INAU no ha hecho efectivo el pago del último    aguinaldo a trabajadores de 3 hogares dependientes

Afectando a 100 familias de Salto

Sin saber aún a ciencia cierta si se debe a un tema burocrático o falta de recursos económicos, los trabajadores de tres hogares en convenio con INAU , esperan por el pago de aguinaldo.

En la última visita a Salto del Presidente de la Institución , al celebrarse el aniversario de plan CAIF, se les respondió que el pago ya estaba asignado pero no ha llegado a las cuentas de los trabajadores.

En este sentido los funcionarios se han dado un límite en la espera que será hasta este próximo fin de semana para desde ese momento evaluar acciones para profundizar el reclamo.

EL PUEBLO consutló a la integrante del Sindicato de INAU Viviana Balbi quien brindó un panorama detallado de la situación y los pasos dados en procura de acceder a los haberes.

«Estamos reclamando el pagodel aguinaldo porque aún no hemos podido cobrar. Lo primero que hicimos fue elevar una nota a la Departamental de Salto manifestando nuestra preocupación porque no se había pagado en tiempo y forma , pero no tuvimos respuesta ninguna.»

El segundo paso fue solicitar a la DINATRA por medio del sindicato , una audiencia en Montevido.

«Eso fue el 14 de Julio, y en esa ocasión el abogado que se presenta por INAU nos dice que la partida ya está firmada y autorizada pero que a la OSC (Organizacion de la Sociedad Civil que gestiona ante INAU al ser convenio ) le faltaban algunas boletas de una partida anterior, por eso no se había pagado en tiempo y forma»

Esa información obtenida en Montevideo se brindó a los compañeros y a la OSC quien confirma que faltaba la presentación de boletas . El 2 de Agosto se avisa que se cumplió con todo lo requerido » y nos dicen que INAU nunca les avisó que esa faltante les podía trabar la partida del aguinaldo»

Abdala confirma pago

Ante esa novedad los trabajadores siguen esperando el pago hasta que el 18 del mismo mes lo consultan directamente con el Presidente de INAU Pablo Abdala.

«Nosotros le hacemos una nota al Pte. de INAU Pablo Abdala y vamos a hablaro con él. Nos asegura que hacía más de un mes que había firmado la partida . La llama a la Directora Dinorah Gallo que también estaba ahí y ella nos asegura que en esa semana iba a salir el dinero para las OSC.»

Agrega que el propio Abdala le solicitó a Gallo que se comunicara con los trabajadores para tenerlos al tanto de la situación, pero nunca se comunica.

«Googleamos la dirección del mail de ella y le escribimos recordándole nuestro reclamo pero nunca respondió y seguimos en la espera»

Medidas futuras

Generalmente ante las situaciones de falta de pago de haberes se generan medidas por parte de los trabajadores. En este caso y dada la importancia de la permanencia de los trabajadores en sus puestos se ha tomado una fecha límite para analizar furutas acciones.

«Nosotros trabajamos con gente con discapacidad y las medidas no pueden involucrarlos , porque hay que respetar la situación y ellos son tan rehenes de la situación como nosostros. No tienen culpa ninguna y nosotros los tenemos que asistir.»

Son funcionarios de tres hogares que se encuentran en la misma situación, Alborada, La Aurora y Hogar Millán .

«Somos 100 familias en la misma situación, en el Millán somos 49 y entre los otros dos hogares son 50»

«Todos afirman que la partida está pero el dinero no llega»

Los trabajadores esperarán hasta el fin de semana próximo porque la última novedad indica que esta semana podría llegar el pago.

Hasta ese momento se mantendrá los servicios en los tres hogares.

En el hogar hay 43 residentes, con diferentes niveles de discapacidad y como se informaba anteriormente 49 funcionarios .

El Hogar Millán es una empresa cuya administración está a cargo de una Asociación Civil que a su vez es responsable de tres proyectos más y por convenio son dependientes de INAU. La Asociación Civil recibe del Instituto del Niño y Adolescente los haberes para atender a los residentes.