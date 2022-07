Incautaron 5 toneladas de cocaína en Bélgica: pasaron por Uruguay en tránsito y sin alerta

El cargamento fue decomisado en el puerto de Amberes. La notificación desde Paraguay llegó tarde y por eso se abrió en el país de destino.

Un cargamento de cinco toneladas de cocaína fue incautado en el puerto de Amberes, Bélgica, procedente de Paraguay. La sustancia estupefaciente fue encontrada dentro de un cargamento de arroz con un peso total de 105 toneladas. El director nacional de Aduanas del país guaraní, Julio Fernández, dijo en conferencia de prensa que la incautación se logró luego de una investigación de varios meses y que la comunicación se dio bilateralmente entre las autoridades de Paraguay y Bélgica. El medio paraguayo Ultimahora consigna que en el operativo participó un grupo nuevo denominado Fortius, compuesto por belgas y neerlandeses para luchar contra el tráfico de drogas. Sin embargo, el periodista de VTV y Radio Sarandí Gabriel Pereyra informó que el contenedor llegó desde Montevideo, según declaró el fiscal adjunto de la Unidad de la Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay, Antonio Alcaraz. Montevideo Portal se contactó con fuentes de la Fiscalía, quienes aclararon que el cargamento partió del país guaraní y no de Montevideo. Señalaron que el contenedor pasó por Uruguay, pero “en tránsito”.

Las fiscales de drogas de nuestro país advirtieron que cuando el contenedor pasó por el puerto no hubo una advertencia del país de origen como para abrir el contenedor de emergencia. Explicaron también que no se abren todos los cargamentos que pasan por el puerto, sino aquellos que sean advertidos por “sospechas o riesgo”. “En este caso no hubo”, indicaron las citadas fuentes. Finalmente, las fuentes de Fiscalía confiaron a Montevideo Portal que la advertencia roja por parte de Paraguay llegó una vez que el buque se había ido, “por eso es por lo que se abre el contenedor en el puerto de destino”.

“No fue que salió de Uruguay, sino que pasó por acá en tránsito sin ningún tipo de alerta”, reafirmaron.

Montevideo Portal