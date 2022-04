Incendio en el Sauna del Club Remeros Salto ayer a la mañana

Ayer antes del mediodía se produjo un incendio en la planta alta del Club Remeros más exactamente en el Sauna seco y húmedo de dicha institución.



En ese momento se encontraba una persona haciendo uso del sauna, quien alerta a los funcionarios y estos se comunican con Bomberos que concurren en forma inmediata logrando apagar el foco ígneo sin que se propagara para otras áreas.

Luego llega un segundo coche bomba de refuerzo.

Las instalaciones del Remeros cuenta con todos los elementos del protocolo como ser boca de incendio, mangueras y bomberitos, los que fueron utilizados inicialmente para apagar el fuego.

Diario EL PUEBLO se comunicó con su presidente Antonio Monteiro, quien explicó que el fuego se inició en el sauna, afectando la zona de vestuarios y lavandería por el humo y hollín, pero que ayer a la noche ya estaban habilitados teniendo en cuanta que la tarea realizada fue de limpieza ya que las llamas no alcanzaron a ambas áreas.

Destacó la premura de Bomberos, el profesionalismo de los mismos, como también del personal del Club Remeros que estuvo atento a lo que se pudiera necesitar.

No hubo personas afectadas, solo daños materiales en el espacio del sauna húmedo y sauna seco.

Por otra parte el Club Remeros publicó en sus redes el siguiente comunicado.

Comunicado a

nuestros socios:

Informamos por este medio que el incendio producido en la planta alta de nuestra Sede Central ocurrió en el Sauna y fue rápidamente controlado, gracias al trabajo de Bomberos.

No se presentaron personas heridas ni lesionadas y la situación se encuentra totalmente bajo control.

Todas las instalaciones funcionan con normalidad, a excepción de los Vestuarios, el servicio de toallas y batas (que anoche ya estaban prontas para poder utilizarse en la jornada de hoy) y el Sauna. También se han visto afectados nuestros Servidores, impidiendo el normal funcionamiento de nuestra APP y Sistema de Gestión Online.

Los mantendremos informados.

Gracias por su comprensión.