Infectólogo Medina explicó por qué no es el momento de abandonar aún el uso de tapabocas

El fin de la emergencia sanitaria y el uso de tapabocas al aire libre son dos de las medidas en las que el gobierno analiza aplicar en los próximos meses debido al descenso de las cifras de la covid-19 en nuestro país. Esta medida fue aplicada en diferentes países del mundo, el más sonado fue el caso de Israel, uno de los primeros en retirar la obligación del tapabocas.

Si bien en Uruguay no hay una obligación de usarlo, el gobierno sí lo recomienda, incluso está dentro de las medidas de prevención del Ministerio de Salud Pública para la celebración de la Marcha de la Diversidad.

No obstante, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, profesor infectólogo Julio Medina, se refirió a este asunto y explicó en Twitter por qué “no es el momento aún de abandonar las máscaras”.

El experto aseguró que lo primero en poder abandonar sería la mascarilla en exteriores, algo que calificó de “razonable” ya que hay un alto porcentaje de vacunación en el país y la baja circulación del virus.

No obstante, aclaró que la presencia de la variante delta hace que tengamos que ser prudentes si uno asiste a un evento masivo y con aglomeraciones. En dicha instancia, el experto explicó que “sigue siendo recomendable seguir usándolas”.

Con respecto a espacios interiores con mala ventilación o aglomeración de personas, Medina dijo que el uso de tapabocas sigue estando indicado y que, en dicha instancia, en realidad, “habría que evitar permanecer tiempos prolongados”. “En un futuro cercano es posible que en ambientes interiores-no aglomerados y con buena ventilación (medida con niveles de CO2) el uso de máscaras pueda ser opcional-pero falta aún para esto”, escribió.

Finalmente, Medina aseguró que el uso del tapaboca sigue siendo imprescindible cuando utilizamos el transporte público, ya sea taxis u ómnibus. La misma situación se repite también en ambientes de asistencia sanitaria. Allí, el experto señaló que la mascarilla se usará por un tiempo “más o menos prolongado aún”.

Por último, el infectólogo afirmó que no hay un punto específico para dar esos pasos, sino que hay que mirar “muchas variables”. “Además de la ciencia habrá que usar el sentido común y evaluar el riesgo/beneficio”, concluyó el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República.