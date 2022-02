Pablo Alves Menoni lidera un nuevo grupo político:

El actual Vicepresidente de la Junta Departamental de Salto, Pablo Alves Menoni, viene por estos días dando forma a un nuevo grupo llamado “Independientes con Valores de Izquierda, Salteños Amplios (IVISA)”. En diálogo con EL PUEBLO, sostuvo Alves que “sin dudas este 27 de marzo tenemos un desafío muy importante para el futuro de nuestro país, la derogación de los 135 artículos de la LUC. Nos comenzamos a movilizar por esta campaña y surgió la necesidad de fortalecer nuestro grupo para un mejor trabajo. Nos sorprendió gratamente la gente que se están sumando…”.



Consultado sobre qué orígenes políticos tienen principalmente esas personas que se vienen sumando, dijo que, haciendo honor al nombre del grupo, que refiere a la amplitud, “se están sumando frenteamplistas de ley; también batllistas, los del viejo Pepe Batlle, ese que luchó por los derechos del trabajador; y además wilsonistas que no comparten alianzas con quienes los persiguieron y exiliaron”.

Por otra parte se refirió a las principales líneas de trabajo que se proponen, entre las que enumeró: “Trabajar por los más desprotegidos, los que menos tienen, haciéndolo todo el año, en el territorio, en las bases y no desde un escritorio apareciendo un mes antes de las elecciones a pedir el voto. Sin prometer nada, nuestro trabajo es solidario y a pulmón. La equidad e inclusión en su más amplio sentido, entre personas, razas, orientación sexual, religión, etc. Proteger el Medio Ambiente desde lo ecológico, orgánico, sustentable, la flora y fauna nativa, el agua, trabajando junto a diferentes Asociaciones, Protectoras, Rescatistas, etc. Promover y apoyar todo proyecto que sea beneficioso para el departamento, sin mirar de qué lado viene. Trabajar por verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, defendiendo siempre la democracia en su más amplio sentido”. Comisión Directiva:

Presidente: Pablo Alves Menoni. Vicepresidente: Daniela Zanotta. Secretario: María Elena Ibáñez. Prosecretario: Martin Da Costa Porto. Tesorero: Silvana Quintana. Pro-Tesorero: Guillermo Insaurralde. Vocales: Rubén Rodríguez, Carolina Caratti, Lilián Camargo, Luis Núñez, Rosario Beltramelli. Comisiones: Formación Política: Rubén Silvestre, Mirta Rossi. Comunicación: Lorena Rodríguez, Lucía Núñez. Organización: Juliana Olivera, Mauricio Caram. Bienestar Animal: Alejandro Amarillo, Santiago de los Santos. Finanzas: Claudio Alves, Camilo Sosa. Medio Ambiente: Simón Paolini, Felipe Alves. Trabajo Social: Analía Sardo, Clara Realini. Género: Micaela Moreni, Obdulio Scaglia Bermúdez.

Finalmente, dijo que “Vamos a funcionar como asamblea y la decisión va a ser democrática del grupo, valiendo lo mismo el voto del presidente que el voto de un integrante de alguna comisión”, al tiempo que informó que en breve se comunicará la fecha de inauguración del local de la agrupación, que estará ubicado en Julio Pozzi 2127, barrio 5 de Abril.

Dijo además que “por último y sin apuro tomaremos la decisión de mantenernos como Grupo Independiente o integrarnos a algún grupo o sector que sea afín a nuestros ideales. El gran objetivo es recuperar el Gobierno Nacional, justamente para beneficio de los más desprotegidos y olvidados, de trabajadores, jubilados y desempleados, para luego seguir trabajando para retener la Intendencia Municipal. Porque hay otra forma de hacer política; aspiramos a trabajar siempre mirando el colectivo y no lo individual”.