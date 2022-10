Importantes actividades de FUCVAM Salto este viernes y sábado

ste fin de semana, la Mesa Departamental de FUCVAM SALTO, lleva adelante dos actividades. hoyviernes 21, en el marco del Día mundial de los sin techo, se realiza en el salón I de la UdelaR, acerca del Acceso al Suelo Urbanizado y Derecho a la Vivienda Digna. Expondrán representantes del SUNCA, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), de la UDELAR y de la Mesa Departamental de FUCVAM. Luego de las exposiciones se presentará un vídeo realizado por Marcelo Cattani, en homenaje a COSVAM, la primera cooperativa de ayuda mutua de Salto. Y para cerrar, se abrirá un espacio para preguntas del público.

Está actividad comienza a las 19 horas, y es abierta a todo público. El sábado, con la presencia de dirigentes nacionales, se realizará a las 15.00 horas, en el local de FUCVAM, en Avda Seregni, esq Maciel, un plenario departamental de cooperativas afiliadas a FUCVAM. La finalidad es informar a las cooperativas, de importantes novedades en cuanto a la marcha de los reclamos de nuestra Federación.



DÍA MUNDIAL DE LOS SIN TECHO

Es una fecha que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres en varias partes del mundo y la discriminación que sufren por su condición. Este fenómeno social es conocido como sinhogarismo, relacionado con las personas que carecen de una vivienda para residir, viéndose en la obligación de vivir a la intemperie o en albergues debido a una ruptura de sus lazos familiares y sociales, así como por no poseer un empleo con ingresos fijos o estables. Con la celebración de este Día Mundial se pretende generar propuestas para ayudar a aquellas personas que se han quedado sin hogar por razones diversas: factores estructurales e institucionales, situación económica, familiar o social, desastres naturales, condición de desplazados o refugiados, entre otras causas. Las personas sin hogar tienden a ser excluidas y marginadas socialmente, y esta situación se ha visto afectada ante los efectos de la pandemia por COVID-19, sin contar con ningún tipo de protección, asistencia ni acceso a los servicios básicos, debido a que deambulan y duermen en las calles o en lugares públicos. Se estima que la esperanza de vida de las personas sin hogar se encuentra entre los 42-52 años de edad, lo que representa unos 30 años menos que la población general. El hecho de no tener un hogar afecta las relaciones sociales y genera un impacto en la salud física y mental de las personas afectadas, lo que implica la adopción de conductas adictivas, desestructuración del grupo familiar, desnutrición, hipotermia, depresión y paranoias.

Se requiere la aplicación de políticas públicas integrales de protección y restitución de hogares a las personas afectadas, así como garantizar sus derechos humanos fundamentales de acceso a una vivienda adecuada y a la salud, así como generar fuentes de trabajo para su sustento. Es necesario efectuar ajustes en la normativa legal para disminuir los desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo.