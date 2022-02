Toda colaboración es bienvenida

Una vez más los incendios son noticia en Salto, otra vez viviendas completamente destruidas por el fuego y nuevamente el barrio La Amarilla ha sido el escenario. Fue en la noche del sábado y el trabajo de Bomberos, Policía y CECOED (Centro Coordinador de Emergencias) duró varias horas, hasta avanzada la madrugada del domingo. Hay que recordar que hace cuatro meses, allí mismo, en ese mismo barrio, varias casas habían sido afectadas por igual motivo, las que luego fue posible reconstruir con apoyo de mucha gente que aportó su solidaridad.



En la jornada de ayer EL PUEBLO tomó contacto con el Encargado del CECOED Salto, Josué Lima, que además reside a pocas cuadras del lugar del incendio, quien narró que «la primera llamada la recibimos a la hora 23:25 de ayer (por el sábado), en ese momento desde mi casa, subido en una escalera, ya pude ver que era un incendio grande, por lo que ya se puso todo el operativo en marcha». Destacó especialmente el trabajo del Destacamento de Bomberos, que «fue impecable», sostuvo, expresando que «de no haber sido así, de no haber tenido de parte de Bomberos ese accionar rápido e impecable, hubiera sido un desastre muchísimo más grande todavía».

Las pérdidas materiales en las tres casas afectadas (pertenecientes a tres familias diferentes) fueron totales, pero felizmente no hubo que lamentar ninguna persona con lesión de ningún tipo.

Por otra parte, reflexionó Josué Lima: «tenemos ahora dos días feriados (lunes y martes), con mínimo personal de la Intendencia, salvo en los servicios esenciales; eso también complica, pero igualmente vamos a contar mañana (por hoy) con una cuadrilla para que se ocupe de la limpieza total del lugar, de retirar todo material que siempre resulta peligroso para lastimarse si queda allí».

Consultado puntualmente sobre cuál habría sido la causa del incendio, dijo que «las pericias las hace Bomberos y aún no tenemos ese resultado, estará en las próximas horas, aunque podemos suponer que puede haber sido un corto circuito».

Por otra parte, dijo que «al ser pérdidas totales las que hubo, toda colaboración que la población pueda brindar a esas familias es bienvenida, todo viene bien». En ese sentido, sugirió canalizar estas donaciones a través del propio CECOED, «para que podamos repartir bien, de acuerdo a las necesidades de las familias», comentó. Las colaboraciones pueden acercarse al local del CECOED, en Luis Batlle Berres y Enrique Amorim (ex Museo Histórico) o se puede coordinar a través del teléfono 473 27359, para que un equipo de funcionarios las pase a recoger.

Por otra parte, EL PUEBLO recorrió el lugar y entre los comentarios que más transmitieron los vecinos fue el de un viejo reclamo: «otro destacamento de Bomberos en el extremo Este de la ciudad se hace cada día más necesario»; esto, pese a que hay conformidad con que el trabajo que realizó el Cuerpo de Bomberos, que al decir de un vecino «vinieron rápido y por supuesto hicieron lo que pudieron».