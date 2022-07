Siendo la hora 07:10’, desde Avda Juan Harriague al 1500, solicitan a través del Servicio 911 la presencia policial y de bomberos por incendio en finca. Luego de controlada la situación personal de bomberos informa que no habría víctimas y las perdidas serían parciales. A posterior entrevistado el propietario de la finca, un masculino mayor de edad, quien no se encontraba al momento del incendio, manifestó haber salido a las 17:00 del día anterior y no haber dejado nada enchufado. Se trabaja.