IMPORTADORES DE FRUTAS Y VERDURAS AGREMIADOS COMIENZAN GESTIONES LEGALES

LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Estuvimos en la conferencia de prensa de la recién creada Cámara Uruguaya de Importadores de Frutas (CUIF), en la UAM, en Montevideo. Y entrevistamos a su presidente Julio Rodríguez

¿Cómo evalúa la jornada de hoy?

Bueno, una jornada muy positiva, porque logramos lo que hace mucho tiempo perseguíamos, como lo decía hoy en la reunión Franco Gentile, que es también de la guardia vieja en esto, que veníamos desde hace muchos años tratando de concretar la Cámara de importadores de importadores de productos agroalimentarios. Nosotros venimos trabajando desde el 2020, en esto que ahora se desato, la problemática que hoy nos afecta a todos; y, yo creo que hoy fue un paso muy importante de la creación de la gremial; y, los primeros pasos con la gente que nos va a asesorar en la parte legal; para tratar de destrabar este que nos tiene muy amargados, muy complicados.

¿Puede referirse de que se trata, lo que genera la motivación a agremiarse?

Muy fácil. Hasta ahora los permisos de importación, si se puede llamar permisos, o la manera de extenderlos, era una manera que servía a todas las partes, era una forma que no era legal pero que estábamos todos aferrados a esa normativa, entre comillas; veníamos con las ventanas cada vez que faltaba un producto que la CAMI, un órgano, entre comillas, integrado por productores fundamentalmente; y, nosotros los importadores teníamos la posibilidad de la ventana cuando faltaban los productos. En este 2023, llegamos con la sorpresa que el Director General de la Granja dijo que los permisos se les iban a extender solo a los productores, increíblemente, aduciendo la sequía que afectó al país. Y comenzó lo que todos hemos visto, una especie de monopolio, precios elevados y nadie pensando en el consumidor final, pocas personas beneficiadas con los permisos, los importadores sin trabajar, afuera, estamos pensando que había cosas que no nos llenaban. Fuimos varias veces a intentar golpear las puertas de las autoridades, nos recibieron pero nunca nos dieron una señal, ni una sola señal de apertura. Nos dijeron, y hay que decirlo con palabras claras, nos mintieron. Porque va a haber novedades, va a haber novedades, primero con Chiesa, al Ministerio; allí al sector de él. Luego fuimos al centro a hablar con el Ing. Buffa, secretario del ministro, también estaba presente él. Una reunión bastante más fuerte que la anterior. Allí le hicimos ver las cosas, dijeron que tenían que ayudar a los productores, que a veces vendían a $200 la papa, se nos prometió que de repente papa nos tocaba, no nos tocó tampoco . . .

¿Pero ayer les acaban de dar cinco viajes?

Si, ahora dio cinco viajes en seis días, con tres de feriado en el medio, en los días previos a la presentación de Chiesa en el senado de la República. Es como tirarnos un hueso para decir vamos a hacerles creer a todos que está todo bien; y, acá no está todo bien, acá hace tres meses que no trabajamos. Y nosotros logramos el camino que queríamos, conformar primero la gremial, ahora hemos facultado a los asesores legales a pedir los informes correspondientes, avisarle al Ministerio por lo que vamos. Y a seguir los pasos que nos lleven; y, no hay otra forma que aferrarnos a la ley vigente, que es la ley de libre comercio.

Visión del Asesor Jurídico da la CUIF

EL Doctor Ricardo Olivera García con más de 40 años de experiencia profesional, es uno de los abogados más destacados de la plaza uruguaya y uno de los principales especialistas a nivel académico en materia comercial y bancaria; ahora el asesor y apoderado legal de la nobel Cámara Uruguaya de Importadores de Frutas y Verduras. También lo entrevistamos. Y nos decía:

¨Se acaba de constituir la Cámara, y yo creo que es una gran cosa que los importadores se hayan organizado, creando una institución que los represente a todos. Por lo menos, los fundadores me comentan, que representan más del 80% del mercado importador de productos agroalimentarios del país; y, entonces, es muy representativa del sector. Se reúnen en torno a una preocupación muy importante.

¿Cuál es el tema en cuestión?

A ver, una cámara siempre representa los intereses del sector; y, se crea en forma atemporal. Pero en esta coyuntura, lo que preocupa en particular a los importadores, es el régimen de restricciones a la importación de los productos agroalimentarios que está estableciendo el Poder Ejecutivo, sin un marco legal que lo autorice. Y, además usando un instrumento que es absolutamente inadecuado para eso, que es un certificado de aptitud fitosanitaria de los productos, o sea, con el otorgamiento o no del certificado el gobierno está asignando cupos de importación, está discriminando entre los importadores, está haciendo algo que es un exceso para las facultades que la ley, el régimen legal, le otorga.

Como consecuencia de esos elementos que usted ya tiene ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir?

A mí me parece que es un tema de decisión política de la cámara. Pero me parece que en realidad, lo primero, es reunirme con los poderes públicos, sensibilizar a los poderes públicos, me parece que es de lealtad, plantear el tema, plantearlo honestamente y francamente. Y en función de la recepción que el planteo tenga, hay una cantidad de mecanismos y de procedimientos de defensa que brinda la ley, en el ámbito local y en el ámbito internacional, para defender este derecho a la importación. Donde además hay una cosa que a veces se pierde de vista, no es un problema entre productores e importadores, sino que acá es un problema del consumidor, es un problema del precio al cual el producto llega a la mesa del consumidor. En cuanto se distorsiona el mercado, el que sufre en última instancia, es el que compra, que compra a mayor precio o a peor calidad que el compraría en un mercado competitivo, que es lo que se busca.

En función del antecedente que posee para el caso ¿entiende validos los interlocutores actuales del Poder Ejecutivo?

Son las autoridades, los que deciden, me parece que es el camino por el que hay que llegar. El éxito o no éxito de esto de las gestiones va a determinar las futuras acciones que la Cámara va a tener que emprender.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 27 de Abril del 2023: La jornada se presentó poco ágil, con menor afluencia de público comprador en comparación con el inicio de la semana. La proximidad del fin de mes desacelera el levante de mercadería, según comentarios de informantes calificados. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón Amarillo, zanahoria, boniatos, repollos, rúcula, rabanito, puerro, nabo, lechugas, coliflor, espinaca, brócoli, acelga y naranja de ombligo. Hubo incrementos en los valores de papa de calidad superior, cebolla de calidad superior y tomates.

Emilio Gancedo