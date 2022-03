Indicador de Precios Fronterizos – Enero 2022

Qué es el indicador de precios fronterizos?

Es un valor numérico que refleja las diferencias de precios de una canasta representativa de bienes transables entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia. Se muestran dos valores, por un lado, el resultado que indica cuánto más barato está Concordia que Salto y por otro, cuánto más caro está Salto que Concordia. A partir de este informe se publican ambos datos para mejor interpretación del usuario.

¿Cómo se mide?: Se releva el precio de 60 artículos, no se consideran servicios. Lugares: en grandes superficies y tiendas de referencia.

Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos. Los precios se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística para el cálculo Índice de Precios del Consumo. La referencia de tipo de cambio es el “dólar blue” de Ámbito. El indicador muestra que, para el conjunto de bienes seleccionados, y dadas sus ponderaciones en la estructura de gasto de consumo de los hogares, resulta 56,57% más barato adquirir dicha canasta en la ciudad de Concordia que en la ciudad de Salto. Visto desde el punto de vista de Concordia, el indicador muestra que Salto está 130,3% más caro que Concordia. La brecha de precios continúa en niveles muy altos en todas las categorías analizadas y se explica en mayor medida por “Alimentos y Bebidas No Alcohólicas”, con un 152% más caro Salto que Concordia.

Es la categoría que mayor incidencia tiene en el IPF y para la cual se releva el precio de 30 artículos. En la medición de enero, la totalidad de los artículos son más caros en Salto alcanzando 152% de diferencia de precios para el total de la división. Esto es equivalente a expresar que Concordia está 60,3% más barato que Salto.

Bebidas alcohólicas y

cigarrillos: la mayor diferencia por división: Salto es 209% más caro que concordia. Sistemáticamente la categoría “Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos” resulta más cara en Salto que en Concordia. El vino, la cerveza en supermercados y los cigarrillos en los kioscos muestran diferencias de 149%, 230% y 252% respectivamente. Por su parte la diferencia en el whisky es de 83%.

Prendas de vestir y

calzado: Salto es 42% más caro. Si bien existe dispersión en las diferencias de precios observadas en esta división, la totalidad de los artículos considerados son más caros en Salto. La mayor diferencia se da en remera primavera-verano de niño, 82,2%, mientras que para el jean de mujer y jean de hombre las diferencias son de 51,4% y 39,1% respectivamente. Para el calzado deportivo las diferencias son menores y se ubican entorno al 20%.

Productos del hogar: la diferencia de precios en esta división alcanza 128%. El jabón en polvo resulta 264,7% más caro en Salto mientras que la diferencia para el detergente es de 248,3%.

Transporte y combustibles: el precio de la “nafta súper”, el “gas oil” y las “cubiertas” están contemplados en la división “transporte” en la cual se aprecia que el litro de nafta en salto está 164,9% más caro que concordia (considerando el beneficio de imesi) y el gas oil 119%, mientras que la diferencia en las cubiertas es de 13,8%. Sin considerar el beneficio de IMESI Salto es 249%.

Comidas fuera del hogar: en la división “comidas fuera del hogar”, para los refrescos y el agua mineral la diferencia de precios es de 153,3% y 80,9%, mientras que para la hamburguesa completa y la pizza con muzarella las diferencias resultan en 190,1% y 118,7%. La diferencia de precios entre Salto y Concordia se mantiene en niveles altos. La última medición muestra que Salto está 130,3% más caro que Concordia. Este encarecimiento relativo recoge tanto factores coyunturales de la economía argentina y uruguaya como la evolución del tipo de cambio nominal y de los precios internos de cada mercado, así como también estrategias de fijación de precios propias de cada uno de los establecimientos relevados. Asimismo, se observa que la diferencia de precios es significativamente mayor en los artículos importados desde Uruguay. Se evidencia particularmente en shampoo, pasta dental, desodorante, jabón de tocador, jabón en polvo, detergente, cerveza, vino, cigarrillos, mayonesa y gelatina en polvo, papas fritas para copetín.

En Argentina la tasa de inflación se encuentra entre las más altas del mundo. El nivel general de precios registró en diciembre de 2021 un aumento interanual de 50,9%. La división “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” fue la de mayor incidencia y acumula 50,3% hasta diciembre de 2021. Por su parte en Uruguay, a la misma fecha, la inflación acumulada 12 meses se ubicó en 7,96% y la división “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” acumuló 6,50%. En lo referente a la evolución del tipo de cambio nominal en Argentina, el “Dólar Blue” publicado por Ámbito y la referencia para este informe, se ubicó en los niveles históricos más altos, alcanzando una depreciación nominal interanual a enero de 2022 de 44% mientras que en Uruguay el dólar se mantuvo estable.

Informe elaborado por el Observatorio Económico Universidad Católica – Campus Salto.

Investigación fue financiada por: la CTM Salto Grande