Indicador del mercado del este recupera U$S 0,07 centavos en la semana

La tonificación de la moneda local tuvo incidencia esta semana para el Mercado Lanero Australiano, en el cual el Indicador de Mercados del Este (IME) cayó 24 centavos cerrando la semana en 13,84 dólares australianos, lo que representa una caída de 1.7% con respecto a la semana anterior. Sin embargo, debido a que la moneda local aumentó (U$S 0.749) el IME en dólares americanos aumentó 0,07 centavos para cerrar en U$S 10,37 centavos por kilo, en base limpia.

La oferta semanal de fardos volvió a caer respecto a la semana anterior: fue de 45.149 fardos de los cuales se vendieron 37.980. Del total, 16.9% quedaron sin vender por no alcanzar la expectativa de precios de los productores. La calidad de la oferta fue levemente mejor que la de la semana anterior: un 42,8 % tuvo un contenido vegetal menor a 1 % y 29,5 % una resistencia a la tracción de 40 NKT y más. En Sydney, el diámetro promedio de los vellones Merino fue 19,11 micras y de 27,49 en las lanas cruza.

La oferta prevista para la próxima semana es de 48123 fardos a venderse entre martes y jueves en los tres centros: Sydney, Melbourne y Fremantle.