8%). Capones: U$S 70; Ovejas: U$S 68,50.

El próximo remate de Pantalla Uruguay será los días 28 y 29 de octubre.

Faena vacuna superó nuevamente las 50 mil cabezas

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que en los últimos 7 días al 25 de setiembre se procesaron 50.747 vacunos. En comparación, fueron 7.409 animales más que en la semana anterior (7,6%). Los novillos representan el 51% de la faena, unos 25.804 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 48% con 24.281 hembras industrializadas, de las cuales 17.181 fueron vacas (34%) y 7.100 (14%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 515 y los terneros fueron 147. En el acumulado del año se van industrializando un total de 1.886.521 vacunos, un 36,2% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.524), Ontilcor SA (4.405), PUL (4.014), Canelones (3.937) y Colonia SA (3.736).

En el caso de los lanares la actividad industrial presenta una positiva recuperación nuevamente en la última semana con 953 animales más (5%) posicionándose en 20.191 ovinos totales industrializados. Los corderos faenados fueron unos 12.385 (61%), las ovejas faenadas fueron 3.160, el 16%, los capones 2.915 (14%), borregos 1.519 (8%) y los carneros 212 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 848.400 ovinos, un 86.8% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron San Jacinto (5.006), Las Piedras (3.461) y Somicar S.A..